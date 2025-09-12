1 órája
Bankban intéznéd ügyeidet? Nem biztos, hogy bármikor tudod!
Fejlesztések bevezetése miatt szünetelnek bizonyos szolgáltatások szeptember egyes napjain. Az OTP Bank ügyfeleinek figyelnie kell, hogy mikor akarják intézni ügyeiket.
Digitális fejlesztéseket végez az OTP Bank, emiatt változásokra kell számítani a banki szolgáltatások tekintetében. A Világgazdaság cikke szerint 2025 szeptemberében többször kell számítani bankszünnapra.
Ezeken a napokon figyelni kell, ha ügyet akarunk intézni az OTP Banknál
Mint a cikkből kiderül, szeptember második felében nem árt odafigyelni, melyik napra tervezünk valamilyen ügyintézést. A bank júliusban is végzett fejlesztéseket, erről korábbi cikkünkben írtunk:
Szeptemberben ekkor lesznek leállások:
- szeptember 19.
Fejlesztési okokból 2025. szeptember 19-én 20 órától 24 óráig a következő szolgáltatások nem lesznek elérhetők: az aktuális hitelszámla egyenlegek, az internetbankban és a mobilbankban, illetve nem lesz lehetőség a Hitelkártya Részletfizetési szolgáltatás igénybevételére.
- szeptember 20.
Fejlesztési okokból 2025. szeptember 20-án 20 órától 21 óráig a következő hiteltermékek online igénylésére nem lesz lehetőség: személyi kölcsön, hitelkártya, folyószámlahitel és az online áruhitel.
- szeptember 21.
Fejlesztési okokból 2025. szeptember 21-én 0 órától 16 óráig a következő szolgáltatások nem lesznek elérhetők az internet- és a mobilbankban: számlatörténet, bankon kívüli devizautalás, egyedi számlakedvezmények lekérdezése, folyószámlahitelhez kapcsolódó szolgáltatások, gépkocsinyeremény-betétekhez kapcsolódó funkciók.
- szeptember 22.
Fejlesztési okokból 2025. szeptember 22-én 0 órától reggel 8 óráig a következő szolgáltatások nem, vagy csak részlegesen lesznek elérhetők: internet- és mobilbank, OTPdirekt, online termékigénylés (folyószámla, személyi kölcsön, áruhitel, értékpapírszámla), a lakossági hiteligénylésekhez kapcsolódó szolgáltatások, az OTP Bank offline és online fizetési termináljain nem lehet tranzakciót végezni, illetve az OTP Bank-logós kártyákkal nem lehet fizetni és készpénzt felvenni, eBIZ szolgáltatás, Electra alkalmazás, SmartBróker alkalmazás, Vámpénztári rendszer.
- szeptember 25.
Fejlesztési okokból 2025. szeptember 25-én 23:30-tól hajnali 4 óráig a következő szolgáltatások nem lesznek elérhetők: internet- és mobilbank, eBIZ szolgáltatás, Electra alkalmazás, SmartBróker alkalmazás, Vámpénztári rendszer, valamint, online termékigénylés (folyószámla, személyi kölcsön, áruhitel, értékpapírszámla).
Az OTP Bank arra kéri ügyfeleit, hogy tervezzék meg tranzakcióikat a kiesések idejére, és szükség esetén használjanak alternatív banki megoldásokat.
