Kitombolhatták magukat az ovisok a "szeptemberi gyermeknapon" Egerben

A tavalyi siker után – hagyományt teremtve – idén is megrendezték a Maklári I-es fertálymesteri negyed „Óvodanyitogató” programját, amelyen közel 160 kisgyermeknek szereztek örömet. A szeptemberi gyermeknapon népi játékokkal, ugrálóvárral, akadálypályával, bábszínházi előadással, arcfestéssel, kézműves foglalkozással és a nagy kedvencnek számító cukorágyúval várják a résztvevőket.

Remekül sikerült az Óvodanyitogató a Csillagfény Óvodában

Forrás: Bóta Zoltán/Heol.hu

A Szivárvány Óvoda munkatársaival együttműködve idén a Csillagfény Óvoda adott otthont a rendezvénynek, amelynek területét a Bornemissza Gergely Technikum udvara is kiegészíti.

Remekül sikerült az Óvodanyitogató

Sós Bertalan fertálymester, az esemény főszervezője a Heol-nak elmondta, hogy kiválóan sikerült az idei program a Csillagfény óvodában.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

– Szeptemberi gyermeknapnak is nevezhetnénk. Remek időnk volt, 160 gyermek jött el több váltásban a rendezvényre. A gyermekek részt vehettek népi játékokban, volt ugrálóvár, akadálypálya, és megnézhették Bencze Mónika bábelőadását is. Aki akart, annak volt lehetősége arcfestésre, csillámtetoválásra, és különféle kézműves foglalkozásokra is – mondta Sós Bertalan.

Kérdésünkre elmondta, hogy a fertálymesteri negyed tagjai közösen találták ki a rendezvényt, de a főszervezője ő.

Szerettünk volna mosolyt csalni a gyermekek arcára, támogatni őket. Az óvónőkkel jó a kapcsolatunk, ők nagyon örültek a lehetőségnek

– fejtette ki Sós Bertalan.