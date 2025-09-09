2 órája
Beköszöntek Hevesben az otthon startosok, azonnal kell lépned, ha ilyen lakást keresel
Az 1-2 szobás panellakások már folyamatosan elkelnek a 3 százalékos kamatozású hitelkonstrukció révén Heves vármegyében. Az Otthon Start Program iránti hatalmas érdeklődés az eladókat ugyanakkor áremelésre ösztönzi.
A szeptember elsején indult Otthon Start Program – fix 3 százalékos kamatú, akár 25 éves futamidejű, 10 százalékos önerővel elérhető állami kamattámogatott lakáshitellel vásárolható első lakás lehetősége – hatására egyre komolyabb a verseny a lakásokért, írja a Világgazdaság. A program első adatai még nem ismertek, de az elmúlt hetekben már folyamatosan jöttek a hírek a megnövekedett vásárlói érdeklődésről, teszi hozzá a vg.hu. Portálunk Heves vármegyei ingatlanszakértőket kérdezett arról, mi az elmúlt bő egy hét tapasztalata szűkebb hazánkban.
Tóth Zoltán, a gyöngyösi Tóthhouse ingatlaniroda tulajdonosa már augusztusban is arról beszélt portálunknak, a program bejelentését követően érezhető volt, hogy megmozdultak az emberek nála is, de más ingatlanos kollégái is ezt tapasztalták. Akit érint, annak érdemes ezt a lehetőséget kihasználni, tette hozzá augusztusban Tóth Zoltán.
Az Otthon Start Program bővítette a lakásvásárlók lehetőségeit
– A lakótelepi lakások iránt nagyon aktív az érdeklődés, megnövekedett a kereslet, gyorsan cserélnek gazdát. A városok, illetve a környékük frekventáltabb települései logikusan keresettebbek, de ez összességében eddig is jellemző volt a piacra. Széles körben van rálátásunk Heves vármegyében, de nem érzem, hogy kifejezetten egyik vagy másik település után extrém módon megnőtt volna az érdeklődés. A városok tekintetében továbbra is Eger, Gyöngyös és Hatvan, illetve azok vonzáskörzete áll az érdeklődés középpontjában. Az Otthon Start Program ezt nem befolyásolta, de a lehetőségeket bővítette az ügyfelek számára. A családi házak tekintetében inkább azok igyekeznek kihasználni a programot, akik egyébként is hitelt szerettek volna felvenni, csak kivárták ezt az időszakot. Azok is megpróbálnak ingatlant találni, akiknek mondjuk 1-2 millió forintos önerejük van, és ahhoz keresnek 10-20 milliós eladó ingatlant. Ez viszont nagyon nehéz, hiszen hiába néznek ki egy 15 milliós parasztház, ha azt a bank mondjuk csak 12 millió forintra értékeli. Akkor csak arra az értékre ad hitelt a pénzintézet, és a meglévő önerő máris kevésnek bizonyul a vásárláshoz. Azt látom, hogy a családi házaknál normál őszi piaci mozgás van, nem érzek fellendülés az Otthon Start Program hatására. Természetesen aki tudja, az a program kedvező feltételeit a családi házak esetében is kihasználja – részletezte Tóth Zoltán.
A vevők vásárlási rohama meghozta az eladók áremelési kedvét is
A vg.hu arról is ír, hogy az Otthon Start program meghirdetése óta áremelkedés tapasztalható, ami leginkább a 2-3 szobás lakótelepi lakások piacát jellemzi.
– Már érezhető a kínálati oldalon – erősítette meg Tóth Zoltán –, hogy aki eddig kivárt az ingatlana értékesítésével, és mostanában hirdette meg azt eladásra, magasabb áron teszi. Azt kell mondjam, vannak, akik akár olyan magas összegben – akár 10-20 százalékkal megnövelt eladási árban – gondolkodnak, hogy azt valószínűleg nem fogja elbírni az ingatlanpiac. Pillanatnyilag nem tudni, megveszik-e ennyiért, ennek megítélésére még kevés a szeptember elseje óta eltelt bő egy hét – tette hozzá a gyöngyösi ingatlanszakértő.
