szeptember 10., szerda

HunorNikolett névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szilvásvárad

4 órája

Néhány hét van a Nemzeti Vágta szilvásváradi döntőjéig

Címkék#Nemzetközi Rendőr Lovasverseny#lovassport#nemzeti vágta

Idén is sok program lesz Szilvásváradon a Nemzeti Vágta döntője alkalmából. A hazai kocsitoló csapattal szemben a győzelem az elvárás a Nemzeti Vágta versenyén.

Tóth Balázs

Izgalmas versenyekben és érdekes lovas programokban a 18. Nemzeti Vágtán sem lesz hiány. A háromnapos lovasünnepet – amelynek futamain több mint 100 lovas indul – október 3-5. között rendezik Szilvásváradon. A tavalyi alkalom után idén is a Nemzeti Vágta keretében tartják meg október 3-án a Nemzetközi Rendőr Lovasversenyt, amelyen szimultán gyorsasági és ügyességi verseny, lövészet, tűz és hordóugratás során is összemérik ügyességüket a hazai és nemzetközi indulók. A verseny döntőjét vasárnap rendezik.

A 17. Nemzeti Vágta döntőfutama
A 17. Nemzeti Vágta döntőfutama
Forrás:  Gál Gábor/Heol.hu

Október 4-én, szombaton délben az ünnepélyes megnyitóval és a versenyzők eskütételével kezdődik meg a 18. Nemzeti Vágta. A program a 14-17 évesek részvételével a Kishuszár Vágta, majd a 10-13 évesekkel a Huszárgyerek Vágta előfutamaival (ide bejutott a Szilvásváradot képviselő Penzer Kamilla is) indul. Ezt követően mérkőznek meg egymással a felnőttek a Nemzeti Vágta előfutamaiban. Utána kerülnek megrendezésre a Fogatvágta és a Kocsitoló verseny előfutamai, majd következnek a Győri Ördöglovasok, akik sok lélegzetelállító újítással készülnek idén. A napot a méneshajtás zárja.

A döntők mellett rengeteg bemutató

Vasárnap, október 5-én rendezik meg a Kishuszár és a Nemzeti Vágta középfutamait. Új attrakció a Hagyományőrző huszárverseny, amelyen különféle gyorsasági és ügyességi feladatoknak kell eleget tennie az 1848-as huszárezredek hagyományőrzőinek. A Vágtass, ugorj, hajts! díjugrató és kocsi páros verseny után az Országos Polgárőr Szövetség ügyességi gyakorlatot mutat be, a HaZám Lovasudvar a gyereklovasok oktatását, míg a Fonyódi Kishuszárok huszár kiképzést mutatnak be alaki gyakorlatokkal, ágyúlövéssel.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Vasárnap délután bemutatót tartanak a Gömöri Lovas Egyesület végvári vitézei, a pónilovas gyerekhuszárok, lesz puszta ötös és csikós, valamint 1848-49-es csatajelenet.

A döntők sorát a huszárgyerekek indítják 15 órától, majd következik a Nemzetközi Rendőr Lovasverseny és a Fogatvágta utolsó futama. A történelmi lovasfelvonulás után rendezik a Hagyományőrző huszárverseny és a Kishuszár Vágta döntőjét. A Nemzeti Vágta döntőjét 16:50-től tartják, amelyet a díjátadó ünnepség követ. A 18. Nemzeti Vágtát a méneshajtás zárja.

A Nemzeti Vágta nem csak ló és lovasa, hanem az általuk képviselt közösségek versenye is, igazi lovasfesztivál. A Nemzeti Vágta idén is példát szeretne mutatni az egészséges versenyszellem, egymás kölcsönös tisztelete és a közösségi cselekvésben megmutatkozó hagyományőrzés középpontba állításával.

A Nemzeti Vágta hétvégéjére lényegében már nincs szálláshely

Szilvásváradon már a bejelentés után megindultak a foglalások a szálláshelyeken, és már nem is lehet foglalni a Nemzeti Vágta hétvégéjére. Az önkormányzat reménykedik a jó időben, nem is a tavalyi esős, hanem a tavalyelőtti szép idős forgalomra számítanak, igyekeznek megfelelő mennyiségű parkolóhelyet biztosítani az eseményre ide érkezőknek, tudtuk meg Szaniszló Lászlótól. Bíznak benne, hogy sokan látogatnak majd el a településre. Szilvásváradnak a huszárgyerek vágtában, illetve a kocsitolásban lesz képviselete a versenyekben.

- Két kocsitoló csapatunk is van, és úgy döntöttünk, a címvédő alakulatnak szavazunk bizalmat a mostani Vágtán. Az elvárás a győzelem, de nem lesz könnyű dolguk. Szombaton két előfutamot rendeznek, és a hat egység közül csak a legjobb időt elérő kerül a fináléba, ahol a Készenléti Rendőrség és Kraszna csapata vár majd rá. Mi Abonnyal és Szemenyével kerültünk egy előfutamba – árulta el Szaniszló László.

A polgármester szerint a csapatnak van rutinja már, de igyekeznek valamennyit gyakorolni a verseny előtt.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu