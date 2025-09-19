2 órája
Kitombolhatták magukat az ovisok a "szeptemberi gyermeknapon" Egerben
A fertálymesterek pénteken rendezték meg azt a programot, amely során 160 gyermek arcára csaltak mosolyt. Az Óvodanyitogató rengeteg játékkal, élménnyel várta az óvodásokat.
A tavalyi siker után – hagyományt teremtve – idén is megrendezték a Maklári I-es fertálymesteri negyed „Óvodanyitogató” programját, amelyen közel 160 kisgyermeknek szereztek örömet. A szeptemberi gyermeknapon népi játékokkal, ugrálóvárral, akadálypályával, bábszínházi előadással, arcfestéssel, kézműves foglalkozással és a nagy kedvencnek számító cukorágyúval várják a résztvevőket.
A Szivárvány Óvoda munkatársaival együttműködve idén a Csillagfény Óvoda adott otthont a rendezvénynek, amelynek területét a Bornemissza Gergely Technikum udvara is kiegészíti.
Remekül sikerült az Óvodanyitogató
Sós Bertalan fertálymester, az esemény főszervezője a Heol-nak elmondta, hogy kiválóan sikerült az idei program a Csillagfény óvodában.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
– Szeptemberi gyermeknapnak is nevezhetnénk. Remek időnk volt, 160 gyermek jött el több váltásban a rendezvényre. A gyermekek részt vehettek népi játékokban, volt ugrálóvár, akadálypálya, és megnézhették Bencze Mónika bábelőadását is. Aki akart, annak volt lehetősége arcfestésre, csillámtetoválásra, és különféle kézműves foglalkozásokra is – mondta Sós Bertalan.
Kérdésünkre elmondta, hogy a fertálymesteri negyed tagjai közösen találták ki a rendezvényt, de a főszervezője ő.
Szerettünk volna mosolyt csalni a gyermekek arcára, támogatni őket. Az óvónőkkel jó a kapcsolatunk, ők nagyon örültek a lehetőségnek
– fejtette ki Sós Bertalan.
Óvodanyitogatón cukorágyúval varázsoltak cukorkaesőt a fertálymesterek
Hozzátette, hogy mivel szeptemberre tervezték ezt a napot, és mivel közel van az évkezdés, ezért nevezték el Óvodanyitogatónak.
– Úgy gondolom, hogy az igazságot képviseljük, és mivel tudnánk legjobban képviselni az igazságot, mint a gyermekek támogatásával? Hiszen ők képviselik az igazmondást, akár a szavaikkal, akár a tetteikkel – fogalmazott a fertálymester.
Újabb drámai részletek: így küzdöttek a 13 éves kislány életéért a hevesi iskolában - videóval
Instant lebukás Hevesben: a földig hajolt, majd arcpirító dolgot csinált, mindent vett a kamera!
Ilyet ritkán lép meg étterem Hevesben, mindenkire vonatkozik az 50 százalékos akció