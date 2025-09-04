A kórházból hazafelé látta meg az egri patakparton, azóta nem is gondol másra! Nem tudni, van-e még remény

Manapság a párkeresés sokkal egyszerűbb a közösségi média berkein belül. Az egyik népszerű egri Facebook csoportban egy úriember közzétett egy ezzel kapcsolatos bejegyzést.

Az egri férfi reményteli párkeresés reményében tette közzé sorait a közösségi médiában

Forrás: Google Maps

Te csodaszép egri leányka, ez a poszt most Hozzád szól.

- így kezdi sorait a posztoló.

Egy mosolyból is lehet kezdet – párkeresés egri sétával fűszerezve

Szerdán látta meg az úriember Egerben, az Eszperantó sétány túloldalán az Eger-patak mentén haladva a leányzót, aki épp az uszoda felé sietett. A posztoló éppen az anyukáját kísérte haza a kórházból, majd visszafordult a hölgy felé amikor szembe sétált vele.

Az egri kupidó kiszemeltje napszemüveget viselt, lenge világos vászonnadrágot és fekete pólót. A találkozás pillanatában a jövendőbeli pár egymás szemébe nézett, majd a hölgy elmosolyodott és folytatta útját. Ám a történet itt nem ér véget. Néhány lépés után hátrafordult a leány, de egyből szégyellősen vissza is fordult. Az uszodáig elhaladva még legalább négyszer hátra pillantott a rokonszenes idegen férfira, de aztán sajnos eltűnt a látómezejéből.

Örökre magaddal vittél egy darabot a szívemből. Ha esetleg olvasod kérlek üzenj nekem, nagyon szívesen megismernélek. Direkt egy öregítő filteres profilképemmel írom ezt, nem akarok teljesen hülyének tűnni nyilvánosan, meg nem is ismerkedni szeretnék itt, én Téged kereslek, Te pedig láttad az igazi arcomat. Őszinte hódolattal és a mielőbbi viszontlátás reményében tettem ki posztomat.

- fogalmazott az úriember.

Legutóbb is írt a Heol.hu egy kedves párkeresős történetről. A demjéni Cascade fürdőben járt a könyves lány, aki a szabadtéri medencéknél látta meg a nagy Őt. Olyan személyeket keres, aki esetleg tudhatják ki ő, mert ha egyedülálló az Adonisz, akkor a leányzó szívesen megismerkedne vele.