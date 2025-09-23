1 órája
A káoszban is van rend: mit okoz a patakmedrek kotrása, lebetonozása?
A hagyományos mederkotrások és burkolások csak súlyosbítják az árvizek, aszályok és idegenhonos növények terjedésének problémáit. A klímaváltozás korában a patakmedrek rendben tartása nem jelenthet többé munkagépekkel végzett „nagytakarítást”, írja a BNPI.
Az elmúlt évtizedekben a tudomány, a környezet és a klíma alapjaiban változott meg, ám az emberek gondolkodásmódja makacsul ragaszkodik a régi sémákhoz. Ilyen probléma például a patakmedrek rendben tartása is, amelyről a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság írt nemrég.
Mint írják, a természet megítélését ma is gyakran az emberi szem által elvárt „rendezettség” határozza meg. Ha egy erdőben kidőlt fák hevernek, az sokaknak gondozatlanság jele. Ha egy patak nem betonlapokkal burkolt, kanyarog, és a medrében fás szárú növények nőnek, könnyen bélyegzik elhanyagoltnak. Ilyenkor két út kínálkozik: a régi reflexek mentén munkagéppel „rendbe tenni” a területet – ezzel kiirtva az élővilágot –, vagy szakemberekkel, edukációs csatornákon keresztül új szemléletet követve a jövő generációi számára értékes, élhető környezetet kialakítani.
Kiemelik, hogy a klímaváltozás nemcsak sorra döntögeti a hőmérsékleti rekordokat, hanem a csapadék eloszlását is átalakítja. A hosszú, aszályos időszakokat egyre gyakrabban szakítják meg hirtelen, villámárvizet okozó záporok. Egy-egy zivatar akár egy hónapnyi esőt is lezúdíthat percek alatt – erre pedig sem a sűrűn beépített városi környezet, sem a mesterségesen szűkített patakmedrek nem készülhetnek fel. A burkolt felszínek – utak, parkolók, ipari létesítmények – terjedése tovább súlyosbítja a helyzetet, mert megakadályozza, hogy a víz a talajba szivárogjon, így a vízfolyásokra egyszerre zúdul a hatalmas vízmennyiség.
A patakmedrek rendben tartása idegenhonos növények elszaporodását segíti
Mint írják, a hagyományos mederkotrások és a „régi mederkeresztmetszet” visszaállítását célzó munkák legfeljebb minimális mértékben növelik a vízelvezető kapacitást. Sokszor csak a kisvízi medret mélyítik, miközben a nagyvízi meder lényegében változatlan marad. Ráadásul a mélyítés csökkenti a talajvíz-utánpótlást, a burkolt partfalak pedig teljesen megakadályozzák a víz beszivárgását.
Hozzáteszik, hogy az évtizedek óta tartó, pénzt és energiát nem kímélő beavatkozások következményeként számos idegenhonos növényfaj telepedett meg a vízfolyások mentén, amelyek gyorsan terjednek és kiszorítják az őshonos élővilágot. Ezek közül az egyik legveszélyesebb a kelet-ázsiai eredetű hibrid cseh óriáskeserűfű (Fallopia x bohemica), amely ma már szinte minden vízfolyásunk mentén megtalálható, sőt sok helyen teljes élőhelyeket ural. Védekezni ellene nehéz, mert a mechanikai irtás inkább a terjedését segíti, hiszen minden apró növényi darab új egyeddé fejlődhet.
Kiemelik, hogy szerencsére világszerte egyre több természetalapú megoldás bizonyítja, hogy az árvízvédelem, az élhető települési környezet és a klímaváltozás hatásainak mérséklése összehangolható. Esőkertek, parkok, fásítás a kisvízfolyások mentén mind olyan beavatkozások, amelyek stabilizálják a partfalat, csökkentik a víz felmelegedését, és növelik a biológiai sokféleséget. A fák ezen felül oxigént termelnek, hűtik a környezetet, és élőhelyet biztosítanak számtalan fajnak – értékük a városokban különösen felbecsülhetetlen.
