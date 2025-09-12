54 perce
Ez lesz a legnagyobb durranás a hétvégén - a messze földön híres Kemencés napra készülnek Noszvajon
Idén 9 csapat és család száll versenybe egymással, hogy hagyományos, fatüzelésű kemencés ételeket készítsenek. Noszvajon minden évben nagy ünnep és nagy megmérettetés a Kemencés Nap. Mutatjuk, mit lehet enni és mit lehet nézni.
Szeptember 13-án, a 26. Kemencés Napon 9 csapat vállalkozott arra, hogy megmutassa, mit tud hagyományos fatüzelésű kemencében készíteni, köztük sok kipróbált versenyző. Noszvajon ugyanis minden ősszel megszervezik a versenyt - amelyhez idén pincék is csatlakoztak. Ilyenkor vendéglátósok, családok kezdenek nagy munkába, kitárják portájuk kapuját a vendégek előtt, hogy a nagy gonddal összeállított menüvel versenybe szálljanak a dicsőségért: hozzájuk kerüljön a nyertesnek járó vándordíj.
Noszvaji családok
Idén is versenyben lesz a Majnár-lak és a Rozmaring Vendéglő Csapata, de Magdi Portája, Milan's Family, a Pékek Csapata (a Panelpékkel), a Zsenge, a Kamrabolt, Szabó Balázs Pincéje és a Kant-INN a Présháznál is várja a menüvel az éhes szájakat. Minden csapat a saját egyedi étlapjával készül, nincs két ugyanolyan, s ez az egyik, ami igazán szép a lassan már 30 éves hagyományban. A szervező önkormányzat felhívja a figyelmet, hogy lehet és javasolt is előzetesen foglalni a versenyző csapatok megadott elérhetőségein. Rendszerint jut étel annak is, aki csak beesik Noszvajra, de erre a napra többnyire az egész országban készülnek a turisták.
Program kicsiknek és nagyobbaknak
Az ételek mellett programok is lesznek, családi, kisgyermekes elfoglaltság is akad bőven. A falu új sportparkjában napindító táncházzal kezdenek a nagyszínpadon a Pitypang Egyesülettel, majd a helyi iskolások adják elő az új Figedy darabot. Délután a Legényes Zenekar, Herczeg Flóra és Jung Norbert koncertje lesz a program itt. A Kemencés Főzőverseny eredményhirdetése után tombolasorsolás, Gájer Bálint koncertje és disco következik. A szabadidőparkban óriás csúszdás légvár, akadálypályás légvár, élő csocsó, totyogók sátra légvárral, logikai játékok sátra is várja a gyerekeket. Az iskolában 10 órától a Csodamalom Bábszínház Három kismalac című előadása látható.
Nem kell egy helyen leragadni
Idén is jár a szafaribusz, tehát egyik helyszíntől a másikig eljutni sem lesz nehéz. A Gazdaházban megtekinthető az "Örök Noszvaj": kiállítás, de lesznek játékok és gasztroudvar: kenyerek, péksütemények, lekvárok is. Megmutatják, hogyan zajlik a szőlőpréselés, darálás, és mustot is lehet majd kóstolni, ahogy bort is a Cséti Pince boraival. Este borpiknik lesz és bemutatkoznak Bukolyi Marcell borai és a "Kenyér lelke pékség" kenyerei. Itt lesz a Rozmaring Étterem csapata és a Pékek csapata, a Présháznál versenyez a Kant-Inn- a legújabb noszvaji kemencével.
A Patakparti Piacon népi játéktér, kézműves vásár kap helyet, itt található a Zsenge, s néhány lépésre Magdi Portája várja finom ételekkel a vendégeket. A Borplaccon, azaz az Imány-domboldalban a Kamrabolt csapata készíti a kemencés ételeket, itt egy igazi rodeó bika, családi játéksátor, és Magyar Gyula zenekara jár majd az étel mellé.
