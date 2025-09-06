Új borlovagokat avattak, kitüntetést adtak át: így telt az Olaszrizling Fesztivál Egerszóláton

A képviselő köszönetet mondott a szervezőknek. Felhívta a figyelmet, hogy ne engedjük, hogy egymás ellen fordítsanak minket, inkább a közösség, település fejlesztésére kell gondolni közösen.

– Egerszólátnak külön sajátossága, hogy egy olyan borfajta termőhelye Magyarországon, amiről méltán lett híres a település. Örülök, hogy a szakralitáshoz kötődő, az emberi munka gyümölcsét talán legjobban kifejező szőlőhöz és a borhoz kötődően sokan vannak, akik ezt a több évezredes kultúrát képviselik és a kulturált borfogyasztást népszerűsítik – fogalmazott dr. Pajtók Gábor.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Kitüntetést kapott Tuza Ferenc

Az ünnepségen Tuza Ferenc volt polgármester, az Egerszóláti Olaszrizling Borlovagrend elnöke Egerszólátért kitüntető díjat kapott. A Heol.hu-nak Tuza Ferenc elmondta, hogy meglepődött, mert nem tudta, hogy kitüntetik.

– Teljesen váratlanul ért, de végül is egy 25 éves polgármesterségnek és az azután következő közösségi munkának az elismerése volt ez a díj – közölte.

Elmondta, hogy a közösségért élt, és jelenleg is amit tud, megcsinál.

– Amit hivatásból végeztem előtte, az ugyanúgy folytatódott, például a polgárőrségnek az elnöke vagyok most, az asszonykórus menedzsere, a borlovagrendnek a nagymestere, szóval továbbra is megy minden ugyanúgy, mintha nem történt volna semmi – fogalmazott Tuza Ferenc.