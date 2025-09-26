szeptember 26., péntek

Változás

3 órája

Megemelhetik a nyugdíjkorhatárt, Hevesben sem örülnek neki

#nyugdíjkorhatár#nyugdíj#nyugdíjkorhatár-emelés

Az elöregedő társadalomra reagálva egyre több uniós tagállam kényszerült arra, hogy emelje a nyugdíjba vonulás idejét. Van, ahol 69 évre emelkedik a nyugdíjkorhatár.

Az Európai Unió számos tagállama a kedvezőtlen demográfiai trendekre – az elöregedő társadalomra és a csökkenő születésszámra – reagálva emeli a nyugdíjkorhatárt, írta meg a Sonline.hu. Magyarország jelenleg 65 évvel a középmezőnyben helyezkedik el: az 1956. december 31. után születettek esetében ennyi a hivatalos korhatár. Tizenegy uniós országban ennél alacsonyabb a határ, több tagállam viszont már most vagy a közeljövőben magasabb életkort ír elő.

Magyarországon is emelkedhet a nyugdíjkorhatár
Mint írják, a változások üteme gyorsul. Spanyolországban 2027-re 67 év lesz a korhatár, Belgiumban 2030-ban, Németországban pedig 2031-ben lép életbe ugyanez. Dánia 2035-től 69 évre emeli a határt, Olaszországban pedig 2050-re akár 69 év 9 hónap is lehet a nyugdíjba vonulás hivatalos ideje. Bár a magyar rendszer egyelőre stabil, szakértők szerint kérdéses, hogy a jelenlegi 65 éves korhatár hosszú távon fenntartható maradhat-e a demográfiai nyomás mellett.

Mi szólnak a nyugdíjkorhatár emeléséhez Hevesben?

Heves vármegyében idén januárban 75 758 személy részesült nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban, tíz évvel ezelőtt, 2015-ben ez a szám 89 775 volt. Korábbi cikkünkben írtunk arról, hogy a vármegye mely járásában mennyi az átlagnyugdíj, erről itt olvashatnak:

Megkérdeztük Lázár Tündét, a Életet az Éveknek Országos Nyugdíjas Szervezet Heves Vármegyei Szervezetének elnökét a nyugdíjkorhatár emeléséről. Lázár Tünde elmondta, hogy hallott a nyugdíjkorhatár emeléséről, és aggodalommal tölti el.

– Akivel eddig beszéltem, senki nem örül ennek. Elég csak a idősek egészségi állapotát megnézni, nem tudom, hogy sokan hogyan tudnának dolgozni, amikor betegségekkel küzdenek. Nekem 4 év van a 40 évig, de én is beleesek abba a korosztályba, amelyet ez érint – fogalmazott Lázár Tünde.

A régi munkaügyi iratok befolyásolhatják a nyugdíj összegét

Sokan nem is gondolnák, mekkora jelentősége van a régi munkaügyi iratok megőrzésének, pedig a nyugdíj összege is múlhat rajtuk, hívja fel a figyelmet a Sonline.hu. A szakértők szerint a nyugdíjkorhatár előtt már érdemes átgondolni, milyen dokumentumokat szükséges megőrizni, és melyek a munkáltatók kötelezettségei.

Mint írják, a nyugdíj igénylésekor többféle iratra van szükség, ezek alapján állapítják meg a jogosultságot és a várható összeget. A korhatár közeledtével különösen fontos, hogy a munkáltató megfelelően megőrizze és továbbítsa a foglalkoztatással kapcsolatos iratokat, elsősorban azokat, amelyek a szolgálati időt és a kereseteket igazolják, hiszen a nyugdíj mértékét ezek alapján számítják ki.

 

