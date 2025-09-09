Beköszöntek Hevesben az otthon startosok, azonnal kell lépned, ha ilyen lakást keresel

A szeptember elsején indult Otthon Start Program – fix 3 százalékos kamatú, akár 25 éves futamidejű, 10 százalékos önerővel elérhető állami kamattámogatott lakáshitellel vásárolható első lakás lehetősége – hatására egyre komolyabb a verseny a lakásokért, írja a Világgazdaság. A program első adatai még nem ismertek, de az elmúlt hetekben már folyamatosan jöttek a hírek a megnövekedett vásárlói érdeklődésről, teszi hozzá a vg.hu. Portálunk Heves vármegyei ingatlanszakértőket kérdezett arról, mi az elmúlt bő egy hét tapasztalata szűkebb hazánkban.

Az Otthon Start Program a lakások iránt óriási keresletet élesztett már az elmúlt napokban is

Forrás: MW / Kallus György

Tóth Zoltán, a gyöngyösi Tóthhouse ingatlaniroda tulajdonosa már augusztusban is arról beszélt portálunknak, a program bejelentését követően érezhető volt, hogy megmozdultak az emberek nála is, de más ingatlanos kollégái is ezt tapasztalták. Akit érint, annak érdemes ezt a lehetőséget kihasználni, tette hozzá augusztusban Tóth Zoltán.

Az Otthon Start Program bővítette a lakásvásárlók lehetőségeit

– A lakótelepi lakások iránt nagyon aktív az érdeklődés, megnövekedett a kereslet, gyorsan cserélnek gazdát. A városok, illetve a környékük frekventáltabb települései logikusan keresettebbek, de ez összességében eddig is jellemző volt a piacra. Széles körben van rálátásunk Heves vármegyében, de nem érzem, hogy kifejezetten egyik vagy másik település után extrém módon megnőtt volna az érdeklődés. A városok tekintetében továbbra is Eger, Gyöngyös és Hatvan, illetve azok vonzáskörzete áll az érdeklődés középpontjában. Az Otthon Start Program ezt nem befolyásolta, de a lehetőségeket bővítette az ügyfelek számára. A családi házak tekintetében inkább azok igyekeznek kihasználni a programot, akik egyébként is hitelt szerettek volna felvenni, csak kivárták ezt az időszakot. Azok is megpróbálnak ingatlant találni, akiknek mondjuk 1-2 millió forintos önerejük van, és ahhoz keresnek 10-20 milliós eladó ingatlant. Ez viszont nagyon nehéz, hiszen hiába néznek ki egy 15 milliós parasztház, ha azt a bank mondjuk csak 12 millió forintra értékeli. Akkor csak arra az értékre ad hitelt a pénzintézet, és a meglévő önerő máris kevésnek bizonyul a vásárláshoz. Azt látom, hogy a családi házaknál normál őszi piaci mozgás van, nem érzek fellendülés az Otthon Start Program hatására. Természetesen aki tudja, az a program kedvező feltételeit a családi házak esetében is kihasználja – részletezte Tóth Zoltán.