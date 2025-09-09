szeptember 9., kedd

Ádám névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Otthon Start Program

16 perce

Beköszöntek Hevesben az otthon startosok, azonnal kell lépned, ha ilyen lakást keresel

Címkék#hitel#árak#Otthon Start Program#Tóthhouse#ingatlanpiac#lakásvásárlás

Az 1-2 szobás panellakások már folyamatosan elkelnek a 3 százalékos kamatozású hitelkonstrukció révén Heves vármegyében. Az Otthon Start Program iránti hatalmas érdeklődés az eladókat ugyanakkor áremelésre ösztönzi.

Szabó István

A szeptember elsején indult Otthon Start Program – fix 3 százalékos kamatú, akár 25 éves futamidejű, 10 százalékos önerővel elérhető állami kamattámogatott lakáshitellel vásárolható első lakás lehetősége – hatására egyre komolyabb a verseny a lakásokért, írja a Világgazdaság. A program első adatai még nem ismertek, de az elmúlt hetekben már folyamatosan jöttek a hírek a megnövekedett vásárlói érdeklődésről, teszi hozzá a vg.hu. Portálunk Heves vármegyei ingatlanszakértőket kérdezett arról, mi az elmúlt bő egy hét tapasztalata szűkebb hazánkban.

Az Otthon Start Program a lakások iránt óriási keresletet élesztett már az elmúlt napokban is
Az Otthon Start Program a lakások iránt óriási keresletet élesztett már az elmúlt napokban is
Forrás: MW / Kallus György

Tóth Zoltán, a gyöngyösi Tóthhouse ingatlaniroda tulajdonosa már augusztusban is arról beszélt portálunknak, a program bejelentését követően érezhető volt, hogy megmozdultak az emberek nála is, de más ingatlanos kollégái is ezt tapasztalták. Akit érint, annak érdemes ezt a lehetőséget kihasználni, tette hozzá augusztusban Tóth Zoltán.

Az Otthon Start Program bővítette a lakásvásárlók lehetőségeit

– A lakótelepi lakások iránt nagyon aktív az érdeklődés, megnövekedett a kereslet, gyorsan cserélnek gazdát. A városok, illetve a környékük frekventáltabb települései logikusan keresettebbek, de ez összességében eddig is jellemző volt a piacra. Széles körben van rálátásunk Heves vármegyében, de nem érzem, hogy kifejezetten egyik vagy másik település után extrém módon megnőtt volna az érdeklődés. A városok tekintetében továbbra is Eger, Gyöngyös és Hatvan, illetve azok vonzáskörzete áll az érdeklődés középpontjában. Az Otthon Start Program ezt nem befolyásolta, de a lehetőségeket bővítette az ügyfelek számára. A családi házak tekintetében inkább azok igyekeznek kihasználni a programot, akik egyébként is hitelt szerettek volna felvenni, csak kivárták ezt az időszakot. Azok is megpróbálnak ingatlant találni, akiknek mondjuk 1-2 millió forintos önerejük van, és ahhoz keresnek 10-20 milliós eladó ingatlant. Ez viszont nagyon nehéz, hiszen hiába néznek ki egy 15 milliós parasztház, ha azt a bank mondjuk csak 12 millió forintra értékeli. Akkor csak arra az értékre ad hitelt a pénzintézet, és a meglévő önerő máris kevésnek bizonyul a vásárláshoz. Azt látom, hogy a családi házaknál normál őszi piaci mozgás van, nem érzek fellendülés az Otthon Start Program hatására. Természetesen aki tudja, az a program kedvező feltételeit a családi házak esetében is kihasználja – részletezte Tóth Zoltán. 

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A vevők vásárlási rohama meghozta az eladók áremelési kedvét is

A vg.hu arról is ír, hogy az Otthon Start program meghirdetése óta áremelkedés tapasztalható, ami leginkább a 2-3 szobás lakótelepi lakások piacát jellemzi.

