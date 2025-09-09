Nagyon súlyos a helyzet a novaji tűz után – a család mellé álltak, üzentek is helyiek

Hétfő délután megjelent cikkünkben írtuk meg, hogy az egri hivatásos tűzoltók három gépjárművel érkeztek a helyszínre, és több oldalról oltották a novaji tűz felcsapó lángjait.

A hétfői novaji tűzben a tető kapott lángra

Fotó: Tóth Balázs

– A tűz kitörésekor az édesanya és 14 éves lánya tartózkodtak a házban. Szerencsére időben ki tudtak menekülni, így személyi sérülés nem történt, azonban az épület és szinte minden ingóság megsemmisült – áll a Facebook posztban.

A ház felső szintje kiégett, a tűz oltása közben a házba bejutott víz pedig mindent eláztatott. A szerencsétlenül járt családot az egyik ismerősük átmenetileg befogadta, de a károk felmérése folyamatban van. A falu és a közösség gyűjtést szervez a bajba jutottak megsegítésére, Facebookon is megjelentek a posztok, melyekben a szükséges információkat a segíteni szándékozók megtalálhatják.