Csak egy mozdulat, de a biológiai órád bánhatja: nincs kiút, ha elkap a szociális jetlag

Évről évre, amikor tavaszról nyárra és őszről télre állítjuk az óráinkat, újra fellángol a vita: vajon megéri-e az óraátállítás? Szakértők szerint a hajnali órák eltolása nemcsak a napi rutinunkat boríthatja fel, hanem szervezetünk belső biológiai óráját is megterheli – a fáradékonyságtól a szív-érrendszeri kockázatokig.

Az óraátállítás sokakat megvisel

Forrás: Török János/Délmagyar.hu

Korábbi cikkünkben írtunk arról, hogy idén a szokásosnál hamarabb esedékes az óraátállítás , már október 26-án hajnalban 3 órakor kell 2 órára visszaállítani a mutatókat. A Házipatika cikke szerint a belső biológiai óránk irányítja az anyagcserét, a keringést, az immunműködést és az alvás-ébrenlét ritmusát, de hirtelen változásokhoz, például az óraátállításhoz, csak lassan alkalmazkodik. Ez fáradtságot, koncentrációcsökkenést, fejfájást, alvászavart okozhat, és a tavaszi, őszi átállás után átmenetileg nő a balesetek és a szívinfarktusok kockázata. A „szociális jetlag”, vagyis a test természetes ébredési ideje és a kényszerű ébresztés közötti eltérés a lakosság nagy részét érinti, főleg fiatalokat, és összefüggésbe hozható alváshiánnyal, elhízással, anyagcsere-problémákkal, függőségekkel és depresszióval. A nyári időszámítás egy teljes órával fokozza ezt a terhelést, míg az őszi visszaállás enyhébb, de szintén pár napig megzavarhatja a cirkadián ritmust.