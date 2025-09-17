Kisorsolták a Nemzeti Vágta előfutamainak sorrendjét – ebben a futamban indul a hevesi lovas

Szotyori Nagy Kristóf, a Nemzeti Vágta versenyigazgatója elmondta, hogy „a háromnapos lovasünnepen több mint 100 lovas indul október 3-5. között Szilvásváradon”. A felnőttek kategóriájában – amelynek előfutamsorrendjét kisorsolták – 60 ló-lovas páros, a 10-13 éves huszárgyerekek közül 16, míg a 14-17 éves kishuszárok közül 28 páros indul.

A 17. Nemzeti Vágta döntőfutama

Forrás: Gál Gábor/Heves Megyei Hírlap

A Szilvásváradi Lipicai Lovasközpont stadionjában 4 lovas fog egyszerre starthoz állni, így az elődöntőkbe bejutó 60 felnőtt lovas 15 előfutamban indul.