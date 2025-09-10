Néhány hét van a Nemzeti Vágta szilvásváradi döntőjéig

Izgalmas versenyekben és érdekes lovas programokban a 18. Nemzeti Vágtán sem lesz hiány. A háromnapos lovasünnepet – amelynek futamain több mint 100 lovas indul – október 3-5. között rendezik Szilvásváradon. A tavalyi alkalom után idén is a Nemzeti Vágta keretében tartják meg október 3-án a Nemzetközi Rendőr Lovasversenyt, amelyen szimultán gyorsasági és ügyességi verseny, lövészet, tűz és hordóugratás során is összemérik ügyességüket a hazai és nemzetközi indulók. A verseny döntőjét vasárnap rendezik.

A 17. Nemzeti Vágta döntőfutama

Október 4-én, szombaton délben az ünnepélyes megnyitóval és a versenyzők eskütételével kezdődik meg a 18. Nemzeti Vágta. A program a 14-17 évesek részvételével a Kishuszár Vágta, majd a 10-13 évesekkel a Huszárgyerek Vágta előfutamaival (ide bejutott a Szilvásváradot képviselő Penzer Kamilla is) indul. Ezt követően mérkőznek meg egymással a felnőttek a Nemzeti Vágta előfutamaiban. Utána kerülnek megrendezésre a Fogatvágta és a Kocsitoló verseny előfutamai, majd következnek a Győri Ördöglovasok, akik sok lélegzetelállító újítással készülnek idén. A napot a méneshajtás zárja.

A döntők mellett rengeteg bemutató

Vasárnap, október 5-én rendezik meg a Kishuszár és a Nemzeti Vágta középfutamait. Új attrakció a Hagyományőrző huszárverseny, amelyen különféle gyorsasági és ügyességi feladatoknak kell eleget tennie az 1848-as huszárezredek hagyományőrzőinek. A Vágtass, ugorj, hajts! díjugrató és kocsi páros verseny után az Országos Polgárőr Szövetség ügyességi gyakorlatot mutat be, a HaZám Lovasudvar a gyereklovasok oktatását, míg a Fonyódi Kishuszárok huszár kiképzést mutatnak be alaki gyakorlatokkal, ágyúlövéssel.

Vasárnap délután bemutatót tartanak a Gömöri Lovas Egyesület végvári vitézei, a pónilovas gyerekhuszárok, lesz puszta ötös és csikós, valamint 1848-49-es csatajelenet.

A döntők sorát a huszárgyerekek indítják 15 órától, majd következik a Nemzetközi Rendőr Lovasverseny és a Fogatvágta utolsó futama. A történelmi lovasfelvonulás után rendezik a Hagyományőrző huszárverseny és a Kishuszár Vágta döntőjét. A Nemzeti Vágta döntőjét 16:50-től tartják, amelyet a díjátadó ünnepség követ. A 18. Nemzeti Vágtát a méneshajtás zárja.