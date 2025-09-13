43 perce
Te sem hiszed el, mire elég ma az osztálypénz
Szeptember elsején minden iskolában becsöngettek. Az új tanév első szülői értekezleteinek jellemző témaköre általában senkinek sem a kedvence: az osztálypénz összegének kérdése. Sokak számára sok, míg mások szerint nem elég – de miért ennyi az annyi, és mire gyűjtik az osztályok?
Az osztálypénz fogalma szinte minden magyar iskolás gyermeket nevelő család számára ismerős. Ez az az összeg, amelyet a tanulók szülei rendszeresen befizetnek a közösbe, hogy fedezni tudják az osztály egészét érintő kiadásokat. Bár sokszor viták tárgyát képezi, valójában a közösség működésének egyik fontos eleme.
Az osztálypénz elsősorban a tanulók mindennapjait és közösségi életét hivatott megkönnyíteni. Ezekből fedeznek számtalan kiadást, melyeket így a szülőknek nem kell egyszerre, nagyobb összeg formájában kifizetni.
Ki kezeli az osztálypénzt?
Az osztálypénz kezelését általában a szülői munkaközösség (SZMK) egyik kijelölt tagja végzi, de előfordul olyan is, amikor az osztályfőnököt is bevonják az ezzel járó feladatokba. Ők tartják nyilván a befizetéseket és a kiadásokat, és időről időre elszámolnak a szülők felé.
Az osztálypénz mértéke iskolánként, de osztályonként is eltérő lehet. Vannak helyek, ahol havi néhány száz forintot szednek, máshol félévente több ezer forintot. A szülők anyagi lehetőségeit mindig szükséges figyelembe venni, hiszen nem minden családnak könnyű a rendszeres kiadás. Egyre több helyen megengedőbb hozzáállás is kialakulhat: ha valaki anyagi okokból nem tud hozzájárulni, akkor más formában (pl. segítséggel, szervezéssel) vesz részt a közösség támogatásában.
Az általános iskolák közt is van eltérés az osztálypénzt illetően
Az egyik Eger melletti településen működő iskola jelenleg második évfolyamot kezdő osztályában az idei évben hatezer forintra emelték az osztálypénz féléves összegét. Erre az infláció követése miatt volt leginkább szükség, mert a tavalyi kétszer ötezer forintos díjból éppen kijöttek azok a kiadások, melyeket az év során ki kellett fizetni.
Ezek a tételek többnyire közös, kisebb, hirtelen jött programok árát fedezte, s mivel vidéki iskoláról van szó, a buszos utazás ingyenes volt. Az ilyen alkalmakon egy-egy gombóc fagyi is belefért a keretbe, de még az egynapos osztálykirándulás ára is, Szilvásváradra a Szalajka-völgybe. Ezeken kívül a mindennapi iskolai élettel járó eszközök (szalvéta, papír zsebkendő), a különböző alkalmakra szánt közös ajándékok finanszírozását oldották meg az összegyűjtött összegből, például a gyerekek mindegyikének hoz csomagot az osztálypénzből gazdálkodó Télapó is. Szerencsére a szappant és a WC papírt az intézmény más forrásokból maga biztosítja. Néhány iskolai rendezvényre az osztályok saját ajándékokat, tárgyakat adnak, illetve a diákönkormányzat költségvetéséhez is hozzájárulnak. Az idei célok sem mások: nem várható még az eddigiektől nagyobb kiadás, melyre előre számítani lehetne.
Ugyanebben az iskolában a felső tagozat egyik osztályában már évek óta változatlanul 5000 forint a félévi osztálypénz összege, s az egyre több kiadást egyre olcsóbban próbálják megoldani: egyes eszközöket (például a különböző iskolai rendezvények zsákbamacskájához szánt apró ajándékokat) a Temuról rendelik, illetve amit csak tudnak, megoldanak maguk között.
Az összeg változó szokott lenni, mire mennyit költünk. Tavaly például összesen 110 ezer Ft volt, amit elköltöttünk az osztálypénzből
– mondta el a szóban forgó évfolyam osztálypénztárosa.
A most felső tagozatba lépett osztályban az osztályfőnök névnapjára és születésnapjára, s az őket tanító pedagógusok mindegyikének pedagógus- és nőnapi ajándékára is ebből költenek, de az osztályba járó lányok is ebből kapnak jelképes ajándékot március 8-án. Ezeken kívül az egyes tanévek végén is megköszönik valamivel a gyerekeket tanító osztályfőnök és napközis tanár egész éves munkáját.
