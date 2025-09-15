szeptember 15., hétfő

Bevallás

1 órája

Figyelmeztet a NAV: 15 napod van, különben jön a 300 ezres bírság!

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) szeptember 15-én újabb adategyeztetési kampányt indít az online számlaadatok és az áfabevallások eltéréseinek tisztázására. Ezúttal azokat szólítja meg a hivatal, akik nullás bevallást adtak be annak ellenére, hogy online számlaadataik szerint 2025 júliusában volt forgalmuk.

Heol.hu

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) által a Heol.hu-hoz eljuttatott közleményben írják, hogy a nullás bevallás esetén az eltérés oka sokféle lehet: téves kitöltés, adminisztrációs hiba, egyszerű figyelmetlenség, de az adategyeztetés révén a NAV könnyen ki tudja szűrni a csalárd adózókat is. A hivatal célja most is az, hogy az okokra fény derüljön, és a vállalkozások önként és gyorsan javíthassák a hibás adatokat. Az érintettek a NAV Ügyfélportálján elérhető digitális kérdőív kitöltésével jelezhetik, ha már javították a hibát, de azt is, ha szerintük az eltérés nem valós.

Forrás: Pesti Tamás/Feol.hu

Hozzátették, hogy az eljárás teljes egészében online zajlik, a vállalkozásoknak 15 napjuk van válaszolni a kérdéssorra. Aki ezt elmulasztja, akár 300 ezer forintos bírságra és egy későbbi, jóval időigényesebb revízióra is számíthat. Aki viszont együttműködik, szankció nélkül rendezheti a hibát.

Korábbi cikkünkben írtunk arról, mire érdemes figyelni, amikor az adóbevallásunkat készítjük:

A nullás bevallást beküldők általában együttműködőek az adategyeztetéskor

A NAV közleményében kiemelte, hogy az adategyeztetés jogintézménye idén indult, a számlaadatok és áfabevallások eltéréseit már többször is érintette. A NAV kockázatelemzése ugyanis a beáramló hatalmas mennyiségű adat összefuttatásával hamar kideríti, ha valakinél nem egyeznek az online szolgáltatott, valamint a bevallásban szerepeltetett információk. A hivatal eddigi tapasztalatai szerint a vállalkozások döntő többsége együttműködik, kihasználja a lehetőséget, hogy büntetés helyett önként javítsa a hibákat.

Min írják, abban az esetben, ha a hatósághoz különböző úton beküldött adatok összhangban vannak, az hosszabb távon a vállalkozások adminisztrációját egyszerűsíti, hiszen az adategyeztetések és adattisztítások révén pontosabb, gyorsabb és automatizáltabb szolgáltatások – például bevalláskiajánlások, validációk vagy adat-visszamutatások – válnak elérhetővé.

 

