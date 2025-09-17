48 perce
Kisorsolták a Nemzeti Vágta előfutamainak sorrendjét – ebben a futamban indul a hevesi lovas
Kisorsolták a Nemzeti Vágta felnőtt előfutamaiban indulók sorrendjét ma a budapesti Nemzeti Lovardában. Az októberi eseményen 15 előfutamban összesen 60 település felnőtt lovasa indul, köztük Vaka István hatvani lovas is.
Szotyori Nagy Kristóf, a Nemzeti Vágta versenyigazgatója elmondta, hogy „a háromnapos lovasünnepen több mint 100 lovas indul október 3-5. között Szilvásváradon”. A felnőttek kategóriájában – amelynek előfutamsorrendjét kisorsolták – 60 ló-lovas páros, a 10-13 éves huszárgyerekek közül 16, míg a 14-17 éves kishuszárok közül 28 páros indul.
A Szilvásváradi Lipicai Lovasközpont stadionjában 4 lovas fog egyszerre starthoz állni, így az elődöntőkbe bejutó 60 felnőtt lovas 15 előfutamban indul.
Néhány hét van a Nemzeti Vágta szilvásváradi döntőjéig
A felnőtt lovasok alábbi sorrendjét húzással, közjegyző jelenlétében állapították meg. A hatvani Vaka István a 15. futamba került.
A 18. Nemzeti Vágtát 2025. október 3-4-5-én tartják. A döntő futamokat október 5-én 15 órától élőben közvetíti a Duna. Mindhárom nap programja élőben követhető lesz az m4sport.hu-n.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
A Nemzeti Vágta teljes programja:
Árusítják a jegyeket a Nemzeti Vágtára, megvan a program is Heves színeiben vágtat a Nemzeti Vágta
A futamok beosztása:
1. futam Ács Kocs Adorján Csetény
2. futam Domonkosfa Nyúl Decs Csallóközcsütörtök
3. futam Tata Topolya Oromhegyes Dunaszerdahely
4. futam Sepsiszentgyörgy Magyarkanizsa Iván Jánoshalma
5. futam Császár Tahitótfalu Érsekhalma Gesztely
6. futam Dány Szikszó Mezőgyán Hosszúfalu
7. futam Farád Szentkirály Kilyén Bőcs
8. futam Vácduka Illyefalva Szerencs Vasad
9. futam Farkaslaka Szemenye Szár Etéd
10. futam Gyenesdiás Sződ Kishegyes Őcsény
11. futam Monor Göd Baja Bácsfeketehegy
12. futam Penc Szabadka Zsitkóc Somorja
13. futam Kapuvár-Garta Tiszafüred Vácrátót Lendva
14. futam Hernádkak Nyikómalomfalva Ceglédbercel Budakeszi
15. futam Hatvan Ácsteszér Nyárasd Avasújváros