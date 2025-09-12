Bankban intéznéd ügyeidet? Nem biztos, hogy bármikor tudod!

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Szeptemberben ekkor lesznek leállások:

szeptember 19.

Fejlesztési okokból 2025. szeptember 19-én 20 órától 24 óráig a következő szolgáltatások nem lesznek elérhetők: az aktuális hitelszámla egyenlegek, az internetbankban és a mobilbankban, illetve nem lesz lehetőség a Hitelkártya Részletfizetési szolgáltatás igénybevételére.

szeptember 20.

Fejlesztési okokból 2025. szeptember 20-án 20 órától 21 óráig a következő hiteltermékek online igénylésére nem lesz lehetőség: személyi kölcsön, hitelkártya, folyószámlahitel és az online áruhitel.

szeptember 21.

Fejlesztési okokból 2025. szeptember 21-én 0 órától 16 óráig a következő szolgáltatások nem lesznek elérhetők az internet- és a mobilbankban: számlatörténet, bankon kívüli devizautalás, egyedi számlakedvezmények lekérdezése, folyószámlahitelhez kapcsolódó szolgáltatások, gépkocsinyeremény-betétekhez kapcsolódó funkciók.

szeptember 22.

Fejlesztési okokból 2025. szeptember 22-én 0 órától reggel 8 óráig a következő szolgáltatások nem, vagy csak részlegesen lesznek elérhetők: internet- és mobilbank, OTPdirekt, online termékigénylés (folyószámla, személyi kölcsön, áruhitel, értékpapírszámla), a lakossági hiteligénylésekhez kapcsolódó szolgáltatások, az OTP Bank offline és online fizetési termináljain nem lehet tranzakciót végezni, illetve az OTP Bank-logós kártyákkal nem lehet fizetni és készpénzt felvenni, eBIZ szolgáltatás, Electra alkalmazás, SmartBróker alkalmazás, Vámpénztári rendszer.

szeptember 25.

Fejlesztési okokból 2025. szeptember 25-én 23:30-tól hajnali 4 óráig a következő szolgáltatások nem lesznek elérhetők: internet- és mobilbank, eBIZ szolgáltatás, Electra alkalmazás, SmartBróker alkalmazás, Vámpénztári rendszer, valamint, online termékigénylés (folyószámla, személyi kölcsön, áruhitel, értékpapírszámla).