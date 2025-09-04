A méregdrága gyümölcsből idén horror áron főzhető pálinka, állítja a hevesi szakember

A pálinkafőzés szezonja Heves vármegyében is javában tart. Az erős, aromás itóka már több mint tíz éve hungarikum hazánkban. "A pálinka Magyarországon termett, húsos, magozott vagy mag nélküli, ill. bogyós gyümölcsből - ideértve a gyümölcsvelőt is – Magyarországon készített és palackozott gyümölcspárlat. Sűrítményből, aszalványból, szárítmányból készült termék nem nevezhető pálinkának. A pálinka kizárólag Magyarországon termett gyümölcsből – ideértve a gyümölcsvelőt is – készíthető, amelynek cefrézését, erjesztését, lepárlását, érlelését, pihentetését és palackozását is Magyarországon végezték. A pálinkát nem lehet ízesíteni, színezni, édesíteni még a termék végső ízének lekerekítése érdekében sem.", olvashatjuk a definícióját a hungarikum.hu weboldalon.

A pálinkafőzés minőségi végterméke már hungarikum

Forrás: vg.hu / Flajsz Péter

A tarnamérai Juhász István saját szükségletre főz pálinkát, de rendelkezik gyümölcspálinka készítő képzettséggel. Mint mondta, nem azért tanulta meg a szakmát, hogy bérfőzőként dolgozzon, csupán érdekelte, hogyan tudna jó gyümölcspárlatot készíteni a saját részére.

– A jó pálinka ugyanúgy, mint minden más, minőségi alapanyagból készülhet, olyan gyümölcsből, amit egyébként meg is ennénk. Régen a földről felszedett, penészes, füves, földes, fertőzött gyümölcsöket cefrézték be. A jó gyümölcsből egykor mindenki inkább lekvárt, befőttet készített. Csak a másra már alkalmatlan gyümölcsöt főzték ki. Azzal viszont az a baj, hogy földtől szedett alapanyagnak akroleinos fertőzése lehet. Ha állatok járnak arra, oda piszkítanak, az ürülékük belekerül a talajba, de ez a helyzet a trágyával is. A fertőzöttség hatására keletkező akrolein kellemetlen, szúrós szagú, erősen mérgező folyadék, amit legtöbbször érzékszervileg is felismerhető. Az akroleines főzetünk fogyasztásra egyáltalán nem alkalmas. Hasznos lehet a gyümölcs kimagvazása a becefrézés előtt. Ez a kajszibaracknál a leglényegesebb. mert annak a magja tartalmazza a legtöbb cianidot. Mérgezéshet vezető mennyiség ugyan nem kerül az italunkba, de nagyon rossz ízű, élvezhetetlen lesz a pálinka – magyarázta a tarnamérai szakember.