– Már érezhető a kínálati oldalon – erősítette meg Tóth Zoltán –, hogy aki eddig kivárt az ingatlana értékesítésével, és mostanában hirdette meg azt eladásra, magasabb áron teszi. Azt kell mondjam, vannak, akik akár olyan magas összegben – akár 10-20 százalékkal megnövelt eladási árban – gondolkodnak, hogy azt valószínűleg nem fogja elbírni az ingatlanpiac. Pillanatnyilag nem tudni, megveszik-e ennyiért, ennek megítélésére még kevés a szeptember elseje óta eltelt bő egy hét – tette hozzá a gyöngyösi ingatlanszakértő.

Tóth Zoltán elmondta, hogy korábban a gyöngyösi 50-60 négyzetméter közötti átlaglakásokat, állapottól függően, akár 30-35 millió forintért lehetett venni, de akad 30 millió alatti is. Most már az utóbbiak eltűntek, a 35 millió forint ár mozgatja a piacot. Hozzátette, hogy ezeknél a lakásoknál a nagyjából 10 százalékos önrésznek mondható 3 milliós összeg már be is épült a hirdetési árakba. Heves vármegye három legnagyobb városa közül Eger a legdrágább, fűzte hozzá Tóth Zoltán, Hatvan viszont Budapest vonzáskörzetének mondható, így a két város nagyjából hasonló árakat produkál: az 50-60 négyzetméteres lakásoknál ezekben a városokban már a 35-40 millió az átlagár, de meg is ugorhatja azt. 

Nagyon sok 20-30 év közötti érdeklődik lakás vásárlása iránt a 3 százalékos hitel segítségével

Kis Lászlóné gyöngyösi ingatlanszakértő portálunk érdeklődésére azt felelte, akkora az érdeklődés az ingatlanok iránt, hogy – ahogy fogalmazott – éjjel-nappal úton van

– Elsősorban a fiatalabb korosztály, a 20-30 közöttiek szeretnének ingatlant, főleg lakást vásárolni a 3 százalékos hitel segítségével. A legalacsonyabb árakon kínált ingatlanok folyamatosan elkelnek. Ahogy aztán azok fogynak, úgy nő az érdeklődés a valaminél magasabb árúak iránt. Gyöngyösön az 1 szobás lakások, állapottól függően, pillanatnyilag 18-20 millió forint között kelnek el, a 2 szobásak 25 millió magasságában, de ezek közül a felújítottak 28 millióért is azonnal eladhatók. A 3 szobásak 30-35 millió között adhatók el gyorsan. Érdekesség, hogy augusztusban még a családi házak iránt érdeklődtek inkább nálam, mára a trend éppen az ellenkezőjére fordult, most a lakások futnak. Nemcsak otthonteremtés céljára veszik őket, de befektetési jelleggel, unokának, gyermeknek is a jövőre nézve, ne kelljen majd az utódnak adott esetben albérletben élni. Az áremelkedés is érezhető, az újabban meghirdetett ingatlanokat már magasabb áron szeretnék eladni. A korábbi hirdetők is gyakran jelzik, hogy eladási árat emelnének. Valószínűleg arra vártak, mekkora az érdeklődés az Otthon Start Program iránt. Bár nem kötődik a programhoz, megemlítem, hogy a nyaralók piaca is megélénkült a Mátrában – összegezte Kis Lászlóné. 

Óriási a szórás a lakásárak tekintetében még egy településen belül is

Az országban egyébként, és az egyes településeken belül is, hatalmas a szórás az  ingatlanárakat tekintve. A már említett 50-60 négyzetméteres lakásokat az ingatlan.com hirdetéseit böngészve:

- Egerben 37,5 - 63, 99 millió forint

- Miskolcon 24,9 - 54,9 millió forint

- Salgótarjánban 7,9 - 24,5 millió forint

- Szolnokon 21,5 - 60,99 millió forint

- Debrecenben 49,9 - 91,9 millió forint

- Budapesten 38,9 - 172,75 millió forint (kerülettől függően)

áron kínálják a lakáshirdetések.

 

 

 

 


 





 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu