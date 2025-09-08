Lassan az idő is elfelejti ezt a Heves megyei gyárat – fotók az épületből, ahol 20 éve nem járt senki

A Mátra szívében, Parádsasváron több mint két és fél évszázadon át ontotta magából a kristálytiszta üvegcsodákat az üveggyár. A 297 éven át működő manufaktúra generációk számára adott munkát és hírnevet, míg végül 2005-ben elnémultak a kemencék, s a gyár kapui örökre bezárultak. A bezárt parádsasvári üveggyárról nemrég tett közzé posztot Facebook-oldalán az Urbex Hungary - Elhagyatott helyek nyomában nevű oldal.

A parádsasvári üveggyár kapui már rég bezártak

Forrás: Urbex Hungary

A parádsasvári üveggyár mögött több száz éves hagyomány áll

Mint a posztban írják, ma az egykor pezsgő üzem helyét a csend uralja. Az omladozó falak és az üres csarnokok azonban nem puszta romok: ipartörténeti emlékhelyek, amelyekben még mindig ott él a kézművesség szenvedélye, a mesterség tisztelete és a múlt titka.

Hozzáteszik, a parádsasvári üveggyár öröksége túlmutat a tárgyi emlékeken. A poharak, vázák és palackok mögött a helyiek szorgos munkája, a Mátra adta nyersanyag és a több száz éves hagyomány áll, amely generációkon átívelve őrizte a mesterség becsületét. Bár a gyár már nem működik, emléke és jelentősége ma is élő része a térség történetének.

A Szellemvárosok Magyarországon nevű oldalon található információk szerint a parádsasári üveggyár hazánk legrégebbi, már történelmi jelentőséggel bíró gyára volt. Mint írják, a gyár elődjét 1708-ban, 307 esztendővel ezelőtt alapította meg II. Rákóczi Ferenc fejedelem Parádóhután, a mostani helyétől kilométerekkel arrébb, ami két évre rá, 1710-ben már meg is épül.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A cikk szerint kezdetben fatüzeléssel működtették, majd mivel már túl költséges volt a fát odaszállítani, áttelepítették Szuhahutára, Ötházhutára, aztán Fiskálihutára, majd pedig 1767-ben a végleges helyére: Parádsasvárra. Ezután a fellendülő ipar miatt az üveggyártás is virágzásnak indult, egyre jobb minőségű termékeket állítottak elő Parádsasváron. A cikk szerint a gyár termelésének fellendülését és többszöri bővítését ugyanakkor a hírűvé vált parádi gyógyvíz palackozása is befolyásolta. 1867 után már évente 3,6 millió palack hagyta el az üzemet.