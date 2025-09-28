Mire szavazol? Arra, hogy több maradjon a zsebedben, vagy arra, hogy kevesebb?

Mint írtuk, nemzeti konzultáció indul az adózás jövőjéről – hiszen a tét jelentős. A kérdőívben az alábbi témákban kérik ki a lakosság véleményét:

Dr. Pajtók Gábor is arra kéri a magyar embereket, mondják el véleményüket a nemzeti konzultáció kitöltésével.

Fotó: Bóta Zoltán/Heol.hu

a CSED és a GYED adómentessé tétele

személyi jövedelemadó-mentesség kiterjesztése a három-, majd a kétgyermekes édesanyákra.

a családi adókedvezmény mértékének megduplázása

– A kormány továbbra is az adócsökkentés politikáját folytatja, és mi határozottan tiltakozunk minden adóemelés ellen! Ezzel szemben a Tisza párt Brüsszel bábjaként adóemelésre készül – fogalmazott dr. Pajtók Gábor a Facebook posztban.

