Tűz

Nagyon súlyos a helyzet a novaji tűz után – a család mellé álltak, üzentek is helyiek

Mint arról hétfőn beszámoltunk, Novajon – vélhetően elektromos zárlat következtében – egy ingatlan tetőszerkezete kigyulladt, s a lángok a szomszédos melléképületre is átterjedtek. A házban élő család otthon lévő tagjai sérülések nélkül megúszták a novaji tűzesetet.

Makó-Szabó Diána

Hétfő délután megjelent cikkünkben írtuk meg, hogy az egri hivatásos tűzoltók három gépjárművel érkeztek a helyszínre, és több oldalról oltották a novaji tűz felcsapó lángjait.

novaji tűz, háztűz, tűz
A hétfői novaji tűzben a tető kapott lángra
Fotó: Tóth Balázs

– A tűz kitörésekor az édesanya és 14 éves lánya tartózkodtak a házban. Szerencsére időben ki tudtak menekülni, így személyi sérülés nem történt, azonban az épület és szinte minden ingóság megsemmisült – áll a Facebook posztban.

A ház felső szintje kiégett, a tűz oltása közben a házba bejutott víz pedig mindent eláztatott. A szerencsétlenül járt családot az egyik ismerősük átmenetileg befogadta, de a károk felmérése folyamatban van. A falu és a közösség gyűjtést szervez a bajba jutottak megsegítésére, Facebookon is megjelentek a posztok, melyekben a szükséges információkat a segíteni szándékozók megtalálhatják. 

A novaji tűz áldozatainak segítése

Kérik, hogy akinek módjában áll, az alábbiakkal segítse a családot – a pénzadományokon kívül:

• ruhák – kérjük, előzetesen egyeztessetek a családdal,

• cicáknak: alom, konzerv, táp,

• élelmiszer,

• tisztálkodási szerek és tisztítószerek,

• mosószer (amit tudnak, próbálnak megmenteni),

• konténerek a törmelék eltakarításához.

Bútorokra és műszaki cikkekre egyenlőre nincs szükség, nem tudják hová tenni.

 

 

