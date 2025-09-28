Őszi strandidő
2 órája
Őszi nyitva tartásra vált az egri strand
Változik az Egri Termál- és Strandfürdő nyitva tartása.
Az egri strand szeptember 29-től – hétfőtől – az őszi időszakra való tekintettel módosított nyitva tartással várja vendégeit.
Ennek értelmében hétfőtől vasárnapig 10:00 – 18:00 óra között csobbanhatnak a fürdőzni vágyók, a kedvezményes délutáni jegy pedig 15:00 órától vásárolható.
