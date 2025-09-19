Ide nem kell apró és türelem se, ezek most a legjobb ingyenes parkolók Egerben

A szeptemberi iskolakezdés után újra megteltek Eger utcái: diákok, szülők, dolgozók és turisták egyszerre próbálnak közlekedni, ami az autósoknak komoly kihívást jelent – különösen, ha parkolóhelyet kell találniuk. A belváros több pontján szinte lehetetlen megállni reggel vagy kora délután, míg máshol, pár utcával arrébb, akár ingyen is találhatunk szabad helyet. Összegyűjtöttük, melyik utcákban a legnehezebb, és hol a legkönnyebb parkolni Egerben, valamint azt is, hogy mikor és hol érdemes próbálkozni az ingyenes helyekkel.

A Kossuth Lajos utcában az egyik legnehezebb parkolóhelyet vadászni

Fotó: Huszár Márk

Ingyenes parkolás Egerben: hol könnyű, hol lehetetlen parkolni?

Eger belvárosában parkolóhelyet találni már a nyári időszakban sem volt könnyű, de szeptemberre, az iskolakezdéssel, még nehezebb lett a helyzet. Különösen problémás a Kossuth Lajos utca és a taxiállomás környéke, ahol szinte egész nap folyamatos a forgalom. A Dómusz parkoló gyakran teljesen megtelik, főleg reggeli és déli órákban, és hasonló a helyzet a kórház környékén is, ahol a látogatók és dolgozók egyaránt nehezítik a parkolást. A Belváros és a közvetlen környezetében lévő kisebb utcák is rendszerint zsúfoltak – ezekben a zónákban gyakorlatilag folyamatosan körözni kell egy szabad hely reményében. Aki a belvárosban próbál megállni, számoljon azzal, hogy több időbe telik parkolót találni, mint maga az ügyintézés vagy a bevásárlás.