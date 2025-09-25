Eger a második legnépszerűbb őszi úti cél – csak a főváros előzi meg

Az őszi úti célok tekintetében a legnépszerűbb városok között vármegyeszékhelyünk igen előkelő helyen szerepel: az első helyen ugyan Budapest áll, s utána következik Eger, Pécs, Siófok és Gyula a Szallas.hu foglalási adatai szerint. Az élmezőnyt Szeged, Miskolc, Nyíregyháza, Hévíz, Balatonfüred követik. Régiós összesítésben Észak-Magyarország áll az élen ősszel, minden ötödik belföldi foglalás a térségbe szól. Második helyen a Balaton szerepel a foglalások 15 százalékával, majd holtversenyben Budapest és vonzáskörzete és Nyugat-Dunántúl következnek (13–13%).

Észak-Magyarország, azon belül Eger a legnépszerűbb őszi úti célok tízes listáján igen előkelő helyen áll. Képünk illusztráció.

Fotó: Mogyorósi Zsolt

– Az őszi belföldi utazásoknál a legtöbben 2 éjszakát (39%) vagy 1 éjszakát (32%) foglalnak, minden ötödik vendég három éjszakára szóló kikapcsolódást tervez, míg a hosszabb tartózkodások (4 éj vagy több) az utazások 10%-át teszik ki – tudtuk meg a Szallas.hu internetes oldal cikkéből.

Ősszel a nyárhoz képest felértékelődnek a kényelmi szolgáltatások: az őszi foglalások harmada (32%) hotelbe szól, míg apartmant az utazók 27%-a választott eddig. A vendégházak 24%-kal, a panziók 13%-kal, az egyéb szállástípusok pedig 4%-kal részesednek az őszi foglalásokból. A Szallas.hu adataiból az is kiderült, hogy a vendégek körülbelül harmada ellátást is kért a szállás mellé, leggyakrabban reggelit vagy félpanziót. A hotelek közül a 4 és a 3 csillagos kategóriák a legkeresettebbek.

– Tízből kilenc őszi foglalásunk legfeljebb 170 ezer forint értékű – mondta Kelemen Lili, a Szallas.hu sajtószóvivője. – A 170–270 ezer forint közötti értékű foglalások 7%-ot, míg a 270 ezer forint felettiek körülbelül 3%-ot tesznek ki.

A sajtószóvivő azt is hozzátette, hogy a párban utazók (két felnőtt) aránya 56 százalék őszre, míg a gyermekkel utazóké 18 százalék.

A páros foglalásoknál Budapest, Eger és Gyula a befutó, míg a családoknál Nyíregyháza, Budapest és Siófok vezet

– részletezte Kelemen Lili.

Programok és attrakciók, amelyekért ősszel is útra kelünk

A Szallas.hu Programok csapatának adatai szerint a legnépszerűbb őszi attrakciók közé tartozik a Nyíregyházi Állatpark, a Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő, a Fővárosi Állat- és Növénykert, az Egri vár és a Gyulai Várfürdő, de sokan látogatják a Zalakarosi Fürdőt, a Hungarospa Hajdúszoboszlót, a Visegrádi Fellegvárat, az Esztergomi Bazilikát és a keszthelyi Festetics-kastélyt is.