– Ha van valami olyan esemény a tanév során, ahova szükséges valamit vásárolni (például tematikus angolórán a teázáshoz szükséges alapanyagok), azokat is ebből a pénzből vesszük és osztálykirándulás egy része is ebből a keretből lett kifizetve. Minden évben kapnak a gyerekek Mikulás csomagot is. A nemrég megkezdett tanévben új terembe költöztek a gyerekek, annak a csinosítására, komfortosabbá tételére is szánunk némi pénzt, hiszen négy éven át ott töltik majd a mindennapjaik igen nagy részét.
Összességében pedig előrelátó gondolkodással már most megkezdjük a spórolást a ballagásra:
az minden bizonnyal nagy költséggel jár majd, és inkább már most odafigyelünk a kiadásokra, mintsem majd akkor legyen indokolatlanul nagy tehertétel a szülők számára az esetleges hozzájárulás mértéke – fogalmazott az ötödikes osztály pénzfelelőse.
Az egyik egri általános iskolában sajnos egészen mások a tapasztalatok: az utoljára második osztályban megemelt összeg – az évi 12 ezer forint – minden spórolás és gyakorlati összefogás ellenére is igencsak szűkösen mondható elégnek – és a kezdeti tervekkel ellentétben a kirándulásokat, mozikat egyáltalán nem is fedezi. Ha ilyenre kerül sor, azokat még külön kell befizetni azoknak, akik részt akarnak venni rajta. Mivel az osztály jelenleg az utolsó általános iskolai évét kezdte meg, idén már bankett is lesz: erre külön összeget szednek, melyet több részletben fizethetnek meg a szülők.
Ugyanebben az iskolában a jelenleg hatodik évfolyamba lépett osztályban tavaly csökkent a befizetendő összeg mértéke – pont azért mert a kirándulásokat úgyis mindenki maga fedezi. Ez azt jelenti, hogy az évente befizetett 10 ezer forintból az osztály igen nehezen tudja kigazdálkodni a tanév során felmerülő költségeket.
Annak ellenére, hogy az osztálypénz intézménye nem kötelező dolog, elég nehezen működnének nélküle a dolgok
De ami még érdekesebb, hogy az év eleje nem csak az osztálypénz miatt nehéz, hanem mert első héten még szeptemberi ebédet, második héten már októberi ebédet kell fizetni. Mindezek tetejében nem beszéltünk még arról, hogy ilyenkor még felmerülnek a családi költségvetésbe előre nem tervezett felszerelések iránti igények is. Az osztálypénz mértékét értelemszerűen az is nagyban meghatározza, hogy mi az iskolai szokásrendszer és hogy miket biztosít maga az intézmény a saját költségén. Van ahol kell fizetni a fénymásolásért, és van ahol egyáltalán nem, cserébe több könyvet kell venni. Ebben sincs egyensúly. A költségvetés hatékonyságát pedig az is meghatározza, hogy hányan járulnak hozzá állandóan a közös összeghez, mert olyan is van, aki 7 éve nem fizet egyáltalán, de a rá eső költségeket is fedezni kell – mondta el az egri általános iskola osztálypénztárosa.
Az érettségi előtt állók eddigi spórolása most kifizetődik
Az egyik egri középiskola végzős osztályába járó fiatalok szüleinek az idei évben már nem kell osztálypénzt fizetniük.
Az első évfolyamon havonta 2000 forint volt a hozzájárulás összege – azonban nem 10 hónapra kellett ezt megfizetni, hanem a nyári hónapokra is, azaz összesen 12 alkalommal kellett ezt az összeget minden családnak lerónia. A következő évben ezt egy ezressel növelték, majd a 11. osztályra már 5000 forintot fizettek ugyancsak az év minden hónapjában, s ezt az összeget az utolsó évben már változatlanul hagyták.
– Gyakorlatilag minimum kiadással mentünk eddig. Sajnos csak egyszer mentek a gyerekek kétnapos kirándulásra, de egynapos kirándulásra azért többször is sort kerítettek. Az elmúlt években csaknem minden felmerülő kiadást az osztálypénzből fizettünk, külön nem kellett bevinni semmit sem. Voltak fix költségeink: az alapítványi támogatás, a nőnapi és pedagógusnapi ajándékok, az évkönyvek, 11. évfolyamon a diáknap, és a kisebb kirándulások kapcsán felmerülő kifizetések. Az idei évben viszont rengeteg kiadás várható: lesz gombavató, melyre meg kell venni a gombokat, meg kell oldani a teremdekorációt, de szükség lesz virágcsokrokra, és még számos egyéb dologra is. Ezen kívül számolnunk kell tablókészítéssel, az iskolai bálra szükséges kellékek költségeivel, a tanároknak szánt búcsúajándékok megvásárlásával, és az érettségi körül felmerülő több esemény számtalan részletének költségeivel is – sorolta az osztály pénztárcájának ismerője. – Ami mindezek után marad, azt természetesen a gyerekek között elosztjuk és a banketten mindenki visszakapja a rá eső összeget.
