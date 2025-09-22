szeptember 22., hétfő

27 perce

Változás az októberi nyugdíjaknál, nem 12-én utalnak, itt a pontos dátum

A szokásostól eltérő időpontban érkezik a pénz októberben az idősek bankszámlájára. A nyugdíjak utalása a szokott 12-e helyett más napon várható.

Idén nyáron már előfordult, hogy a megszokottól eltérő időpontban kapták meg a jogosultak a nyugdíjukat: júliusban a 12-e szombatra esett, így a bankszámlás jóváírás egy nappal korábban, 11-én történt meg. Hasonló lesz a helyzet októberben is, írta az Origo.

Az öregségi nyugdíj átlagos összege heves vármegyében 236 ezer 500 forint volt
Nem a megszokott időben érkezik a nyugdíj októberben
Forrás: Pesti Tamás/Fejér Megyei Hírlap

A Magyar Államkincstár tájékoztatása szerint 2025 októberében a nyugdíjakat és a nyugdíjszerű ellátásokat október 10-én, pénteken írják jóvá a bankszámlákon, mivel a megszokott 12-e ezúttal vasárnapra esik. A változás kizárólag azokat érinti, akik pénzük utalását banki számlára kérték; a postai kézbesítés továbbra is a Magyar Posta Zrt. által előre meghatározott nyugdíjkifizetési naptár szerint történik.

Nyugdíjemelés és egyéb juttatások

Szeptemberben a kormány újabb emelést jelentett be: Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter közölte, hogy januárig visszamenőleg 1,6 százalékos nyugdíjemelés jár, amelyet a jogosultak novemberben, egy összegben kapnak meg. Ez egy átlagnyugdíj esetében mintegy 47 200 forint pluszt jelent. Az év elején már sor került egy 3,2 százalékos emelésre, ami körülbelül 2,5 millió nyugellátásban és nyugdíjszerű ellátásban részesülőt érintett.

További támogatásként zajlik a 30 ezer forintos hidegélelmiszer-utalvány kézbesítése is. Nyitrai Zsolt miniszterelnöki főtanácsadó tájékoztatása szerint eddig 1 540 038 nyugdíjas kapta meg az utalványt, a kézbesítés pedig október 15-ig minden érintetthez eljut.

Korábbi cikkünkben írtunk az öregségi átlagnyugdíjak alakulásáról, ebben a cikkünkben olvashatnak róla:

 

