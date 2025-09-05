szeptember 5., péntek

LőrincViktor névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tapasztalatszerzés

33 perce

Rekordszámú diák vett részt a nyári diákmunka programban Heves vármegyében

Címkék#Heves Vármegyei Kormányhivatal#diákmunka program#rekord

Nem voltak tétlenek a diákok a nyáron. Az idei nyári diákmunka program minden eddiginél több fiatalt szólított meg Heves vármegyében: az eredetileg tervezett 700 helyett 985 diák dolgozott 266 munkáltatónál, több ágazatban értékes tapasztalatot szerezve.

Heol.hu

Sikeresen zárult az idei nyári diákmunka program Heves vármegyében: a Heves Vármegyei Kormányhivatal honlapján közzétett adatok szerint az eredetileg tervezett 700 fő helyett 985 fiatal kapott lehetőséget, hogy munkatapasztalatot szerezzen. A programban összesen 266 munkáltató vett részt a kibővített, 190 millió forintos keretösszegnek köszönhetően.

Sikeres volt a nyári diákmunka program Hevesben
Sikeres volt a nyári diákmunka program Hevesben
Forrás: Mártonfai Dénes/Teol.hu

A legtöbb diák, 604 fő, az önkormányzatoknál dolgozott. Itt adminisztratív és településüzemeltetési feladatokat láttak el, segítettek a helyi programok szervezésében, közterületek rendbetételében és kisebb karbantartási munkákban is.

A nyári diákmunka program több ágazatban is népszerű volt

A fiatalok 37 százaléka a turizmus és vendéglátás területén szerzett tapasztalatot. Közülük sokan pultosként, felszolgálóként vagy konyhai kisegítőként dolgoztak, mások recepciós feladatokat vállaltak szálláshelyeken, részt vettek rendezvények lebonyolításában, valamint turisták szabadidős programjainak szervezésében. Többen vendégházakban segítettek takarítási és kisegítő munkákkal.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A mezőgazdaságban is akadt lehetőség: hat vállalkozás 13 diákot alkalmazott, főként zöldség- és gyümölcsbetakarításban, valamint szőlőtermesztéshez és borászathoz kapcsolódó feladatokban.

A program révén a diákok több ágazatban próbálhatták ki magukat, értékes szakmai és életre szóló tapasztalatokat szerezve. A vállalkozások és önkormányzatok számára pedig jelentős segítséget jelentett a lelkes fiatal munkaerő bevonása.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu