Ide nem kell apró és türelem se, ezek most a legjobb ingyenes parkolók Egerben
Eger belvárosában a tanévkezdés mindig nagyobb forgalmat hoz, és a parkolóhelyek gyorsan fogynak, különösen a frekventált részeken, mint a Dobó tér vagy a Kossuth Lajos utca környéke. Bár az ingyenes parkolók csábítóak, nem minden esetben praktikusak – érdemes ismerni, hol könnyű parkolóhelyet találni, és mikor érdemes fizetni a kényelemért.
A szeptemberi iskolakezdés után újra megteltek Eger utcái: diákok, szülők, dolgozók és turisták egyszerre próbálnak közlekedni, ami az autósoknak komoly kihívást jelent – különösen, ha parkolóhelyet kell találniuk. A belváros több pontján szinte lehetetlen megállni reggel vagy kora délután, míg máshol, pár utcával arrébb, akár ingyen is találhatunk szabad helyet. Összegyűjtöttük, melyik utcákban a legnehezebb, és hol a legkönnyebb parkolni Egerben, valamint azt is, hogy mikor és hol érdemes próbálkozni az ingyenes helyekkel.
Ingyenes parkolás Egerben: hol könnyű, hol lehetetlen parkolni?
Eger belvárosában parkolóhelyet találni már a nyári időszakban sem volt könnyű, de szeptemberre, az iskolakezdéssel, még nehezebb lett a helyzet. Különösen problémás a Kossuth Lajos utca és a taxiállomás környéke, ahol szinte egész nap folyamatos a forgalom. A Dómusz parkoló gyakran teljesen megtelik, főleg reggeli és déli órákban, és hasonló a helyzet a kórház környékén is, ahol a látogatók és dolgozók egyaránt nehezítik a parkolást. A Belváros és a közvetlen környezetében lévő kisebb utcák is rendszerint zsúfoltak – ezekben a zónákban gyakorlatilag folyamatosan körözni kell egy szabad hely reményében. Aki a belvárosban próbál megállni, számoljon azzal, hogy több időbe telik parkolót találni, mint maga az ügyintézés vagy a bevásárlás.
Így parkolj ingyen Eger szívéhez közel! - íme a tuti tippjeink
Ingyenes parkolás? Néha nem könnyebb helyet találni
Bár a belvárosban egyre nehezebb parkolni, néhány ingyenes parkolóhely még mindig jó alternatívát kínál azoknak, akik hajlandóak egy kicsit sétálni. Az vasútállomás mögötti területeken viszonylag sok az ingyenes férőhely, és mivel közel van a belvároshoz, gyalogosan is könnyen elérhető. A Wigner Jenő iskola előtti parkoló is népszerű választás, főként azok körében, akik a környéken dolgoznak vagy diákokat visznek reggelente. A Hadnagy és Kertész utca sarkánál található egy kisebb parkoló, amely kevésbé forgalmas, mégis meglepően gyakran van benne szabad hely – főként délelőtt vagy késő délután. Ezek a lehetőségek ideálisak lehetnek azok számára, akik nem bánják, ha pár percet sétálniuk kell, cserébe időt és parkolódíjat spórolhatnak.
Eger parkoló zónák: Júniusban elkészült az új parkolási zónarendszer
Mint ahogy korábban hírt adtunk róla, Egerben a jelenlegi háromzónás parkolási rendszert két új övezet váltotta fel, amelyek jobban igazodnak a forgalmi terheléshez. Az óradíjak egységesek , de az egri lakosok több kedvezményre is jogosultak:
- I. övezet: 13 500 Ft/hó
- II. övezet: 7 200 Ft/hó
Nem egrieknek ezek duplája.
- Első autóra az éves bérlet mindössze 6 000 Ft, abban az utcában, ahol a helyi lakos lakcíme van.
- Ingyenes parkolás két órában: minden nap 8–9 és 16–17 óra között, városkártyával.
- A belváros legzsúfoltabb utcáiban (pl. Kossuth, Egészségház utca) nem lehet lakossági bérlettel parkolni, csak rövid idejű, óradíjas, időkorlátos parkolás elérhető.
A parkolási díjfizetés üzemideje is módosult:
- I. övezet: 8:00–22:00
- II. övezet: 8:00–20:00
