3 órája
Szüreti felvonulással kezdődött az Egerszóláti Olaszrizling Fesztivál + fotók, videó
A hagyományoknak megfelelően szüreti felvonulással vette kezdetét a rendezvény Egerszóláton. A XXIV. Olaszrizling Fesztiválon a szervezők az olaszrizling köré szerveződő programokkal várja a közönséget.
Szombat délelőtt elstartolt a XXIV. Olaszrizling Fesztivál Egerszóláton. Reggel 8 órakor kezdődött a főzőverseny, majd 10:30-kor következett a szüreti felvonulás a templomban megszentelt koszorúval. Az esemény nyitányáról készült képeket hoztunk most, bővebb beszámolóval később jelentkezünk.
Fotós beszámoló a XXIV. Egerszóláti Olaszrizling Fesztivál kezdetéről
Egerszóláti Olaszrizling Fesztivál - Szüreti felvonulásFotók: Nemes Róbert
