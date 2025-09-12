Ez lesz a legnagyobb durranás a hétvégén - a messze földön híres Kemencés napra készülnek Noszvajon

Szeptember 13-án, a 26. Kemencés Napon 9 csapat vállalkozott arra, hogy megmutassa, mit tud hagyományos fatüzelésű kemencében készíteni, köztük sok kipróbált versenyző. Noszvajon ugyanis minden ősszel megszervezik a versenyt - amelyhez idén pincék is csatlakoztak. Ilyenkor vendéglátósok, családok kezdenek nagy munkába, kitárják portájuk kapuját a vendégek előtt, hogy a nagy gonddal összeállított menüvel versenybe szálljanak a dicsőségért: hozzájuk kerüljön a nyertesnek járó vándordíj.

Noszvajra sokan érkeznek a Kemencés Napon, általában eközel egy tucat csapat főz Fotó: Huszár Márk/heol.hu

Noszvaji családok

Idén is versenyben lesz a Majnár-lak és a Rozmaring Vendéglő Csapata, de Magdi Portája, Milan's Family, a Pékek Csapata (a Panelpékkel), a Zsenge, a Kamrabolt, Szabó Balázs Pincéje és a Kant-INN a Présháznál is várja a menüvel az éhes szájakat. Minden csapat a saját egyedi étlapjával készül, nincs két ugyanolyan, s ez az egyik, ami igazán szép a lassan már 30 éves hagyományban. A szervező önkormányzat felhívja a figyelmet, hogy lehet és javasolt is előzetesen foglalni a versenyző csapatok megadott elérhetőségein. Rendszerint jut étel annak is, aki csak beesik Noszvajra, de erre a napra többnyire az egész országban készülnek a turisták.

