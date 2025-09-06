Szüreti felvonulással kezdődött az Egerszóláti Olaszrizling Fesztivál + fotók, videó

Szombat délelőtt elstartolt a XXIV. Olaszrizling Fesztivál Egerszóláton. Reggel 8 órakor kezdődött a főzőverseny, majd 10:30-kor következett a szüreti felvonulás a templomban megszentelt koszorúval. Az esemény nyitányáról készült képeket hoztunk most, bővebb beszámolóval később jelentkezünk.

Szüreti felvonulással indult az Egerszóláti Olaszrizling Fesztivál

Fotó: Nemes Róbert

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Fotós beszámoló a XXIV. Egerszóláti Olaszrizling Fesztivál kezdetéről