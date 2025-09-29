Boszorkányos délutánon ünnepelték a népmese napját Egerben + fotók és videó

Boszorkányosság a népmese napja alkalmából

Benedek Elektől egy boszorkányos mesét választottak, hiszen ezeknek a szereplőknek a megítélése vegyes, mondta a gyermekkönyvtáros.

– Megosztja a közönséget, izgalmas szereplő, aki megelevenedik, így láthatják, hallhatják, játszhatnak vele a gyerekek. Egy moldovai csúfolódót is elmondtunk, ami pont illik a boszorkányra, oldva ezzel a feszültséget és félelmet, játékos kapcsolódásként. Végül táncba is vihették a boszorkányt – mondta.

A mese után a boszorkánykonyha finomságai gondoskodtak arról, hogy éhesek, szomjasak se maradjanak a gyerekek. A napot kézműveskedéssel zárták, népmesei motívumokat festhettek a gyerekek amit haza is vihettek emlékül a napról. A Népmese Napját 2005 óta rendezik meg - a Magyar Olvasástársaság felhívására - minden év szeptember 30-án vagy ahhoz közel – ez ugyanis Benedek Elek születésnapja. A nap célja, hogy a könyvtárosok, az óvónők, a pedagógusok és a mesével foglalkozó szakemberek, valamint a meseszerető gyerekek és felnőttek ezen a napon megkülönböztetett tisztelettel forduljanak mind a magyar, mind más népek meséi felé. Évszázadok óta öröklődnek az értékek, melyeket a népmesék által kapnak a felnövekvő generációk. Nem csak mindennapjainkban okoznak örömöt, sok bölcsességet is kapunk általuk. Luzsi Margó elkötelezettje volt a népmesék népszerűsítésének.