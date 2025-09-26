2 órája
Árcsökkenés az ALDI-nál, a nyugdíjas élelmiszer-utalvány értéke is megduplázható
Az ALDI Magyarország újabb kedvezményekkel segít a vásárlóknak, külön figyelmet fordítva a nyugdíjasokra. A 30 ezer forintos nyugdíjas élelmiszer-utalvány az ALDI-ban akár meg is duplázható, miközben az áruházlánc hat héten belül immár második tartós árcsökkentését indítja el. Szeptember 24-től friss húsok és tejtermékek ára csökkent, így a kuponokkal együtt akár 45%-os kedvezmény is elérhető.
Az ALDI újabb intézkedéssel növeli a nyugdíjas élelmiszer-utalvány értékét, egyúttal tartósan csökkenti mintegy 40 közkedvelt friss hús és tejtermék árát is, közölte a Heol.hu-val az áruházlánc kommunikációs osztálya. Az árcsökkentés olyan népszerű sajtokat érint, mint a trappista, gouda, edami, mozzarella és tilsiter, továbbá a különböző zsírtartalmú tejek, vajak, joghurtok, ayran és kefir ára is csökken. Az alacsonyabb árak 2025. szeptember 24-től érvényesek. Ugyancsak csökken számos kedvelt friss hús ára is, köztük a darált sertés-, pulyka- és marhahúsé, csirkecombé, -szárnyé, sertéslapockáé és a pulykanyaké. Több termék, például a 1,5 százalékos laktózmentes UHT tej, vagy a Húsmester Levesmix, ára 2022 óta nem volt ilyen alacsony.
Kedvezményeket kínálnak a nyugdíjas élelmiszer-utalványokra
Mint írják, az ALDI szeretné a lehető legnagyobb támogatást nyújtani a vásárlóknak, legyen szó a nyugdíjasokról, a családokról vagy a diákokról. A 2025. szeptember 1-jétől élő akció keretében, ha a vásárló – részben vagy egészben – nyugdíjas utalvánnyal fizet, és vásárlása eléri a 8 ezer forintos értékhatárt, egy ezer forintos ALDI-kupont kap, amely a következő vásárlásnál bármilyen termékre felhasználható. Ezen felül minden vásárló igénybe veheti az ALDI applikációban elérhető 2 ezer forintos online kupont, ha vásárlása meghaladja a 15 ezer forintot.
Hozzáteszik, hogy az áruházlánc lehetővé teszi, hogy a vásárlók összevonják a kedvezményeket, így ha a vásárló 15 ezer forint feletti végösszegért vásárol, akkor a nyugdíjas utalvány felhasználása után járó ezer forintos ALDI-kupont is megkapja, és a 2 ezer forintos online kupont is felhasználhatja egyszerre, akkor összességében akár 20 százalékos összevont kedvezményben részesülhet. A 30 ezer forintos nyugdíjas élelmiszer-utalvány értéke akár 60 ezer forintra is nőhet azok számára, akik minden címletet egyenként az ALDI-ban váltanak be és elérik az applikációs kuponok értékhatárát.
Kiemelték, az ALDI azokra is gondol, akik még nem kapták meg a nyugdíjas élelmiszer-utalványukat, ezért pénztárosai még tovább, a korábban meghirdetett október 31-e helyett 2025. november 30-ig adnak ezer forintos kuponokat a 8 ezer forintot elérő élelmiszer-vásárlásoknál felhasznált nyugdíjas élelmiszer-utalványok után. Az ezer forintos ALDI nyugdíjas kuponok is tovább lesznek felhasználhatók: 2025. december 31-e helyett 2026. január 31-ig válthatók be bármelyik ALDI-ban.
A kuponok bármilyen termékre, például ruházatra vagy játékokra is érvényesek, így a karácsonyi készülődésben is komoly segítséget jelentenek.
– Az ALDI minden vásárláskor a lehető legtöbb értéket kívánja biztosítani vásárlói számára. Áruházainkban bárki beválthatja a nyugdíjas élelmiszer-utalványokat, ami nagy segítséget jelenthet azoknak is, akik személyesen nem tudnak bevásárolni. Az összevont kuponkedvezményekkel akár 20 százalékos kedvezmény érhető el. Tartós hús- és tejtermék árleszállításunk minden vásárlónak előnyös; ha valaki a kuponokat is igénybe veszi, akkor lesz olyan termék, például a Húsmester Levesmix, amelyet 45 százalékkal olcsóbban vásárolhat meg – mondta Bernhard Haider, az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. országos ügyvezető igazgatója.
