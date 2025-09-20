Ősszel dől el a tavaszi siker: ezt most mindenképp tedd meg a kertben!

Az őszi időszakban is van kerti teendőnk, amivel előre felkészülhetünk a következő évre. Lassan minden kerti növényünk leterem, a veteményesben is az utolsó terméseket szüreteljük már a díszkerti virágjaink is lehullajtják szirmaikat. Az őszi kerti munkákkal kapcsolatban Nagy Szabolcsot, a Heol.hu állandó kertészeti szakértőjét, a Kertünk Boltja tulajdonosát.

Eljött az őszi kerti munkák ideje

Forrás: Németh András Péter / Szabad Föld

Nagy Szabolcs elmondta, hogy az őszi kertészkedés kiváló alkalom arra, hogy veteményeskertünkben, díszkertünkben megmozgassuk magunkat az őszi napsütésben, ötleteket gyűjtsünk és megtervezzük, hogy milyen változtatásokat, újításokat szeretnénk majd megvalósítani a következő évben is!

Javasolja, hogy javítsuk fel a kert talaját szerves tápanyagokkal, ha már nincs benne termő haszonnövényünk. Az évnek ez az időszaka kiváló arra, hogy a komposztot, amit tavaly ősztől bekomposztáltunk és már kellően beérett, beledolgozzunk a talajba, ez által a talaj állagát, vízelvezető képességét javítjuk, illetve tápanyag-utánpótlás is végzünk. Felhasználhatjuk a saját kertünkben érlelt komposztot, valamint az erre alkalmas konyhai hulladékot, de kertészeti üzletekben is vásárolhatunk jó minőségű komposztot.

Kiemelte, hogy ezt a munkát érdemes minden évben elvégeznünk. Mindenképpen az egyik legfontosabb dolog, amit a kertünkért tehetünk annak érdekében, hogy a lehető legtöbbet hozzuk ki belőle a következő évben, ráadásul környezetbarát és megterhelő anyagi vonzata sincs, mivel amit a kertünk, otthonunk adott évközben azt saját magunk forgatjuk vissza! A saját kerti komposztot érdemes átrostálni a felhasználás elött, mivel előszeretettel bújnak meg benne a pajorok. A pajorokat és a bábgubókat – lehetőség szerint – maradéktalanul távolítsuk el.

– Meglehet, nem a legszórakoztatóbb, de igen fontos része a kertészkedésnek az őszi „nagytakarítás”. Első lépéseként gyűjtsük össze a kertből a különböző növények mellé támaszként leszúrt támasztékokat, karókat. Valamennyit lehetőség szerint tisztítsuk meg: szedjük le róluk a növényi és földmaradványokat érdemes gombaölőszerrel (réz) lepermetezni. Ezzel fertőtlenítjük azokat, és megszabadulunk a rajtuk esetlegesen megtelepedett kórokozóktól – mondta Nagy Szabolcs.