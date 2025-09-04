"Nem veheti el a Tisza, amit a Fidesz a családoknak adott" + videó

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Portálunk kíváncsi volt, hogyan éreznek megyénk lakosai a belengetett adóemelési csomag egyre pontosabb ismerete után. Kíváncsiak voltunk, vajon mennyire érinti őket érzékenyen, hogy átver a Tisza?

Vass András, aki 30 évig egyéni vállalkozó volt, mint mondta, pontosan tudja, mi lenne a különbség a 2010 előtti és az Orbán Viktor által 2010-ben megváltoztatott adózási rendszer között.

– Nyilvánvaló, hogy a bármilyen előnyre számító emberek a negatív dolgokról nem beszélnek, csak arról, ami jó. Így van ez most a Tisza Párttal is – mondta el András.

Tolnainé Klári néni is azt gondolja, Magyar Péter nem volna alkalmas arra, hogy az országot vezesse.

– Magyar Péter csak ígérni tud, de mást attól tartok, nem – fogalmazott Klári néni.