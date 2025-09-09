2 órája
A történelmi béremelés mellett a tanárképzés megújulására hívta fel a figyelmet Hankó Balázs az egri konferencián
Egerben mutatták be a megújított tanár- és tanítóképzés eddigi eredményeit és jövőbeni terveit. A pedagógusképzés átalakítása történelmi léptékű béremeléssel, új képzési formákkal és a gyakorlati tudás erősítésével indult el.
Kedden egész napos konferenciát tartottak az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem (EKKE) Líceumában, ahol a pedagógusképzés megújításának eddigi eredményeit és a további terveket ismertették. A részletekről a rendezvény előtt sajtótájékoztatón számoltak be a résztvevők. Dr. Hankó Balázs, kultúráért és innovációért felelős miniszter hangsúlyozta, hogy egyéves munka lezárásáról van szó, sikeresen befejeződött az a modellprogram, amely a megújított tanár- és tanítóképzés alapjait fektette le. Mint mondta, az EKKE koordinálásával, valamint a Debreceni és a Nyíregyházi Egyetemen összesen 4600 hallgató és 600 oktató vett részt a programban, amely értékelvű, rugalmas és gyakorlatorientált képzési rendszert dolgozott ki.
A miniszter 10+1 pontban összegezte az eredményeket. Szavai szerint történelmi léptékű béremelés valósult meg a pedagógusképzésben, emellett újra egységes, osztatlan lett a tanárképzés, amelynek eredményeként 2022-höz képest ötven százalékkal nőtt a felvettek száma. Bevezették a rövid ciklusú tanárképzést is, amelynek köszönhetően azok a hallgatók, akik már rendelkeznek egy alapképzéssel, két-négy félév alatt tanári diplomát szerezhetnek. Az óvodapedagógusok számára megnyílt a lehetőség, hogy kétéves képzés után tanítói végzettséget kapjanak, és elindult az óvodai nevelő okleveles technikus képzés is. Lényeges változás a megújult felvételi rendszer is, melyben az egyetemek nagyobb szabadságot kaptak.
– Azt gondoljuk, hogy a tanító utánpótlás képzés állami feladat, így aki ide jelentkezett, állami ösztöndíjat kapott. De fontos az is, hogy a tanárképzés gyakorlatorientált legyen, így bevezettük, hogy minden félévben legyen is képzés, sőt az utolsóban már óraadók is a hallgatók, és hátrányos helyzetű iskolákban is megjelennek – fejtette ki.
Az utolsó két pont a következő: megnövekedett a Klebelsberg Ösztöndíj program keretösszege, s végezetül az utolsó pont a tehetségekre való fókusz, ebben tanárok kapnak támogatást.
– Bővült a Klebelsberg-ösztöndíj keretösszege, a program pedig külön figyelmet fordít a tehetségekre, támogatást biztosítva a kiemelkedő tanároknak. A plusz egy pont, hogy maga a modellprogram bizonyult sikeresnek, amelynek jogszabályi feltételeit hamarosan megteremtjük, így felmenő rendszerben bevezethetővé válik – zárta gondolatait.
Így újul meg a pedagógusképzés
Dr. Pajtókné dr. Tari Ilona, az EKKE rektora azt hangsúlyozta, hogy a pedagógusok által a nemzet jövőjét formálják.
– A megfogalmazott célok közül a legfontosabbak a gyakorlatorientáltság és az értékközpontúság voltak – emelte ki. Dr. Márton Sára Katalin, a Nyíregyházi Egyetem pedagógusképző központ főigazgatója a gyakorlati megvalósításról szólt. Mint mondta, az egyetemeken munkacsoportok alakultak, mintatanterveket készítettek. Ahogy elmondta, a kreditszámok elosztásában az egyes intézményeknek megvolt a maga autonómiája. Ezek alapján kezdődött el 2024-ben a képzés.
Dr. Forisek Péter, a Debreceni Egyetem pedagógusképző központ főigazgatója hozzátette, valamennyi tanárszakra kidolgozták az új tanterveket, szerződéseket kötöttek a tankerületekkel, képző helyekkel, szakképzési centrumokkal. De mint mondta, fontos a program ellenőrzése, így tanárképzési tanácsot alapítottak erre a célra.
Sipos Zsoltné, az egri gyakorló Bartók téri intézményének főigazgatóhelyettese kiválónak nevezte a programot. Szavai szerint a hallgatók "katedrabetegsége" megszűnhet, hiszen a gyakorlatorientált program áthidalja ezt.
Elek Liliána, Egerben osztatlan képzésben tanuló hallgató erre reflektált, mint mondta, az első félévtől kezdve a gyerekek között mozogtak, sőt azt is megtanulták, hogyan adják át a tudásukat, hogyan tanítsanak. A sajtótájékoztató után a konferencián számoltak be a program eredményeiről részletesebben. A konferencián így egyértelművé vált, a pedagógusképzés átalakítása sikeres modellprogrammal indult el, amelynek tapasztalatai a jövőben országos szinten is beépülnek a felsőoktatás rendszerébe.
