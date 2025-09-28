1 órája
Mire szavazol? Arra, hogy több maradjon a zsebedben, vagy arra, hogy kevesebb?
Dr. Pajtók Gábor országgyűlési képviselő Facebook oldalán hívja fel a figyelmet a nemzeti konzultációban való részvétel fontosságára: az adóemelés vagy az adócsökkentés most a tét.
Mint írtuk, nemzeti konzultáció indul az adózás jövőjéről – hiszen a tét jelentős. A kérdőívben az alábbi témákban kérik ki a lakosság véleményét:
- a CSED és a GYED adómentessé tétele
- személyi jövedelemadó-mentesség kiterjesztése a három-, majd a kétgyermekes édesanyákra.
- a családi adókedvezmény mértékének megduplázása
– A kormány továbbra is az adócsökkentés politikáját folytatja, és mi határozottan tiltakozunk minden adóemelés ellen! Ezzel szemben a Tisza párt Brüsszel bábjaként adóemelésre készül – fogalmazott dr. Pajtók Gábor a Facebook posztban.
Indul a nemzeti konzultáció – most dől el az adózás jövője!
Éppen ezért Eger és térsége országgyűlési képviselője is arra buzdít mindenkit, vegyen részt a nemzeti konzultációban, és tudassa véleményét a magyar kormánnyal.
A nemzeti konzultáció tétje nagy
– A döntés a mi kezünkben van. Mondja el Ön is a véleményét a nemzeti konzultációban! – hívta fel a figyelmet a részvétel fontosságára dr. Pajtók Gábor.
