Csak egy mozdulat, de a biológiai órád bánhatja: nincs kiút, ha elkap a szociális jetlag
Nemsokára egy órával tovább alhatunk. Lassan eljön az óraátállítás ideje, de vajon kire milyen hatással van?
Évről évre, amikor tavaszról nyárra és őszről télre állítjuk az óráinkat, újra fellángol a vita: vajon megéri-e az óraátállítás? Szakértők szerint a hajnali órák eltolása nemcsak a napi rutinunkat boríthatja fel, hanem szervezetünk belső biológiai óráját is megterheli – a fáradékonyságtól a szív-érrendszeri kockázatokig.
Korábbi cikkünkben írtunk arról, hogy idén a szokásosnál hamarabb esedékes az óraátállítás , már október 26-án hajnalban 3 órakor kell 2 órára visszaállítani a mutatókat. A Házipatika cikke szerint a belső biológiai óránk irányítja az anyagcserét, a keringést, az immunműködést és az alvás-ébrenlét ritmusát, de hirtelen változásokhoz, például az óraátállításhoz, csak lassan alkalmazkodik. Ez fáradtságot, koncentrációcsökkenést, fejfájást, alvászavart okozhat, és a tavaszi, őszi átállás után átmenetileg nő a balesetek és a szívinfarktusok kockázata. A „szociális jetlag”, vagyis a test természetes ébredési ideje és a kényszerű ébresztés közötti eltérés a lakosság nagy részét érinti, főleg fiatalokat, és összefüggésbe hozható alváshiánnyal, elhízással, anyagcsere-problémákkal, függőségekkel és depresszióval. A nyári időszámítás egy teljes órával fokozza ezt a terhelést, míg az őszi visszaállás enyhébb, de szintén pár napig megzavarhatja a cirkadián ritmust.
Nem mindenkit visel meg az óraátállítás
Gyöngyösi olvasónk arról számolt be, hogy az óraátállítás után napokig nehezen kel fel reggel, össze van zavarodva, rossz a közérzete, és állandóan időhiányban van.
– Nem értem, miért, mert ugyanannyit alszom, mint előtte, vagy pár héttel később, de mégis fáradt vagyok, és nem érzem az időt. Azt értem ezalatt, hogy hiába tudom, hogy hatkor kelek és hiába pont ugyanúgy megyek fogat mosni, reggelizni, öltözni, valahogy el-elcsúszom az időben. Esténként meg úgy érzem, hogy biztos már ennyi az idő, de amikor megnézem az órát, rájövök, hogy korábban van – részletezte.
Anitának kicsi gyerekei vannak, az egyik óvodás, a másikkal még otthon van. Elmondta, hogy ő ugyan nem szenved az óraátállítás miatt, de a gyermekei megérzik.
– A nagyobbik, amikor kicsi volt, napokig kiesett a ritmusból, pedig tudtam ahhoz alkalmazkodni nagyjából, hogy neki mikor van az alvásideje és nem az órához igazítottam. Mégis teljesen összevissza ébredt, nehezebben aludt el, nyűgös volt, de aztán rendeződött néhány nap alatt. Most már elég egy nap, és alkalmazkodik, most a kicsivel játsszuk el ugyanezt, bár ő valahogy könnyebben viseli – mondta Anita.
Dr. Kristofori György siroki háziorvos elmondta, hogy számára nincs jelentősége az óraátállításnak ebben az értelemben, de jobban szereti a nyári időszámítást.
– Ez mindenkinél máshogy van, mint a frontérzékenység. Van, akit megvisel, van, akit nem. Idegrendszeri érzékenységtől függ, de az életkor is befolyásolhatja – magyarázta.
