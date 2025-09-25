2 órája
Eger a második legnépszerűbb őszi úti cél – csak a főváros előzi meg
Az őszi belföldi utazások legnépszerűbb úti célja Budapest, Eger és Pécs a Szallas.hu foglalási adatai szerint. A vendégek többsége 2 éjszakás pihenést tervez, a foglalások harmada hotelbe szól. A pároknál az októberi előfoglalások aránya még mérsékeltebb, a családoknál viszont már most kiugró érdeklődés látszik a négynapos hosszú hétvégére és az őszi szünetre. De nézzük, melyek a legnépszerűbb őszi úti célok hazánkban!
Az őszi úti célok tekintetében a legnépszerűbb városok között vármegyeszékhelyünk igen előkelő helyen szerepel: az első helyen ugyan Budapest áll, s utána következik Eger, Pécs, Siófok és Gyula a Szallas.hu foglalási adatai szerint. Az élmezőnyt Szeged, Miskolc, Nyíregyháza, Hévíz, Balatonfüred követik. Régiós összesítésben Észak-Magyarország áll az élen ősszel, minden ötödik belföldi foglalás a térségbe szól. Második helyen a Balaton szerepel a foglalások 15 százalékával, majd holtversenyben Budapest és vonzáskörzete és Nyugat-Dunántúl következnek (13–13%).
– Az őszi belföldi utazásoknál a legtöbben 2 éjszakát (39%) vagy 1 éjszakát (32%) foglalnak, minden ötödik vendég három éjszakára szóló kikapcsolódást tervez, míg a hosszabb tartózkodások (4 éj vagy több) az utazások 10%-át teszik ki – tudtuk meg a Szallas.hu internetes oldal cikkéből.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
Ősszel a nyárhoz képest felértékelődnek a kényelmi szolgáltatások: az őszi foglalások harmada (32%) hotelbe szól, míg apartmant az utazók 27%-a választott eddig. A vendégházak 24%-kal, a panziók 13%-kal, az egyéb szállástípusok pedig 4%-kal részesednek az őszi foglalásokból. A Szallas.hu adataiból az is kiderült, hogy a vendégek körülbelül harmada ellátást is kért a szállás mellé, leggyakrabban reggelit vagy félpanziót. A hotelek közül a 4 és a 3 csillagos kategóriák a legkeresettebbek.
– Tízből kilenc őszi foglalásunk legfeljebb 170 ezer forint értékű – mondta Kelemen Lili, a Szallas.hu sajtószóvivője. – A 170–270 ezer forint közötti értékű foglalások 7%-ot, míg a 270 ezer forint felettiek körülbelül 3%-ot tesznek ki.
A sajtószóvivő azt is hozzátette, hogy a párban utazók (két felnőtt) aránya 56 százalék őszre, míg a gyermekkel utazóké 18 százalék.
A páros foglalásoknál Budapest, Eger és Gyula a befutó, míg a családoknál Nyíregyháza, Budapest és Siófok vezet
– részletezte Kelemen Lili.
Programok és attrakciók, amelyekért ősszel is útra kelünk
A Szallas.hu Programok csapatának adatai szerint a legnépszerűbb őszi attrakciók közé tartozik a Nyíregyházi Állatpark, a Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő, a Fővárosi Állat- és Növénykert, az Egri vár és a Gyulai Várfürdő, de sokan látogatják a Zalakarosi Fürdőt, a Hungarospa Hajdúszoboszlót, a Visegrádi Fellegvárat, az Esztergomi Bazilikát és a keszthelyi Festetics-kastélyt is.
– Ősszel a vendégek tudatosan keresik azokat az úti célokat, ahol a szállás mellé tartalmas programlehetőségek is társulnak – mondta Szabó Zsolt, a Szallas.hu Programok és Attrakciók Üzletágának vezetője. – A fürdők, várak és állatkertek a családos és páros utazók körében egyaránt kiemelt vonzerőt jelentenek, így gyakran ezek köré szerveződik a teljes kikapcsolódás.
A legkeresettebb őszi úti célok a belföldi utazók körében
A Szallas.hu listája szerint Eger igen előkelő helyen szerepel a tízes skálán:
- Budapest
- Eger
- Pécs
- Siófok
- Gyula
- Szeged
- Miskolc
- Nyíregyháza
- Hévíz
- Balatonfüred
Világsztárt találtak az egri macskakávézóban, fotón a nézés, amit csak ő tud!
Felborult egy autó éjszaka Andornaktályán, mentők is érkeztek
Tragikusan fiatalon hunyt el a gyöngyösi általános iskolai tanító