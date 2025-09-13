Te sem hiszed el, mire elég ma az osztálypénz

Az osztálypénz fogalma szinte minden magyar iskolás gyermeket nevelő család számára ismerős. Ez az az összeg, amelyet a tanulók szülei rendszeresen befizetnek a közösbe, hogy fedezni tudják az osztály egészét érintő kiadásokat. Bár sokszor viták tárgyát képezi, valójában a közösség működésének egyik fontos eleme.

A papírgyűjtés is az osztálypénz gyarapításának módszere lehet. Képünk illusztráció

Forrás: MW Archív

Az osztálypénz elsősorban a tanulók mindennapjait és közösségi életét hivatott megkönnyíteni. Ezekből fedeznek számtalan kiadást, melyeket így a szülőknek nem kell egyszerre, nagyobb összeg formájában kifizetni.

Ki kezeli az osztálypénzt?

Az osztálypénz kezelését általában a szülői munkaközösség (SZMK) egyik kijelölt tagja végzi, de előfordul olyan is, amikor az osztályfőnököt is bevonják az ezzel járó feladatokba. Ők tartják nyilván a befizetéseket és a kiadásokat, és időről időre elszámolnak a szülők felé.

Az osztálypénz mértéke iskolánként, de osztályonként is eltérő lehet. Vannak helyek, ahol havi néhány száz forintot szednek, máshol félévente több ezer forintot. A szülők anyagi lehetőségeit mindig szükséges figyelembe venni, hiszen nem minden családnak könnyű a rendszeres kiadás. Egyre több helyen megengedőbb hozzáállás is kialakulhat: ha valaki anyagi okokból nem tud hozzájárulni, akkor más formában (pl. segítséggel, szervezéssel) vesz részt a közösség támogatásában.

Az általános iskolák közt is van eltérés az osztálypénzt illetően

Az egyik Eger melletti településen működő iskola jelenleg második évfolyamot kezdő osztályában az idei évben hatezer forintra emelték az osztálypénz féléves összegét. Erre az infláció követése miatt volt leginkább szükség, mert a tavalyi kétszer ötezer forintos díjból éppen kijöttek azok a kiadások, melyeket az év során ki kellett fizetni.

Ezek a tételek többnyire közös, kisebb, hirtelen jött programok árát fedezte, s mivel vidéki iskoláról van szó, a buszos utazás ingyenes volt. Az ilyen alkalmakon egy-egy gombóc fagyi is belefért a keretbe, de még az egynapos osztálykirándulás ára is, Szilvásváradra a Szalajka-völgybe. Ezeken kívül a mindennapi iskolai élettel járó eszközök (szalvéta, papír zsebkendő), a különböző alkalmakra szánt közös ajándékok finanszírozását oldották meg az összegyűjtött összegből, például a gyerekek mindegyikének hoz csomagot az osztálypénzből gazdálkodó Télapó is. Szerencsére a szappant és a WC papírt az intézmény más forrásokból maga biztosítja. Néhány iskolai rendezvényre az osztályok saját ajándékokat, tárgyakat adnak, illetve a diákönkormányzat költségvetéséhez is hozzájárulnak. Az idei célok sem mások: nem várható még az eddigiektől nagyobb kiadás, melyre előre számítani lehetne.