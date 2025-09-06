szeptember 6., szombat

Zakariás névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bor

3 órája

Szüreti felvonulással kezdődött az Egerszóláti Olaszrizling Fesztivál + fotók, videó

Címkék#szüreti felvonulás#XXIV Egerszóláti Olaszrizling Fesztivál#szüret

A hagyományoknak megfelelően szüreti felvonulással vette kezdetét a rendezvény Egerszóláton. A XXIV. Olaszrizling Fesztiválon a szervezők az olaszrizling köré szerveződő programokkal várja a közönséget.

Heol.hu

Szombat délelőtt elstartolt a XXIV. Olaszrizling Fesztivál Egerszóláton. Reggel 8 órakor kezdődött a főzőverseny, majd 10:30-kor következett a szüreti felvonulás a templomban megszentelt koszorúval. Az esemény nyitányáról készült képeket hoztunk most, bővebb beszámolóval később jelentkezünk. 

Szüreti felvonulással indult az Egerszóláti Olaszrizling Fesztivál 
Fotó: Nemes Róbert

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Fotós beszámoló a XXIV. Egerszóláti Olaszrizling Fesztivál kezdetéről

Egerszóláti Olaszrizling Fesztivál - Szüreti felvonulás

Fotók: Nemes Róbert

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu