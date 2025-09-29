szeptember 29., hétfő

Mihály névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
A nagy mesemondó

46 perce

Boszorkányos délutánon ünnepelték a népmese napját Egerben + fotók és videó

Címkék#Népmese Napja#Bródy Sándor Könyvtár#benedek elek

Egerben is megrendezték a Népmese Napját Benedek Elek születésnapján. A nap célja, hogy a könyvtárosok, az óvónők, a pedagógusok és a mesével foglalkozó szakemberek, valamint a meseszerető gyerekek és felnőttek ezen a napon megkülönböztetett tisztelettel forduljanak mind a magyar, mind más népek meséi felé.

Heol.hu

Az idei népmese napja sem maradt el Egerben, az Arany János Tagóvoda ovisaival és szüleivel ünneplte a Bródy Sándor Könyvtár gyermekkönyvtára. A könyvtár kedves boszijával is találkoztak a gyerekek. A Bródy Sándor Könyvtár Gyermekkönyvtára a Népmese Napjához - Luzsi Margó kezdeményezésére - már 2005-ben csatlakozott, árulta el Tilkiné Varga Katalin gyermekkönnyvtáros.

A népmese napja Egerben boszorkányosra sikeredett
A népmese napja Egerben boszorkányosra sikeredett
Forrás: Bóta Zoltán/Heol.hu

Mindig melegen ajánljuk a meséket és a népmeséket a pedagógusok és a szülők figyelmébe, hiszen a bennük rejlő lehetőségek tárháza szinte végtelen. A mese eszköz, ami összehoz, begyógyítja a sebeket, mosolyt csal az arcokra, emellett pedig rengeteg tudást, értéket halmoznak föl ezek a történetek

– fogalmazott.

Boszorkányosság a népmese napja alkalmából

Benedek Elektől egy boszorkányos mesét választottak, hiszen ezeknek a szereplőknek a megítélése vegyes, mondta a gyermekkönyvtáros. 

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

– Megosztja a közönséget, izgalmas szereplő, aki megelevenedik, így láthatják, hallhatják, játszhatnak vele a gyerekek. Egy moldovai csúfolódót is elmondtunk, ami pont illik a boszorkányra, oldva ezzel a feszültséget és félelmet, játékos kapcsolódásként. Végül táncba is vihették a boszorkányt – mondta.

A mese után a boszorkánykonyha finomságai gondoskodtak arról, hogy éhesek, szomjasak se maradjanak a gyerekek. A napot kézműveskedéssel zárták, népmesei motívumokat festhettek a gyerekek amit haza is vihettek emlékül a napról. A Népmese Napját 2005 óta rendezik meg - a Magyar Olvasástársaság felhívására -  minden év szeptember 30-án vagy ahhoz közel – ez ugyanis Benedek Elek születésnapja. A nap célja, hogy a könyvtárosok, az óvónők, a pedagógusok és a mesével foglalkozó szakemberek, valamint a meseszerető gyerekek és felnőttek ezen a napon megkülönböztetett tisztelettel forduljanak mind a magyar, mind más népek meséi felé. Évszázadok óta öröklődnek az értékek, melyeket a népmesék által kapnak a felnövekvő generációk. Nem csak mindennapjainkban okoznak örömöt, sok bölcsességet is kapunk általuk. Luzsi Margó elkötelezettje volt a népmesék népszerűsítésének.

Megrendezték Egerben a Népmese Napját

Fotók: Bóta Zoltán/Heol.hu

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu