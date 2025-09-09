A történelmi béremelés mellett a tanárképzés megújulására hívta fel a figyelmet Hankó Balázs az egri konferencián

Kedden egész napos konferenciát tartottak az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem (EKKE) Líceumában, ahol a pedagógusképzés megújításának eddigi eredményeit és a további terveket ismertették. A részletekről a rendezvény előtt sajtótájékoztatón számoltak be a résztvevők. Dr. Hankó Balázs, kultúráért és innovációért felelős miniszter hangsúlyozta, hogy egyéves munka lezárásáról van szó, sikeresen befejeződött az a modellprogram, amely a megújított tanár- és tanítóképzés alapjait fektette le. Mint mondta, az EKKE koordinálásával, valamint a Debreceni és a Nyíregyházi Egyetemen összesen 4600 hallgató és 600 oktató vett részt a programban, amely értékelvű, rugalmas és gyakorlatorientált képzési rendszert dolgozott ki.

Hankó Balázs részt vett az egri egyetemen tartott, a pedagógusképzés megújításáról szóló konferencián

Forrás: Szántó György

A miniszter 10+1 pontban összegezte az eredményeket. Szavai szerint történelmi léptékű béremelés valósult meg a pedagógusképzésben, emellett újra egységes, osztatlan lett a tanárképzés, amelynek eredményeként 2022-höz képest ötven százalékkal nőtt a felvettek száma. Bevezették a rövid ciklusú tanárképzést is, amelynek köszönhetően azok a hallgatók, akik már rendelkeznek egy alapképzéssel, két-négy félév alatt tanári diplomát szerezhetnek. Az óvodapedagógusok számára megnyílt a lehetőség, hogy kétéves képzés után tanítói végzettséget kapjanak, és elindult az óvodai nevelő okleveles technikus képzés is. Lényeges változás a megújult felvételi rendszer is, melyben az egyetemek nagyobb szabadságot kaptak.

– Azt gondoljuk, hogy a tanító utánpótlás képzés állami feladat, így aki ide jelentkezett, állami ösztöndíjat kapott. De fontos az is, hogy a tanárképzés gyakorlatorientált legyen, így bevezettük, hogy minden félévben legyen is képzés, sőt az utolsóban már óraadók is a hallgatók, és hátrányos helyzetű iskolákban is megjelennek – fejtette ki.

Az utolsó két pont a következő: megnövekedett a Klebelsberg Ösztöndíj program keretösszege, s végezetül az utolsó pont a tehetségekre való fókusz, ebben tanárok kapnak támogatást.

– Bővült a Klebelsberg-ösztöndíj keretösszege, a program pedig külön figyelmet fordít a tehetségekre, támogatást biztosítva a kiemelkedő tanároknak. A plusz egy pont, hogy maga a modellprogram bizonyult sikeresnek, amelynek jogszabályi feltételeit hamarosan megteremtjük, így felmenő rendszerben bevezethetővé válik – zárta gondolatait.