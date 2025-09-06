2 órája
Új borlovagokat avattak, kitüntetést adtak át: így telt az Olaszrizling Fesztivál Egerszóláton
Ételek és bor illata, zene és jókedv. Ez jellemezte Egerszólátot szombaton, a XXIV. Egerszóláti Olaszrizling Fesztivál alatt.
Zenétől, jókedvtől volt hangos Egerszólát szeptember 6-án, szombaton. A XXIV. Egerszóláti Olaszrizling Fesztiválon a finom ételek illata keveredett a jó borokéval, a remek hangulat pedig garantált volt. A rendezvény reggel 8 órakor főzőversennyel indult, majd 10:30-kor a szüreti felvonulás következett a templomban megáldott koszorúval.
Dr. Pajtók Gábor országgyűlési képviselő elmondta, hogy jó kapcsolatot ápolt Tuza Ferenc és Verebélyi György korábbi polgármesterekkel, Juhász Anett jelenlegi polgármester személyében pedig fiatalodott a falu vezetése.
– Egerszólát a csodálatos adottságaival együtt megújult, olyan fiatalok költöztek ide, akik érzik, hogy ez a falu lett az otthonuk, és ezért a faluért tenni kell nekik is – jelentette ki dr. Pajtók Gábor.
Szüreti felvonulással kezdődött az Egerszóláti Olaszrizling Fesztivál + fotók, videó
A képviselő köszönetet mondott a szervezőknek. Felhívta a figyelmet, hogy ne engedjük, hogy egymás ellen fordítsanak minket, inkább a közösség, település fejlesztésére kell gondolni közösen.
– Egerszólátnak külön sajátossága, hogy egy olyan borfajta termőhelye Magyarországon, amiről méltán lett híres a település. Örülök, hogy a szakralitáshoz kötődő, az emberi munka gyümölcsét talán legjobban kifejező szőlőhöz és a borhoz kötődően sokan vannak, akik ezt a több évezredes kultúrát képviselik és a kulturált borfogyasztást népszerűsítik – fogalmazott dr. Pajtók Gábor.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
Kitüntetést kapott Tuza Ferenc
Az ünnepségen Tuza Ferenc volt polgármester, az Egerszóláti Olaszrizling Borlovagrend elnöke Egerszólátért kitüntető díjat kapott. A Heol.hu-nak Tuza Ferenc elmondta, hogy meglepődött, mert nem tudta, hogy kitüntetik.
– Teljesen váratlanul ért, de végül is egy 25 éves polgármesterségnek és az azután következő közösségi munkának az elismerése volt ez a díj – közölte.
Elmondta, hogy a közösségért élt, és jelenleg is amit tud, megcsinál.
– Amit hivatásból végeztem előtte, az ugyanúgy folytatódott, például a polgárőrségnek az elnöke vagyok most, az asszonykórus menedzsere, a borlovagrendnek a nagymestere, szóval továbbra is megy minden ugyanúgy, mintha nem történt volna semmi – fogalmazott Tuza Ferenc.
Kiemelte, hogy ami tervei voltak, például a falu infrastruktúrájának a fejlesztése, azok megvalósultak: az ivóvízhálózat-építés, a kábeltévé bevezetése, szennyvizet, gázt, vezettek be és rendbe tették az utakat.
A kis sáros faluból olyat hoztunk létre a lakossággal és a környező településekkel együtt, amire büszkék lehetünk. Büszke vagyok arra is, hogy központi orvosi ügyelet is volt itt. Azelőtt a kistelepüléseken nem volt ügylet, a háziorvosnak kellett helytállni, vagy a betegnek Egerbe bemenni.
– fogalmazott Tuza Ferenc.
A szőlőterméssel kapcsolatban elmondta, hogy jónak mutatkozik.
Mennyiségben mindenképpen kevesebb lesz a szőlő, de valószínűleg jó borok fognak készülni belőle. A borágazatnak nem sok sikere van mostanában, de ez a recesszió most kicsit lefelé megy, aztán valószínűleg felfelé, a remek borászaink a biztosíték erre.
– jelentette ki.
Felidézte a borkombinátok idejét, és elmondta, hogy amikor magánkézbe került a borágazat, kiemelkedő borászok vették kezükbe a borvidéket, akik aktívan dolgoznak és mindent megtesznek a borkultúráért.
Borlovagot is avattak az Olaszrizling Fesztiválon
Az ünnepélyes megnyitó után az óvodások műsora következett, majd hagyományőrző kórusok léptek fel. Lovász László stand-up comedy-je után a Lorántffy Zsuzsanna Borrend új tagot avatott köreibe. A jelöltnek különböző feladatok teljesítése után adták meg az engedélyt, hogy borrend tagjai közé léphessen.
Ezek után következett az Egerszóláti Olaszrizling Borlovagrend borkirálynőjének, valamint két tagjának avatása, akiknek szintén bizonyítaniuk kellett, hogy méltóak arra, hogy befogadja őket a lovagrend. Farkas Gedeon, a verpeléti Varsányi Pincészet Kft. ügyvezetője és Győrffy Zoltán, a Magyar Borszakírók Körének elnöke és az olaszrizling szakértője volt a két jelölt, akik szóbeli és gyakorlati megpróbáltatások után megkapták a tagságot jelentő zöld köpenyt.
Borlovag avatás az Egerszóláti Olaszrizling FesztiválonFotók: Nemes Róbert
Az avatást követően okleveleket adott át Kriston István, az Egerszóláti Hegyközség elnöke. A Szóláti Nagydíjat Bussay Pincészet kapta. Erre a vándordíjra nem nevezni kell, hanem felkérnek 10 borszakújságírót, hogy jelöljenek ők 3-3 olyan olaszrizlinget Magyarországról, amelyik dűlőnévvel rendelkezik. Ezután az Aranytőke Borszemle értékelése következett. Több, mint 100 olaszrizling és olaszrizling házasítás érkezett. Aranyéremmel díjazták az egerszalóki Dávid Borház 2024-es olaszrizlingjét, ezüstérmet kapott 2022-es olaszrizlingjéért Nagy Sándor egerszóláti borász. Az egerszóláti Egersoul Borászat Egri Csillag Superior 2024-es és 2023-as borát is aranyéremmel díjazták.
Az díjátadást követően Candyman Duo és Szemerey László bűvész szórakoztatta a jelenlévőket. A rendezvény utcabállal ért véget. A gyermekeket egész nap kézműves foglalkozások, népi játszótér és ugrálóvár várta.
Félreérthetetlen helyzet a Heves megyei szállodában, buja meglepetésre nyitott rá a személyzet
Szeretne olcsóbban fűteni a télen? A harmadára is csökkenhet a számla ezzel a megoldással