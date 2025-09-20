5 órája
Ősszel dől el a tavaszi siker: ezt most mindenképp tedd meg a kertben!
Csak azért, mert az időjárás hamarosan hűvösebbre fordult, nincs okunk arra, hogy hátat fordítsunk a kertnek. Szakértőt kérdeztünk az őszi kerti munkákról.
Az őszi időszakban is van kerti teendőnk, amivel előre felkészülhetünk a következő évre. Lassan minden kerti növényünk leterem, a veteményesben is az utolsó terméseket szüreteljük már a díszkerti virágjaink is lehullajtják szirmaikat. Az őszi kerti munkákkal kapcsolatban Nagy Szabolcsot, a Heol.hu állandó kertészeti szakértőjét, a Kertünk Boltja tulajdonosát.
Nagy Szabolcs elmondta, hogy az őszi kertészkedés kiváló alkalom arra, hogy veteményeskertünkben, díszkertünkben megmozgassuk magunkat az őszi napsütésben, ötleteket gyűjtsünk és megtervezzük, hogy milyen változtatásokat, újításokat szeretnénk majd megvalósítani a következő évben is!
Javasolja, hogy javítsuk fel a kert talaját szerves tápanyagokkal, ha már nincs benne termő haszonnövényünk. Az évnek ez az időszaka kiváló arra, hogy a komposztot, amit tavaly ősztől bekomposztáltunk és már kellően beérett, beledolgozzunk a talajba, ez által a talaj állagát, vízelvezető képességét javítjuk, illetve tápanyag-utánpótlás is végzünk. Felhasználhatjuk a saját kertünkben érlelt komposztot, valamint az erre alkalmas konyhai hulladékot, de kertészeti üzletekben is vásárolhatunk jó minőségű komposztot.
Kiemelte, hogy ezt a munkát érdemes minden évben elvégeznünk. Mindenképpen az egyik legfontosabb dolog, amit a kertünkért tehetünk annak érdekében, hogy a lehető legtöbbet hozzuk ki belőle a következő évben, ráadásul környezetbarát és megterhelő anyagi vonzata sincs, mivel amit a kertünk, otthonunk adott évközben azt saját magunk forgatjuk vissza! A saját kerti komposztot érdemes átrostálni a felhasználás elött, mivel előszeretettel bújnak meg benne a pajorok. A pajorokat és a bábgubókat – lehetőség szerint – maradéktalanul távolítsuk el.
– Meglehet, nem a legszórakoztatóbb, de igen fontos része a kertészkedésnek az őszi „nagytakarítás”. Első lépéseként gyűjtsük össze a kertből a különböző növények mellé támaszként leszúrt támasztékokat, karókat. Valamennyit lehetőség szerint tisztítsuk meg: szedjük le róluk a növényi és földmaradványokat érdemes gombaölőszerrel (réz) lepermetezni. Ezzel fertőtlenítjük azokat, és megszabadulunk a rajtuk esetlegesen megtelepedett kórokozóktól – mondta Nagy Szabolcs.
Következő lépéseként azt javasolta, hogy szedjük össze a kertből az összes elszáradt növényi maradványt. Az elhalt növényeket, lehullott leveleket, rothadt gyümölcsöket és zöldségeket, valamint minden beteg növényi részt gyűjtsünk össze és dobjunk ki. Ne feledjük azonban, hogy az egészséges növényi maradványok mehetnek komposztládába.
A beteg, fertőzött növényeket dobjuk a szemétbe vagy égessük el!
Tisztítsuk meg az ágyások földjét a gyomnövényektől, lehullott levelektől, gyümölcsfáink, bogyósaink, örökzöld növényeink töve körül mindenképpen végezzük el ezt a munkát, mert ezzel jócskán megnehezítjük a kártevők és kórokozók dolgát, amelyek ellenkező esetben könnyebben áttelelnek a lombtakaró alatt és tavasszal, nagy eséllyel visszafertőzhetnek, elszaporodhatnak! A virágos kert és a veteményes téli felkészítésével segítünk a növények egészségének évről évre való megóvásában. Az őszi nagytakarítás tehát igen hasznos, de nem bonyolult feladat, ráadásul még a kiskerttulajdonosok is eltölthetnek pár napot az őszi napsütésben szeretett kertjükben
– fogalmaz a szakértő.
Hozzátette, hogy ezután megkezdhetjük az ásást, talajlazítást, hogy az őszi-téli csapadékot a talajunk kedvezően tudja majd befogadni és mélyebbé váljon a termőtalaj réteg. Az ásással egy menetben bedolgozhatjuk a komposztot, szerves trágyát és az őszi műtrágyát, ami foszfort és káliumot tartalmazzon emelt dózisban lehetőség szerint. Ásásnál hagyjunk nagyobb földtömböket, mivel a talajban levő víz megfagyása, aztán megolvadása által tavaszra laza, porhanyós talajszerkezetet kapunk majd.
Kiemelte, hogy akinek nagyon jó minőségű a talajszerkezete, amelynek felásása nem szükséges évente, télire ültethet lóbabot, mivel az nagyon jó zöldtrágya és a tavaszi talajelőkésztéskor beforgatható lesz majd indító szerves tápanyagként.
