Nyári összefoglaló

1 órája

Amit a jogsiról senki nem mond el – ez a kis mulasztás akár milliós büntetést hozhat!

Címkék#összefoglaló#bírság#nyár#jogsi

Heves vármegyében a nyári hónapokban sok érdekes és figyelemre méltó dolog történt. A nyár eseményei közül most összegyűjtöttük a legolvasottabbakat.

Heol.hu

Heves vármegye nyári hírei között számos érdekes és meglepő történet szerepelt. A piacon például egy vásárló olyan dinnyével találkozott, amely belül teljesen fehér volt, ez váratlan csalódásként érte. Emellett a nyár folyamán fontos változások is történtek, például a 2025-ös KRESZ-módosítások, amelyek a motorosok közlekedését érintik. Szívhez szóló pillanatok is voltak, mint a légimentők megajándékozása Szilvásváradon, ugyanakkor tragikus események is, például egy helyi sportoló váratlanul elhunyt. 

A nyári események mellett a lejárt jogosítvány is kellemetlen meglepetést okozhat.
A nyári események mellett a lejárt jogosítvány is kellemetlen meglepetést okozhat
Forrás: Gál Gábor/Heol.hu

Senki sem akar ilyen dinnyével találkozni

A nyár nem múlhatott el görögdinnye vásárlás nélkül, a piacok tele voltak zöld héjú, nehéz, ígéretes példányokkal. Egy vásárló is így gondolhatta, mikor hazavitt egy sötét héjú, kerek dinnyét, abban bízva, hogy belül mézédes, piros csoda várja majd. Csakhogy a történet itt váratlan fordulatot vett: amikor kettévágta a gyümölcsöt, a kés nyomán nem piros, hanem szinte teljesen fehér belső tárult fel – nagyjából akkora meglepetést okozva, mintha egy Kinder tojásból zsebkendő jött volna elő játék helyett.

Van jogsid? Nagy összegű csekk járhat a feledékenység miatt

Valószínűleg kevesen ellenőrizgetik rendszeresen, hogy meddig érvényes a vezetői engedélyük, főleg, akik nem hivatásos sofőrök, hanem úrvezetők és még tíz évente kell orvoshoz menniük. Amennyiben az Ügyfélkaputól kapott értesítést sem veszik észre, előfordulhat, hogy közúti ellenőrzéskor jön a kellemetlen meglepetés, a lejárt jogosítvány. 

Szívmelengető ajándékkal lepte meg a légimentőket egy kislány Szilvásváradon

A Magyarországi Légimentésért Közhasznú Alapítvány Facebook oldalán egy különleges posztra lettünk figyelmesek. Egy kislány tette igazán különlegessé a légimentők napját Szilvásváradon. 

A Dobi kitörés 13 millió éve vulkáni hamuval terítette be egész Hevest és Borsodot

Környékünket több nagy vulkánkitörés is formálta az elmúlt évmilliók során. Egy 13 millió éves vulkánkitörést, a Dobi kitörést azonosítottak Tarnaszentmáriánál.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Elhunyt Spitzmüller Zsolt

Spitzmüller Zsolt, becenevén Zsoli augusztus 16-án, szombaton eltűnt a Cserépi Trapp terepfutó versenyen, Cserépfalu közelében. Utolsóként a verseny utolsó három kilométerén látták, majd nyoma veszett. Spitzmüller Zsolt elhunyt, a falu határában találták meg. 

Az elektromos rollert ezúttal nem a patakba dobják

Egy egri Facebook-csoportban nagy hullámokat csapott annak a dühös háztulajdonosnak a bejegyzése, aki a saját kertjében talált rá egy odahajított Lime rollerre.

KRESZ változások 2025-ben előregurulás és szigorúbb védőfelszerelés a motorosoknak

Jövőre életbe lépnek a KRESZ legújabb módosításai, amelyek a motorosokat is érintik. Az egyik legjelentősebb újdonság az előregurulás szabályainak bővítése: a piros lámpánál, álló autók között eddig is legális manővert mostantól a haladó kocsisor mellett és akár autópályán is engedélyezhetik. 

A májbetegséget ezek az élelmiszerek is okozhatják

Köztudott, hogy az alkohol károsítja a májat. Azonban nem csak az alkohol fogyasztása az, ami gondot okozhat. A máj létfontosságú szervünk, mégis naponta viszünk be olyan ételeket, amelyekkel meggyűlik a baja, és ami komoly májbetegségekhez vezethet. Megkérdeztük Lázár Esztert, a Heves Vármegyei Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet dietetikusát, mit tud elmondani a májat károsító élelmiszerekről.

Elképesztő, hogy már megint mi történt a Bükkben

Az eddigi leghidegebb nyári reggelre ébredtek a Mohos-töbörben június 10-én, kedden. Mínusz 7,9 Celsius fok mellett az eddigi legalacsonyabb (nem hivatalos) nyári hőmérsékletet rögzítette a Miskolci Egyetem-Földrajz-Geoinformatika Intézettel együttműködésben üzemeltetett Mohos-töbör meteorológiai mérőállomás a felszín felett kétméteres magasságban.

A melléképület építési engedély nélkül? Megüthetjük a bokánkat

Egy olvasónk jelezte, hogy a szomszédja engedély nélkül kezdett el műhelyt építeni a telkén. A neve elhallgatását kérő egri férfi azt mondja, hiába próbálta, nem tudta meggyőzni a szomszédját arról, hogy nincs igaza, azaz nem áll meg, hogy 35 négyzetméterig azt épít a telkére amit akar, nem kell engedélyt kérni. Ez részben igaz, de attól függ, hogy hol van az adott terület és mi van már a telken.

 

 

