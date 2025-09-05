2 órája
Rekordszámú diák vett részt a nyári diákmunka programban Heves vármegyében
Nem voltak tétlenek a diákok a nyáron. Az idei nyári diákmunka program minden eddiginél több fiatalt szólított meg Heves vármegyében: az eredetileg tervezett 700 helyett 985 diák dolgozott 266 munkáltatónál, több ágazatban értékes tapasztalatot szerezve.
Sikeresen zárult az idei nyári diákmunka program Heves vármegyében: a Heves Vármegyei Kormányhivatal honlapján közzétett adatok szerint az eredetileg tervezett 700 fő helyett 985 fiatal kapott lehetőséget, hogy munkatapasztalatot szerezzen. A programban összesen 266 munkáltató vett részt a kibővített, 190 millió forintos keretösszegnek köszönhetően.
A legtöbb diák, 604 fő, az önkormányzatoknál dolgozott. Itt adminisztratív és településüzemeltetési feladatokat láttak el, segítettek a helyi programok szervezésében, közterületek rendbetételében és kisebb karbantartási munkákban is.
A nyári diákmunka program több ágazatban is népszerű volt
A fiatalok 37 százaléka a turizmus és vendéglátás területén szerzett tapasztalatot. Közülük sokan pultosként, felszolgálóként vagy konyhai kisegítőként dolgoztak, mások recepciós feladatokat vállaltak szálláshelyeken, részt vettek rendezvények lebonyolításában, valamint turisták szabadidős programjainak szervezésében. Többen vendégházakban segítettek takarítási és kisegítő munkákkal.
A mezőgazdaságban is akadt lehetőség: hat vállalkozás 13 diákot alkalmazott, főként zöldség- és gyümölcsbetakarításban, valamint szőlőtermesztéshez és borászathoz kapcsolódó feladatokban.
A program révén a diákok több ágazatban próbálhatták ki magukat, értékes szakmai és életre szóló tapasztalatokat szerezve. A vállalkozások és önkormányzatok számára pedig jelentős segítséget jelentett a lelkes fiatal munkaerő bevonása.
