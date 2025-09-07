szeptember 7., vasárnap

Kötcsén startol a nagy politikai szezon: Orbán élőben szól az országhoz

Orbán Viktor idén élőben jelenti be az őszi politikai szezon fő irányait Kötcsén.

Heol.hu

Vasárnap délután a Dobozy-kúria kertjében rendezik a Polgári Pikniket, amely immár több mint húsz éve ad otthont a jobboldal szellemi fórumának - írta az Origo. Orbán Viktor itt jelenti be az őszi politikai szezon fő irányait, idén pedig először közvetlenül, élő adásban is követhetik a nézők. A kormányfő a 2026-os választások előkészítését, a gazdaság ellenállóképességét és Európa háborús kihívásait emelheti ki. A korábbi piknikek is emlékezetesek: 2009-ben a centrális erőtér, 2021-ben a „Magyarország biztos pont” gondolat született itt. A mostani beszédet így országos érdeklődés övezi. A kötcsei találkozóról ma egy frissülő cikkben számoltunk be: 

 