Akit érint, annak érdemes felvennie a 3 százalékos lakáshitelt, mondja a gyöngyösi ingatlanszakértő
Tóth Zoltán elmondta, hogy korábban a gyöngyösi 50-60 négyzetméter közötti átlaglakásokat, állapottól függően, akár 30-35 millió forintért lehetett venni, de akad 30 millió alatti is. Most már az utóbbiak eltűntek, a 35 millió forint ár mozgatja a piacot. Hozzátette, hogy ezeknél a lakásoknál a nagyjából 10 százalékos önrésznek mondható 3 milliós összeg már be is épült a hirdetési árakba. Heves vármegye három legnagyobb városa közül Eger a legdrágább, fűzte hozzá Tóth Zoltán, Hatvan viszont Budapest vonzáskörzetének mondható, így a két város nagyjából hasonló árakat produkál: az 50-60 négyzetméteres lakásoknál ezekben a városokban már a 35-40 millió az átlagár, de meg is ugorhatja azt.
Nagyon sok 20-30 év közötti érdeklődik lakás vásárlása iránt a 3 százalékos hitel segítségével
Kis Lászlóné gyöngyösi ingatlanszakértő portálunk érdeklődésére azt felelte, akkora az érdeklődés az ingatlanok iránt, hogy – ahogy fogalmazott – éjjel-nappal úton van.
– Elsősorban a fiatalabb korosztály, a 20-30 közöttiek szeretnének ingatlant, főleg lakást vásárolni a 3 százalékos hitel segítségével. A legalacsonyabb árakon kínált ingatlanok folyamatosan elkelnek. Ahogy aztán azok fogynak, úgy nő az érdeklődés a valaminél magasabb árúak iránt. Gyöngyösön az 1 szobás lakások, állapottól függően, pillanatnyilag 18-20 millió forint között kelnek el, a 2 szobásak 25 millió magasságában, de ezek közül a felújítottak 28 millióért is azonnal eladhatók. A 3 szobásak 30-35 millió között adhatók el gyorsan. Érdekesség, hogy augusztusban még a családi házak iránt érdeklődtek inkább nálam, mára a trend éppen az ellenkezőjére fordult, most a lakások futnak. Nemcsak otthonteremtés céljára veszik őket, de befektetési jelleggel, unokának, gyermeknek is a jövőre nézve, ne kelljen majd az utódnak adott esetben albérletben élni. Az áremelkedés is érezhető, az újabban meghirdetett ingatlanokat már magasabb áron szeretnék eladni. A korábbi hirdetők is gyakran jelzik, hogy eladási árat emelnének. Valószínűleg arra vártak, mekkora az érdeklődés az Otthon Start Program iránt. Bár nem kötődik a programhoz, megemlítem, hogy a nyaralók piaca is megélénkült a Mátrában – összegezte Kis Lászlóné.
A 3 százalékos lakáshitel már most pörgeti a piacot, így látja a gyöngyösi ingatlanszakértő
Óriási a szórás a lakásárak tekintetében még egy településen belül is
Az országban egyébként, és az egyes településeken belül is, hatalmas a szórás az ingatlanárakat tekintve. A már említett 50-60 négyzetméteres lakásokat az ingatlan.com hirdetéseit böngészve:
- Egerben 37,5 - 63, 99 millió forint
- Miskolcon 24,9 - 54,9 millió forint
- Salgótarjánban 7,9 - 24,5 millió forint
- Szolnokon 21,5 - 60,99 millió forint
- Debrecenben 49,9 - 91,9 millió forint
- Budapesten 38,9 - 172,75 millió forint (kerülettől függően)
áron kínálják a lakáshirdetések.
