Rekordszámú diák vett részt a nyári diákmunka programban Heves vármegyében

A nyári diákmunka program több ágazatban is népszerű volt

A fiatalok 37 százaléka a turizmus és vendéglátás területén szerzett tapasztalatot. Közülük sokan pultosként, felszolgálóként vagy konyhai kisegítőként dolgoztak, mások recepciós feladatokat vállaltak szálláshelyeken, részt vettek rendezvények lebonyolításában, valamint turisták szabadidős programjainak szervezésében. Többen vendégházakban segítettek takarítási és kisegítő munkákkal.

A mezőgazdaságban is akadt lehetőség: hat vállalkozás 13 diákot alkalmazott, főként zöldség- és gyümölcsbetakarításban, valamint szőlőtermesztéshez és borászathoz kapcsolódó feladatokban.

A program révén a diákok több ágazatban próbálhatták ki magukat, értékes szakmai és életre szóló tapasztalatokat szerezve. A vállalkozások és önkormányzatok számára pedig jelentős segítséget jelentett a lelkes fiatal munkaerő bevonása.