Egymillió forint körüli az egri új lakások négyzetméterára Egerben, de a kínálat bővülése javíthat a helyzeten

Az Otthon Start Program az új lakások piacát is felrázta és a jövőben további bővülés várható az ingatlan.com friss elemzése szerint. A 100 millió forintnál olcsóbb új építésű ingatlanok iránt megháromszorozódott a kereslet a program meghirdetése óta, miközben az összes eladó új lakás és ház iránti telefonos érdeklődések száma a duplájára nőtt.

Egerben is sok lakás vár arra, hogy gazdát cseréljen, lehetőséget biztosíthat az Otthon Start program Fotó: Berán Dániel/Heol.hu

– Szeptember elején összesen több mint 15 ezer új építésű lakóingatlant kínáltak eladásra országos szinten. Ezen belül 62 százalékos volt az Otthon Startnak megfelelő új lakóingatlanok aránya, ami több mint 9 ezer új lakást vagy házat jelent. Ez kisebb arány, mint a használt lakásokat és házakat is magába foglaló teljes kínálat 75 százalékos mutatója. Vagyis az új építésű lakások sokkal kisebb arányban felelnek meg a program kritériumainak – mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Az országon belül jelentősek az eltérések. A fővárosban az eladásra szánt új lakások és házak 19 százaléka felel meg az Otthon Start Programnak.

Mennyibe kerülnek az új lakások?

Az eltérések az árak alakulásával is magyarázhatóak. A fővárosban az eladó új lakások és házak négyzetméterárainak középértéke meghaladta a 1,6 millió forintot, az Otthon Start Programnak megfelelő új lakások esetében pedig majdnem 1,3 millió forint ugyanez az összeg. A fővárosi új lakások árának alakulásáról Balogh László elmondta, hogy bár tavaly szeptemberhez képest 17 százalékos volt a drágulás, a program bejelentése óta eltelt két hónapban 1,3 százalékos volt az árnövekedés.

A vármegyeszékhelyeken közül hétben – Debrecenben, Győrben, Egerben, Pécsen, Szegeden, Veszprémben és Székesfehérváron – már 1 millió felett jár az új lakások medián négyzetméterára. Az Otthon Startnak megfelelő új lakások kínálatát nézve pedig az előbbi hat nagyvárosban lehet 1 milliónál magasabb árakkal számolni, míg Székesfehérvár 988 ezer forintos mediánnal e szint alatt marad. A többi vármegyeszékhelyen az Otthon Start-kompatibilis új lakóingatlanok négyzetméterárának középértéke 762-944 ezer forint között szóródik.