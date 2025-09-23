A káoszban is van rend: mit okoz a patakmedrek kotrása, lebetonozása?

Kiemelik, hogy a klímaváltozás nemcsak sorra döntögeti a hőmérsékleti rekordokat, hanem a csapadék eloszlását is átalakítja. A hosszú, aszályos időszakokat egyre gyakrabban szakítják meg hirtelen, villámárvizet okozó záporok. Egy-egy zivatar akár egy hónapnyi esőt is lezúdíthat percek alatt – erre pedig sem a sűrűn beépített városi környezet, sem a mesterségesen szűkített patakmedrek nem készülhetnek fel. A burkolt felszínek – utak, parkolók, ipari létesítmények – terjedése tovább súlyosbítja a helyzetet, mert megakadályozza, hogy a víz a talajba szivárogjon, így a vízfolyásokra egyszerre zúdul a hatalmas vízmennyiség.

A patakmedrek rendben tartása idegenhonos növények elszaporodását segíti

Mint írják, a hagyományos mederkotrások és a „régi mederkeresztmetszet” visszaállítását célzó munkák legfeljebb minimális mértékben növelik a vízelvezető kapacitást. Sokszor csak a kisvízi medret mélyítik, miközben a nagyvízi meder lényegében változatlan marad. Ráadásul a mélyítés csökkenti a talajvíz-utánpótlást, a burkolt partfalak pedig teljesen megakadályozzák a víz beszivárgását.

Hozzáteszik, hogy az évtizedek óta tartó, pénzt és energiát nem kímélő beavatkozások következményeként számos idegenhonos növényfaj telepedett meg a vízfolyások mentén, amelyek gyorsan terjednek és kiszorítják az őshonos élővilágot. Ezek közül az egyik legveszélyesebb a kelet-ázsiai eredetű hibrid cseh óriáskeserűfű (Fallopia x bohemica), amely ma már szinte minden vízfolyásunk mentén megtalálható, sőt sok helyen teljes élőhelyeket ural. Védekezni ellene nehéz, mert a mechanikai irtás inkább a terjedését segíti, hiszen minden apró növényi darab új egyeddé fejlődhet.

Kiemelik, hogy szerencsére világszerte egyre több természetalapú megoldás bizonyítja, hogy az árvízvédelem, az élhető települési környezet és a klímaváltozás hatásainak mérséklése összehangolható. Esőkertek, parkok, fásítás a kisvízfolyások mentén mind olyan beavatkozások, amelyek stabilizálják a partfalat, csökkentik a víz felmelegedését, és növelik a biológiai sokféleséget. A fák ezen felül oxigént termelnek, hűtik a környezetet, és élőhelyet biztosítanak számtalan fajnak – értékük a városokban különösen felbecsülhetetlen.