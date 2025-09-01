Amit a jogsiról senki nem mond el – ez a kis mulasztás akár milliós büntetést hozhat!

Heves vármegye nyári hírei között számos érdekes és meglepő történet szerepelt. A piacon például egy vásárló olyan dinnyével találkozott, amely belül teljesen fehér volt, ez váratlan csalódásként érte. Emellett a nyár folyamán fontos változások is történtek, például a 2025-ös KRESZ-módosítások, amelyek a motorosok közlekedését érintik. Szívhez szóló pillanatok is voltak, mint a légimentők megajándékozása Szilvásváradon, ugyanakkor tragikus események is, például egy helyi sportoló váratlanul elhunyt.

A nyári események mellett a lejárt jogosítvány is kellemetlen meglepetést okozhat

Forrás: Gál Gábor/Heol.hu

Senki sem akar ilyen dinnyével találkozni

A nyár nem múlhatott el görögdinnye vásárlás nélkül, a piacok tele voltak zöld héjú, nehéz, ígéretes példányokkal. Egy vásárló is így gondolhatta, mikor hazavitt egy sötét héjú, kerek dinnyét, abban bízva, hogy belül mézédes, piros csoda várja majd. Csakhogy a történet itt váratlan fordulatot vett: amikor kettévágta a gyümölcsöt, a kés nyomán nem piros, hanem szinte teljesen fehér belső tárult fel – nagyjából akkora meglepetést okozva, mintha egy Kinder tojásból zsebkendő jött volna elő játék helyett.