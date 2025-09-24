Indul a nemzeti konzultáció – most dől el az adózás jövője!

Hamarosan indul a nemzeti konzultáció! - írta Nyitrai Zsolt a Facebook oldalán.

Hamarosan indul a nemzeti konzultáció az adózás jövőjéről

Konzultáció indul az adózás jövőjéről – a tét jelentős. A kérdőívben az alábbi témákban kérik ki a lakosság véleményét:

a CSED és a GYED adómentessé tétele

személyi jövedelemadó-mentesség kiterjesztése a három-, majd a kétgyermekes édesanyákra.

a családi adókedvezmény mértékének megduplázása

