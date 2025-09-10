2 órája
Néhány hét van a Nemzeti Vágta szilvásváradi döntőjéig
Idén is sok program lesz Szilvásváradon a Nemzeti Vágta döntője alkalmából. A hazai kocsitoló csapattal szemben a győzelem az elvárás a Nemzeti Vágta versenyén.
Izgalmas versenyekben és érdekes lovas programokban a 18. Nemzeti Vágtán sem lesz hiány. A háromnapos lovasünnepet – amelynek futamain több mint 100 lovas indul – október 3-5. között rendezik Szilvásváradon. A tavalyi alkalom után idén is a Nemzeti Vágta keretében tartják meg október 3-án a Nemzetközi Rendőr Lovasversenyt, amelyen szimultán gyorsasági és ügyességi verseny, lövészet, tűz és hordóugratás során is összemérik ügyességüket a hazai és nemzetközi indulók. A verseny döntőjét vasárnap rendezik.
Október 4-én, szombaton délben az ünnepélyes megnyitóval és a versenyzők eskütételével kezdődik meg a 18. Nemzeti Vágta. A program a 14-17 évesek részvételével a Kishuszár Vágta, majd a 10-13 évesekkel a Huszárgyerek Vágta előfutamaival (ide bejutott a Szilvásváradot képviselő Penzer Kamilla is) indul. Ezt követően mérkőznek meg egymással a felnőttek a Nemzeti Vágta előfutamaiban. Utána kerülnek megrendezésre a Fogatvágta és a Kocsitoló verseny előfutamai, majd következnek a Győri Ördöglovasok, akik sok lélegzetelállító újítással készülnek idén. A napot a méneshajtás zárja.
A döntők mellett rengeteg bemutató
Vasárnap, október 5-én rendezik meg a Kishuszár és a Nemzeti Vágta középfutamait. Új attrakció a Hagyományőrző huszárverseny, amelyen különféle gyorsasági és ügyességi feladatoknak kell eleget tennie az 1848-as huszárezredek hagyományőrzőinek. A Vágtass, ugorj, hajts! díjugrató és kocsi páros verseny után az Országos Polgárőr Szövetség ügyességi gyakorlatot mutat be, a HaZám Lovasudvar a gyereklovasok oktatását, míg a Fonyódi Kishuszárok huszár kiképzést mutatnak be alaki gyakorlatokkal, ágyúlövéssel.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
Vasárnap délután bemutatót tartanak a Gömöri Lovas Egyesület végvári vitézei, a pónilovas gyerekhuszárok, lesz puszta ötös és csikós, valamint 1848-49-es csatajelenet.
A döntők sorát a huszárgyerekek indítják 15 órától, majd következik a Nemzetközi Rendőr Lovasverseny és a Fogatvágta utolsó futama. A történelmi lovasfelvonulás után rendezik a Hagyományőrző huszárverseny és a Kishuszár Vágta döntőjét. A Nemzeti Vágta döntőjét 16:50-től tartják, amelyet a díjátadó ünnepség követ. A 18. Nemzeti Vágtát a méneshajtás zárja.
A Nemzeti Vágta nem csak ló és lovasa, hanem az általuk képviselt közösségek versenye is, igazi lovasfesztivál. A Nemzeti Vágta idén is példát szeretne mutatni az egészséges versenyszellem, egymás kölcsönös tisztelete és a közösségi cselekvésben megmutatkozó hagyományőrzés középpontba állításával.
A Nemzeti Vágta hétvégéjére lényegében már nincs szálláshely
Szilvásváradon már a bejelentés után megindultak a foglalások a szálláshelyeken, és már nem is lehet foglalni a Nemzeti Vágta hétvégéjére. Az önkormányzat reménykedik a jó időben, nem is a tavalyi esős, hanem a tavalyelőtti szép idős forgalomra számítanak, igyekeznek megfelelő mennyiségű parkolóhelyet biztosítani az eseményre ide érkezőknek, tudtuk meg Szaniszló Lászlótól. Bíznak benne, hogy sokan látogatnak majd el a településre. Szilvásváradnak a huszárgyerek vágtában, illetve a kocsitolásban lesz képviselete a versenyekben.
- Két kocsitoló csapatunk is van, és úgy döntöttünk, a címvédő alakulatnak szavazunk bizalmat a mostani Vágtán. Az elvárás a győzelem, de nem lesz könnyű dolguk. Szombaton két előfutamot rendeznek, és a hat egység közül csak a legjobb időt elérő kerül a fináléba, ahol a Készenléti Rendőrség és Kraszna csapata vár majd rá. Mi Abonnyal és Szemenyével kerültünk egy előfutamba – árulta el Szaniszló László.
A polgármester szerint a csapatnak van rutinja már, de igyekeznek valamennyit gyakorolni a verseny előtt.
Lassan az idő is elfelejti ezt a Heves megyei gyárat – fotók az épületből, ahol 20 éve nem járt senki
Heves megyére figyel az ország, több településen is megtörtént, amin máshol csak hüledeznek!
Este 10-kor kezdik minden áldott nap, már aludni sem lehet tőlük az egri Ráchegyen