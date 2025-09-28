1 órája
Önkéntes tűzoltók léptek ritmusra egyszerre, reméljük, kaptak is rétest estére – videó
Örömteli látni, hogy az önkéntes tűzoltók – a kötelező és a szabadon vállalt feladataik mellett – szakítanak arra is időt, hogy fáradalmaikat kipihenjék. Fergeteges műsort adtak elő Füzesabonyban: reméljük, mindenkinek járt érte az esti rétes, ahogy a gyerekdalban ígérték!
Szeptember 27-én ismét tűzoltó bált tartottak a füzesabonyi Szent Flórián Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai. Az est folyamán befolyt bevételből a járműparkot szeretnék fejleszteni. A Füzes Hírek Facebook oldalára került fel a videó, melyben igazán emberi oldalukat mutatják meg a sokszor kemény helyzetekben is helytálló önkéntes tűzoltók.
– Az elmúlt két alkalom pozitív visszajelzései alapján úgy döntöttünk, idén is belevágunk a rendezvény megszervezésébe. Új gépjármű beszerzését tűztük ki célul, amin már vizet is tudunk szállítani. Ez a beavatkozások miatt fontos, mert sokszor hamarabb érünk ki a kárhelyszínre, mint a hivatásosok, a tűzivíz forrása pedig sokszor nagy távolságra van – foglalta össze Veres Roland, a füzesabonyi Szent Flórián Önkéntes Tűzoltó Egyesület rajparancsnoka. – A bálon befolyó összeget pályázati pénzből szeretnénk kiegészíteni, hogy megvehessük a vágyott gépjárművet használtan.
Az önkéntes tűzoltók nagy sikerű tánca
A férfiak és nők egyéni, majd közös produkcióját egyaránt vastaps fogadta, a meglepetésnek szánt táncos előadásokat a közönség is nagyra értékelte. A szervezők pedig jó hangulatot, meglepetéseket és sztárfellépőket ígértek és az biztosan elmondható, hogy a hangulat esetében sem túloztak.
