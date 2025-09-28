Őszi nyitva tartásra vált az egri strand

Az egri strand szeptember 29-től – hétfőtől – az őszi időszakra való tekintettel módosított nyitva tartással várja vendégeit.

Az Egri Termál- és Strandfürdő hétfőtől módosult nyitva tartással várja fürdőzni vágyó vendégeit. Képünk illusztráció.

Fotó: Gál Gábor/Heol.hu

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Ennek értelmében hétfőtől vasárnapig 10:00 – 18:00 óra között csobbanhatnak a fürdőzni vágyók, a kedvezményes délutáni jegy pedig 15:00 órától vásárolható.