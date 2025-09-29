46 perce
Boszorkányos délutánon ünnepelték a népmese napját Egerben + fotók és videó
Egerben is megrendezték a Népmese Napját Benedek Elek születésnapján. A nap célja, hogy a könyvtárosok, az óvónők, a pedagógusok és a mesével foglalkozó szakemberek, valamint a meseszerető gyerekek és felnőttek ezen a napon megkülönböztetett tisztelettel forduljanak mind a magyar, mind más népek meséi felé.
Az idei népmese napja sem maradt el Egerben, az Arany János Tagóvoda ovisaival és szüleivel ünneplte a Bródy Sándor Könyvtár gyermekkönyvtára. A könyvtár kedves boszijával is találkoztak a gyerekek. A Bródy Sándor Könyvtár Gyermekkönyvtára a Népmese Napjához - Luzsi Margó kezdeményezésére - már 2005-ben csatlakozott, árulta el Tilkiné Varga Katalin gyermekkönnyvtáros.
Mindig melegen ajánljuk a meséket és a népmeséket a pedagógusok és a szülők figyelmébe, hiszen a bennük rejlő lehetőségek tárháza szinte végtelen. A mese eszköz, ami összehoz, begyógyítja a sebeket, mosolyt csal az arcokra, emellett pedig rengeteg tudást, értéket halmoznak föl ezek a történetek
– fogalmazott.
Népmesék ösvényein barangolhattak az egri könyvtárral gyermekek és szüleik
Boszorkányosság a népmese napja alkalmából
Benedek Elektől egy boszorkányos mesét választottak, hiszen ezeknek a szereplőknek a megítélése vegyes, mondta a gyermekkönyvtáros.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
– Megosztja a közönséget, izgalmas szereplő, aki megelevenedik, így láthatják, hallhatják, játszhatnak vele a gyerekek. Egy moldovai csúfolódót is elmondtunk, ami pont illik a boszorkányra, oldva ezzel a feszültséget és félelmet, játékos kapcsolódásként. Végül táncba is vihették a boszorkányt – mondta.
A mese után a boszorkánykonyha finomságai gondoskodtak arról, hogy éhesek, szomjasak se maradjanak a gyerekek. A napot kézműveskedéssel zárták, népmesei motívumokat festhettek a gyerekek amit haza is vihettek emlékül a napról. A Népmese Napját 2005 óta rendezik meg - a Magyar Olvasástársaság felhívására - minden év szeptember 30-án vagy ahhoz közel – ez ugyanis Benedek Elek születésnapja. A nap célja, hogy a könyvtárosok, az óvónők, a pedagógusok és a mesével foglalkozó szakemberek, valamint a meseszerető gyerekek és felnőttek ezen a napon megkülönböztetett tisztelettel forduljanak mind a magyar, mind más népek meséi felé. Évszázadok óta öröklődnek az értékek, melyeket a népmesék által kapnak a felnövekvő generációk. Nem csak mindennapjainkban okoznak örömöt, sok bölcsességet is kapunk általuk. Luzsi Margó elkötelezettje volt a népmesék népszerűsítésének.
Megrendezték Egerben a Népmese NapjátFotók: Bóta Zoltán/Heol.hu
Esküvők helyszíne volt egykor, ma a földdel már egyenlő – ilyen volt az utolsó években a Tardos Fogadó és Étterem + fotók, videó