Őszi kerti munkák a zöldségeskertben
Nagy Szabolcs kifejtette, hogy a szabadföldi termesztésben október közepéig leteremnek a meleg igényesek, és már csak a hidegtűrők maradnak az ágyásokban. Tárolásra termesztett répa, zöldség, zeller felszedésével nem vagyunk elkésve, a kisebb fagyokat jól viselik és fagymentes napokon tovább fejlődnek.
Lassan itt lesz az ideje az áttelelő magok és hagymák ültetésének is. Áttelelő fokhagymát, vöröshagymát már ültethetjük most is, habár ez még novemberig sem késő. Ha van rá időnk és előkészítettük az ágyásokat és az időjárás is kedvez, érdemes most megtenni, mert ki tudja, milyen időre számíthatunk majd a későbbiekben
– fogalmazott.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
Elmondta, hogy még várhat, az áttelelőborsó és az áttelelősaláta valamint a petrezselyem, amit inkább novemberben vessünk el. A téli káposzta betakarításának időpontját elsősorban az határozza meg, hogy savanyításra, vagy tárolásra szánjuk-e. Savanyításra október elejétől már megkezdhetjük a betakarítást.
Hozzátette, októberben kezdődik és egészen tavaszig tart a csicsóka betakarítása mivel a gumókat októbertől folyamatosan szedhetjük, így fagymentes napokon, a tél folyamán is sőt, ajánlatos nem egyszerre leszüretelni, mert tárolásra kevéssé alkalmas, de a gumója a földben hagyva mínusz 30 fokot is kibír a hótakaró alatt.
Milyen teendők várnak a díszkertekben?
Nagy Szabolcs elmondta, díszkertünkben, virágoskertünkben még a fagyok előtt szedjük ki a tavasszal elültetett dália, begónia gumókat és a kardvirág hagymagumóit. Ezeket száraz, fagymentes helyen tároljuk a következő tavaszig. Húzzuk ki a földből az elvirágzott, elszáradt egynyári virágokat is.
– A tavasszal virágzó hagymás növények, mint például a jácint, nárcisz, tulipán, írisz stb. hagymáit ősszel, a talaj-menti fagyok beállta előtt ültessük el. Az egészséges hagymák kemények, kerekdedek, ezért vásárlásnál nézzük át őket alaposan – hívja fel a figyelmet Nagy Szabolcs, aki nemrég a zöld paradicsomokkal kapcsolatban adott ötleteket a Heol.hu-nak:
Mesterszintű kerti fogás: így lesz a zöld paradicsomból két hét alatt piros
Elmondta, hogy októberben a legjobb a rózsákat ültetni, mivel jól meggyökeresednek a tavaszig. Jó tudni, hogy az ősszel kínált rózsák frissek, tavasszal, nagy valószínűséggel ugyanezeket vehetjük majd meg, csak közben hónapokat töltöttek hűtőházakban. Figyeljük az időjárás-előrejelzést, és a fagyok beállta előtt, amennyiben száraz őszi időszak mutatkozik, alaposan öntözzük be örökzöld növényeinket, ugyanis a tél folyamán általában nem a fagy hatására pusztulhatnak el, hanem elsősorban a szárazság miatt, főleg a tujafélék.
– A lombhullató sövények telepítésére legalkalmasabb időszak az október. A szoliterként ültetett növények, mint a tiszafa, ciprus, fenyők, magnólia) ültetésének is most van a fő ideje, így elegendő idő áll rendelkezésükre, hogy még a közelgő fagyok előtt elegendő hajszálgyökeret tudjanak nevelni ahhoz, hogy tavasszal növekedésnek tudjanak indulni. Fontos, hogy akkora területet biztosítsunk számukra, hogy növekedési habitusuknak megfelelően tudjanak fejlődni.
A pázsit gondozása ősszel
Nagy Szabolcs elmondta, hogy a szeptember-október az év utolsó lehetősége, hogy a foltos gyepet rendbe tegyük. Októberben új-telepítést nagyobb területen már ne kezdjünk el! A kikopaszodott foltokat vessük felül fűmaggal. Ehhez először kézi erővel vagy géppel egy kicsit fel kell lazítani a talajt, és eltávolítani a gyomokat, majd lehetőleg ugyanazzal a fűmagkeverékkel vessük felül az üres részeket. De mielőtt rávetést csinálunk, szellőztessük, és utána pótoljunk tápanyagot a pázsitunkban.
A tavasztól őszig gyakran öntözött és rendszeresen nyírott gyep igen sok tápanyagot használ fel, ezért a többéves gyepek talaja megtömődött, helyenként a gyomok, a mohák is elszaporodtak benne. Ezért fontos feladat ősszel a talaj fellazítása. Erre a célra kiváló eszközök állnak rendelkezésre, amelyek éles kései meghasogatják a földet, kihúzzák a mohát és a gyomokat
– mondta Nagy Szabolcs.
Hozzátette, hogy pázsitunkat a szellőztetés után szórjuk meg őszi vagy téli gyepműtrágyával. A pázsit feljavul a műtrágyától, mert az segíti a gyökerek erősödését és ellenállóvá teszi a téli fagyokkal szemben is. Rendszeresen gereblyézzük össze, és tegyük a komposzthoz a lehullott faleveleket! Ha kint hagyjuk ezeket a pázsiton, a levelek nedves vastag réteget képeznek, és alatta a pázsit befülledhet, megbetegedhet.
Instant lebukás Hevesben: a földig hajolt, majd arcpirító dolgot csinált, mindent vett a kamera!