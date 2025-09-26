Megemelhetik a nyugdíjkorhatárt, Hevesben sem örülnek neki

Az Európai Unió számos tagállama a kedvezőtlen demográfiai trendekre – az elöregedő társadalomra és a csökkenő születésszámra – reagálva emeli a nyugdíjkorhatárt, írta meg a Sonline.hu. Magyarország jelenleg 65 évvel a középmezőnyben helyezkedik el: az 1956. december 31. után születettek esetében ennyi a hivatalos korhatár. Tizenegy uniós országban ennél alacsonyabb a határ, több tagállam viszont már most vagy a közeljövőben magasabb életkort ír elő.

Magyarországon is emelkedhet a nyugdíjkorhatár

Forrás: Shutterstock

Mint írják, a változások üteme gyorsul. Spanyolországban 2027-re 67 év lesz a korhatár, Belgiumban 2030-ban, Németországban pedig 2031-ben lép életbe ugyanez. Dánia 2035-től 69 évre emeli a határt, Olaszországban pedig 2050-re akár 69 év 9 hónap is lehet a nyugdíjba vonulás hivatalos ideje. Bár a magyar rendszer egyelőre stabil, szakértők szerint kérdéses, hogy a jelenlegi 65 éves korhatár hosszú távon fenntartható maradhat-e a demográfiai nyomás mellett.

Mi szólnak a nyugdíjkorhatár emeléséhez Hevesben?

Heves vármegyében idén januárban 75 758 személy részesült nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban, tíz évvel ezelőtt, 2015-ben ez a szám 89 775 volt.