Nemzeti konzultáció

Mire szavazol? Arra, hogy több maradjon a zsebedben, vagy arra, hogy kevesebb?

Dr. Pajtók Gábor országgyűlési képviselő Facebook oldalán hívja fel a figyelmet a nemzeti konzultációban való részvétel fontosságára: az adóemelés vagy az adócsökkentés most a tét.

Mint írtuk, nemzeti konzultáció indul az adózás jövőjéről – hiszen a tét jelentős. A kérdőívben az alábbi témákban kérik ki a lakosság véleményét:

nemzeti konzultáció
Dr. Pajtók Gábor is arra kéri a magyar embereket, mondják el véleményüket a nemzeti konzultáció kitöltésével.
Fotó: Bóta Zoltán/Heol.hu
  • a CSED és a GYED adómentessé tétele
  • személyi jövedelemadó-mentesség kiterjesztése a három-, majd a kétgyermekes édesanyákra.
  • a családi adókedvezmény mértékének megduplázása 

– A kormány továbbra is az adócsökkentés politikáját folytatja, és mi határozottan tiltakozunk minden adóemelés ellen! Ezzel szemben a Tisza párt Brüsszel bábjaként adóemelésre készül – fogalmazott dr. Pajtók Gábor a Facebook posztban.

Éppen ezért Eger és térsége országgyűlési képviselője is arra buzdít mindenkit, vegyen részt a nemzeti konzultációban, és tudassa véleményét a magyar kormánnyal.

A nemzeti konzultáció tétje nagy

– A döntés a mi kezünkben van. Mondja el Ön is a véleményét a nemzeti konzultációban! – hívta fel a figyelmet a részvétel fontosságára dr. Pajtók Gábor.

 

 

