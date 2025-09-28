szeptember 28., vasárnap

Vencel névnap

Őszi strandidő

2 órája

Őszi nyitva tartásra vált az egri strand

Címkék#fürdés#nyitvatartás#ősz#egri strand

Változik az Egri Termál- és Strandfürdő nyitva tartása.

Makó-Szabó Diána

Az egri strand szeptember 29-től – hétfőtől – az őszi időszakra való tekintettel módosított nyitva tartással várja vendégeit. 

strand
Az Egri Termál- és Strandfürdő hétfőtől módosult nyitva tartással várja fürdőzni vágyó vendégeit. Képünk illusztráció.
Fotó: Gál Gábor/Heol.hu

Ennek értelmében hétfőtől vasárnapig 10:00 – 18:00 óra között csobbanhatnak a fürdőzni vágyók, a kedvezményes délutáni jegy pedig 15:00 órától vásárolható.

 

 

