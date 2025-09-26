Árcsökkenés az ALDI-nál, a nyugdíjas élelmiszer-utalvány értéke is megduplázható

Az ALDI újabb intézkedéssel növeli a nyugdíjas élelmiszer-utalvány értékét, egyúttal tartósan csökkenti mintegy 40 közkedvelt friss hús és tejtermék árát is, közölte a Heol.hu-val az áruházlánc kommunikációs osztálya. Az árcsökkentés olyan népszerű sajtokat érint, mint a trappista, gouda, edami, mozzarella és tilsiter, továbbá a különböző zsírtartalmú tejek, vajak, joghurtok, ayran és kefir ára is csökken. Az alacsonyabb árak 2025. szeptember 24-től érvényesek. Ugyancsak csökken számos kedvelt friss hús ára is, köztük a darált sertés-, pulyka- és marhahúsé, csirkecombé, -szárnyé, sertéslapockáé és a pulykanyaké. Több termék, például a 1,5 százalékos laktózmentes UHT tej, vagy a Húsmester Levesmix, ára 2022 óta nem volt ilyen alacsony.

Az ALDI-ban megduplázható a nyugdíjas élelmiszer-utalványok értéke

Forrás: Huszár Márk/Heol.hu

Kedvezményeket kínálnak a nyugdíjas élelmiszer-utalványokra

Mint írják, az ALDI szeretné a lehető legnagyobb támogatást nyújtani a vásárlóknak, legyen szó a nyugdíjasokról, a családokról vagy a diákokról. A 2025. szeptember 1-jétől élő akció keretében, ha a vásárló – részben vagy egészben – nyugdíjas utalvánnyal fizet, és vásárlása eléri a 8 ezer forintos értékhatárt, egy ezer forintos ALDI-kupont kap, amely a következő vásárlásnál bármilyen termékre felhasználható. Ezen felül minden vásárló igénybe veheti az ALDI applikációban elérhető 2 ezer forintos online kupont, ha vásárlása meghaladja a 15 ezer forintot.

