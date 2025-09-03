A Nyugat nílusi vírus okozott bajt - friss eset Hevesben

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ friss heti jelentése szerint 2025. augusztus 18. és 24. között három új nyugat-nílusi láz megbetegedést jelentettek az országban. A betegek egyike Heves vármegyében, egy másik Pest vármegyében, a harmadik pedig Budapesten él - írja a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ.

A nyugat-nílusi láz szúnyogcsípéssel terjed

Fotó: Szendi Péter / Vas Népe

Az idei évben így már összesen öt nyugat-nílusi láz esetet tartanak nyilván, ezek közül négy hazai eredetű, egy pedig importált. A betegek 80 százaléka férfi, az átlagéletkor 68 év, és a páciensek 60 százaléka 60 év feletti. Minden érintett idegrendszeri tünetekkel került kórházba.

A nyugat-nílusi láz Hevesben egy ártatlan szúnyogcsípéssel is kezdődött

Dr. Pongor Éva, a Heves Vármegyei Markhot Ferenc Kórház belgyógyászati-infektológiai centrumának főorvosa kérdésünkre elmondta, augusztus második felében került be az egri kórházba az 58 éves férfi, akit saját udvarán, kertészkedés közben csípett meg egy szúnyog. Fejfájásra, tarkókötöttségre panaszkodott.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A neurológiai tünetek megegyeztek az agyvelő- agyhártyagyulladás tüneteivel, de azt ránézésre nem lehet megállapítani, hogy melyik vírus okozta. Agyvíz-mintavétellel igazolták, hogy a tüneteket a Nyugat-nílusi vírus okozza. A főorvosnő hozzátette, ez egy szerencsés eset volt, hiszen a tüneti terápia, azaz az agynyomás csökkentése, folyadékterápia és ágynyugalom elegendő volt, hogy a betegség maradványtünetek nélkül gyógyuljon. Arra a kérdésre, hogy megmondható-e, kinek, milyen súlyos tüneteket okoz ez a vírus, dr. Pongor Éva egyértelműen nemmel válaszolt.

És, hogy mit tehetünk, hogy megelőzzük a bajt? Tökéletes biztonság nincs, hiszen mint az egri eset is mutatja, nem kell ahhoz még a saját kertünket sem elhagyni, hogy megcsípjen bennünket egy szúnyog. Mindenesetre zárt ruházat, szúnyogriasztó használata csökkentheti a kockázatot. Amennyiben erős fejfájás, aluszékonyság, zavartság, tarkókötöttség jelentkezik, mindenképpen forduljunk orvoshoz.