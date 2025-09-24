Kérdőív
Indul a nemzeti konzultáció – most dől el az adózás jövője!
A kormány hamarosan kérdőívben kéri ki az emberek véleményét az adókról.
Hamarosan indul a nemzeti konzultáció! - írta Nyitrai Zsolt a Facebook oldalán.
Konzultáció indul az adózás jövőjéről – a tét jelentős. A kérdőívben az alábbi témákban kérik ki a lakosság véleményét:
- a CSED és a GYED adómentessé tétele
- személyi jövedelemadó-mentesség kiterjesztése a három-, majd a kétgyermekes édesanyákra.
- a családi adókedvezmény mértékének megduplázása
Vegyen részt a konzultációban, és töltse ki a kérdőívet!
