55 perce
Lassan az idő is elfelejti ezt a Heves megyei gyárat – fotók az épületből, ahol 20 éve nem járt senki
Egy korszak emléke lapul a Mátra csendjében, ahol ma már csak üres csarnokok őrzik a múltat. A parádsasvári üveggyár közel három évszázadon át formálta a kristálytiszta üvegtárgyakat, mielőtt 2005-ben végleg bezárták.
A Mátra szívében, Parádsasváron több mint két és fél évszázadon át ontotta magából a kristálytiszta üvegcsodákat az üveggyár. A 297 éven át működő manufaktúra generációk számára adott munkát és hírnevet, míg végül 2005-ben elnémultak a kemencék, s a gyár kapui örökre bezárultak. A bezárt parádsasvári üveggyárról nemrég tett közzé posztot Facebook-oldalán az Urbex Hungary - Elhagyatott helyek nyomában nevű oldal.
A parádsasvári üveggyár mögött több száz éves hagyomány áll
Mint a posztban írják, ma az egykor pezsgő üzem helyét a csend uralja. Az omladozó falak és az üres csarnokok azonban nem puszta romok: ipartörténeti emlékhelyek, amelyekben még mindig ott él a kézművesség szenvedélye, a mesterség tisztelete és a múlt titka.
Hozzáteszik, a parádsasvári üveggyár öröksége túlmutat a tárgyi emlékeken. A poharak, vázák és palackok mögött a helyiek szorgos munkája, a Mátra adta nyersanyag és a több száz éves hagyomány áll, amely generációkon átívelve őrizte a mesterség becsületét. Bár a gyár már nem működik, emléke és jelentősége ma is élő része a térség történetének.
A Szellemvárosok Magyarországon nevű oldalon található információk szerint a parádsasári üveggyár hazánk legrégebbi, már történelmi jelentőséggel bíró gyára volt. Mint írják, a gyár elődjét 1708-ban, 307 esztendővel ezelőtt alapította meg II. Rákóczi Ferenc fejedelem Parádóhután, a mostani helyétől kilométerekkel arrébb, ami két évre rá, 1710-ben már meg is épül.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
A cikk szerint kezdetben fatüzeléssel működtették, majd mivel már túl költséges volt a fát odaszállítani, áttelepítették Szuhahutára, Ötházhutára, aztán Fiskálihutára, majd pedig 1767-ben a végleges helyére: Parádsasvárra. Ezután a fellendülő ipar miatt az üveggyártás is virágzásnak indult, egyre jobb minőségű termékeket állítottak elő Parádsasváron. A cikk szerint a gyár termelésének fellendülését és többszöri bővítését ugyanakkor a hírűvé vált parádi gyógyvíz palackozása is befolyásolta. 1867 után már évente 3,6 millió palack hagyta el az üzemet.
így néz ki ma a bezárt parádsasvári üveggyárFotók: Urbex Hungary
A 20. század elejét még átvészelték ugyan, de a második világháború miatt sorra megszűntek a külföldi megrendelések, igaz, ennek ellenére a termelést nem csökkentették. Végül a gyár működését végül 1948. október 10-én beszüntették. Három évvel a leállás után a nagy keresletre való tekintettel, - hiszen a parádi üveg hírneve és minősége nem kopott meg - gyárat 1951-ben újra üzembe helyezték.
Parádsasváron ugyanakkor vannak még üvegfúvók, bár már csak ketten. Patrik és Koppány az utolsó üvegfúvók közé tartoznak, nemcsak Parádsasváron, hanem az egész országban.
Az utolsó üvegfúvók Parádsasváron őrzik a mesterség fogásait + videó
Félreérthetetlen helyzet a Heves megyei szállodában, buja meglepetésre nyitott rá a személyzet
A vasutasokat is megrázta, ami a füzesabonyi vonaton történt – fontos dolgot cáfol a MÁV a kiugró kisfiúról
„Köszönjük a sok bíztatást” – bezárt a legendás egri vendéglátóhely, most végleg elbúcsúztak