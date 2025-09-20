szeptember 20., szombat

Friderika névnap

Akár 5 millió forintos bírság is járhat, ha ezt nem teszed meg a telkeden – a hatóságok már ellenőriznek

Bár a naptár már szeptembert mutat, a parlagfűszezon korántsem ért véget Heves vármegyében. A pollenkoncentráció ugyan csökkenő tendenciát mutat, de az allergiások számára a tünetek még mindig mindennaposak – különösen Eger környékén.

Csorba Kitti

Hiába fordultunk rá az őszre, a parlagfű még mindig tartja magát Heves vármegyében. Az idei szezon a sokéves átlagnak megfelelően alakult: a virágzás augusztus végén érte el csúcspontját, azóta enyhe csökkenés tapasztalható a levegőben lévő pollenmennyiségben – derül ki a Heves Vármegyei Kormányhivatal tájékoztatásából. A Nemzeti Népegészségügyi Központ felügyelete alá tartozó Aerobiológiai Hálózat mérései alapján jelenleg Egerben a pollenterhelés a közepes tartományba esik, az allergiás tünetek azonban továbbra is erőteljesen jelentkezhetnek. Bár az esőkkel lassan enyhülés jöhet, a szezon még nem ért véget – érdemes figyelemmel kísérni a pollenjelentést, és a védekezést sem tanácsos elhanyagolni.

parlagfűszezon, pollenkoncentráció, tüsszögés
A parlagfű szezon már nem tombol annyira Hevesben mint augusztusban, viszont még mindig jelentkezhetnek tünetek
Forrás: Shutterstock

A parlagfű szezon a végéhez közeledik, de az allergiások még nem lélegezhetnek fel

Az allergiásoknak továbbra is ajánlott figyelni a napi pollen-előrejelzéseket, hiszen a csapadékosabb napok hozhatnak ugyan némi enyhülést, de a koncentráció még napokig, akár hetekig a közepes-magas szinten maradhat. Az őszi esők hatására újabb tetőzés már kevésbé valószínű, de a Nemzeti Népegészségügyi Központ szerint elszórtan még előfordulhatnak nagyon magas értékek is.

A parlagfű elleni védekezés nemcsak egészségügyi kérdés, hanem jogi kötelezettség is. A törvény értelmében a földhasználók kötelesek megakadályozni a parlagfű virágbimbójának kialakulását, és ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig fenn kell tartaniuk. A Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Osztálya eddig összesen 93 helyrajzi szám és 66,78 hektárnyi terület kapcsán indított hatósági eljárást Heves vármegyében, melyek közül 17 esetben bírságot is kiszabtak. A legmagasabb bírság akár ötmillió forint is lehet, és ismételt jogsértés esetén az összeget másfélszeresére emelhetik.

A lakosság is segítheti a védekezést

A parlagfüves területek bejelenthetők a Kormányhivatal felé, vagy online, a NÉBIH Parlagfű Bejelentő Rendszerén keresztül. A hivatal minden bejelentést kivizsgál, és szükség esetén közérdekű védekezést rendelhet el, akár mezőgazdasági területen is – ilyenkor az okozott kárért a földhasználó nem tarthat igényt kártalanításra. 

Korábbi cikkünkben Dr. Mangó Gabriella gyöngyösi háziorvos arról tájékoztatott, hogy a parlagfűre érzékenyek számára érdemes már a szezon kezdete előtt 10–14 nappal megkezdeni az antihisztamin szedését, így enyhíthetők a tipikus tünetek.

Tudtad?

  • A parlagfű pollenszezonja jellemzően júliustól októberig tart.
  • Egyetlen parlagfű növény több millió pollenszemet képes kibocsátani.
  • A leggyakoribb tünetek: tüsszögés, orrdugulás, könnyezés, szemviszketés.

 

 

