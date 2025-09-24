szeptember 24., szerda

GellértMercédesz névnap

56 perce

Indul a nemzeti konzultáció – most dől el az adózás jövője!

Címkék#adózás#nemzeti konzultáció#Nyitrai Zsolt

A kormány hamarosan kérdőívben kéri ki az emberek véleményét az adókról.

Heol.hu

Hamarosan indul a nemzeti konzultáció! - írta Nyitrai Zsolt a Facebook oldalán.

Forrás: MTI/Balogh Zoltán

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Konzultáció indul az adózás jövőjéről – a tét jelentős. A kérdőívben az alábbi témákban kérik ki a lakosság véleményét:

  • a CSED és a GYED adómentessé tétele
  • személyi jövedelemadó-mentesség kiterjesztése a három-, majd a kétgyermekes édesanyákra.
  • a családi adókedvezmény mértékének megduplázása 

Vegyen részt a konzultációban, és töltse ki a kérdőívet!

 

