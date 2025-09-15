Figyelmeztet a NAV: 15 napod van, különben jön a 300 ezres bírság!

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) által a Heol.hu-hoz eljuttatott közleményben írják, hogy a nullás bevallás esetén az eltérés oka sokféle lehet: téves kitöltés, adminisztrációs hiba, egyszerű figyelmetlenség, de az adategyeztetés révén a NAV könnyen ki tudja szűrni a csalárd adózókat is. A hivatal célja most is az, hogy az okokra fény derüljön, és a vállalkozások önként és gyorsan javíthassák a hibás adatokat. Az érintettek a NAV Ügyfélportálján elérhető digitális kérdőív kitöltésével jelezhetik, ha már javították a hibát, de azt is, ha szerintük az eltérés nem valós.

A nullás bevallást beküldőket ellenőrzi a NAV, a csalókat akarják kiszűrni

Forrás: Pesti Tamás/Feol.hu

Hozzátették, hogy az eljárás teljes egészében online zajlik, a vállalkozásoknak 15 napjuk van válaszolni a kérdéssorra. Aki ezt elmulasztja, akár 300 ezer forintos bírságra és egy későbbi, jóval időigényesebb revízióra is számíthat. Aki viszont együttműködik, szankció nélkül rendezheti a hibát.

Korábbi cikkünkben írtunk arról, mire érdemes figyelni, amikor az adóbevallásunkat készítjük: