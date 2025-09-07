Kötcsén mutat irányt Orbán Viktor

Vasárnap ismét megrendezik a kötcsei polgári pikniket, ahol 2004 óta Orbán Viktor tartja meg politikai évadnyitó helyzetértékelését. Az idei rendezvény újdonsága, hogy a kormányfő beszédét első alkalommal élőben közvetítik a közösségi médiában, így bárki figyelemmel kísérheti.

Orbán Viktor kötcsei beszédei mindig nagy jelentőséggel bírnak Forrás: MW-archív

Élőben követhető majd Orbán Viktor beszéde

Orbán Viktor várhatóan a 2026-os választásokról, az Európai Unió jövőjéről, a háborús helyzetről és a gazdasági kérdésekről fog beszélni. A kötcsei felszólalások eddig is meghatározták a politikai évad irányát, most is hasonlóan jelentős üzenetek várhatók.

Ezt a Magyar Nemzet is kiemelte.

Magyar Péter Kötcsén próbálja elterelni a figyelmet az adóbotrányról

Vasárnapra Kötcsére szervezett találkozót Magyar Péter, pontosan arra a napra, amikor Orbán Viktor a polgári pikniken tartja évadnyitó beszédét. A Tisza Párt vezetője eközben azzal küzd, hogy nyilvánosságra került: progresszív, többkulcsos adórendszert vezetnének be, vagyis adóemelésre készülnek. Tarr Zoltán alelnök egy etyeki beszédben elszólta magát, hogy minderről csak a választás után beszélhetnek nyíltan.

Az ügy nagy felháborodást keltett, és gyengítette a Tisza Párt támogatottságát. A kötcsei rendezvények miatt a rendőrség és a TEK kiemelt biztonsági készültséget rendelt el, forgalomkorlátozásokkal, ellenőrzésekkel és útlezárásokkal. A lakosokat arra kérik, hogy működjenek együtt a rendfenntartókkal.

Rendőrségi lezárások Kötcsén Fotó: police.hu

Kárpátaljai áldozatok családjait támogatnák

A kötcsei rendezvény idei különlegessége, hogy a háború kárpátaljai magyar áldozatainak családjait támogatják, és az eseményről délután élő közvetítés lesz. Az előkészületekről Orbán Viktor is megosztott egy fevételt.