Egymillió forint körüli az egri új lakások négyzetméterára Egerben, de a kínálat bővülése javíthat a helyzeten
Több ezer megfizethető új lakás hiányzik az ingatlanpiacról. Az Otthon Start Program eredményeként viszont a kínálat a jövőben bővülhet, piaci információk szerint 4-6 ezer megfizethető új lakás kerülhet a piacra.
Az Otthon Start Program az új lakások piacát is felrázta és a jövőben további bővülés várható az ingatlan.com friss elemzése szerint. A 100 millió forintnál olcsóbb új építésű ingatlanok iránt megháromszorozódott a kereslet a program meghirdetése óta, miközben az összes eladó új lakás és ház iránti telefonos érdeklődések száma a duplájára nőtt.
– Szeptember elején összesen több mint 15 ezer új építésű lakóingatlant kínáltak eladásra országos szinten. Ezen belül 62 százalékos volt az Otthon Startnak megfelelő új lakóingatlanok aránya, ami több mint 9 ezer új lakást vagy házat jelent. Ez kisebb arány, mint a használt lakásokat és házakat is magába foglaló teljes kínálat 75 százalékos mutatója. Vagyis az új építésű lakások sokkal kisebb arányban felelnek meg a program kritériumainak – mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Az országon belül jelentősek az eltérések. A fővárosban az eladásra szánt új lakások és házak 19 százaléka felel meg az Otthon Start Programnak.
Mennyibe kerülnek az új lakások?
Az eltérések az árak alakulásával is magyarázhatóak. A fővárosban az eladó új lakások és házak négyzetméterárainak középértéke meghaladta a 1,6 millió forintot, az Otthon Start Programnak megfelelő új lakások esetében pedig majdnem 1,3 millió forint ugyanez az összeg. A fővárosi új lakások árának alakulásáról Balogh László elmondta, hogy bár tavaly szeptemberhez képest 17 százalékos volt a drágulás, a program bejelentése óta eltelt két hónapban 1,3 százalékos volt az árnövekedés.
A vármegyeszékhelyeken közül hétben – Debrecenben, Győrben, Egerben, Pécsen, Szegeden, Veszprémben és Székesfehérváron – már 1 millió felett jár az új lakások medián négyzetméterára. Az Otthon Startnak megfelelő új lakások kínálatát nézve pedig az előbbi hat nagyvárosban lehet 1 milliónál magasabb árakkal számolni, míg Székesfehérvár 988 ezer forintos mediánnal e szint alatt marad. A többi vármegyeszékhelyen az Otthon Start-kompatibilis új lakóingatlanok négyzetméterárának középértéke 762-944 ezer forint között szóródik.
Barta Richárd, a Duna House Eger ingatlaniroda vezetője megerősítette, az új lakások négyzetméterára Egerben meghaladja az egymillió forintot, mellyel a magasabb árkategórájú városokhoz tartozik.
– Lassan megközelítjük még a budapesti árakat, melyre korábban is volt már példa. Eger egy drága város, elmondható ez az ingatlanpiacra, de az élet egyéb területeire is. Itt még a közeljövőben is nagyobb ütemben nőnek majd az árak – emelte ki.
Hozzátette, az Otthon Start Program, növelheti majd a keresletet, a mérték egyelőre még kérdés. A szakember azt mondta, nincsenek még konkrét tapasztalataik, de az látszik, hogy megmozdult a piac, élénkebb lett az érdeklődés, de higgadtságra inti mind a keresleti, mind a kínálati oldalt.
Rengeteg új lakás jöhet a piacra
Balogh László közölte azt is, hogy az Otthon Start Program sikere részben azon múlik, hogy lesz-e elegendő, a feltételeket teljesítő új lakás a kínálatban. Ez azért is fontos, mert a 1,5 millió forintos négyzetméterár-limitnek megfelelő új lakások visszafoghatják a használt lakások drágulását is. Az ingatlan.com piaci információi szerint 4-6 ezer új Otthon Start Programnak megfelelő új lakás kerülhet a piacra, amelyekre még az idén szerződni tudnak a vevők. Ez pedig lökést adhat a teljes új lakás szektornak, és növelheti a versenyhelyzetet a vásárlókért. A folyamatosan növekvő kereslet mellett a fejlesztők közül ugyanis egyre többen elgondolkodhatnak azon, hogy a korábban megépíteni tervezett lakások egy részét átalakítsák az Otthon Start Program feltételeinek megfelelően.
Négyből három eladó ingatlan megfelel az Otthon Start Program feltételeinek Egerben is
Több ízben írtunk már az Otthon Start programról. A vármegyeszékhelyek között óriási eltérések láthatók. Békéscsabán szinte teljes a lefedettség: az eladásra váró lakások mindegyike megfelel a feltételeknek, a házaknál pedig 96,5 százalékos az arány. Így a vármegyeszékhelyen a teljes kínálatra vetítve 98 százalékos ugyanez az érték. Hasonló a helyzet Salgótarjánban, az ottani kínálat 99 százaléka kerülhet be a programba. Szintén magas arányokkal rendelkezik például Győr, ahol a teljes kínálat 89 százaléka “Otthon Start-képes”. Egerben ez a szám 88 százalék.
Négyből három eladó ingatlan megfelel a “3 százalékos” feltételeknek Egerben is
Arról is írtunk már, milyen lakást lehet venni vármegyénkben 50-100 vagy 150 millió forintból. Egerben nagyjából félezer ingatlant, lakást és családi házat találtunk az Ingatlan.com kínálatában. Az agglomerációban is bőven akadnak olyan házak, melyek beleférnek az Otthon Start Program korlátaiba.
Kivárnak a vásárlók, de ez nem jó taktika - mutatjuk mit vehetsz az új 3%-os hitellel Hevesben
