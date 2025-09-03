Pélynél pihenhetnek meg a fáradt kerékpárosok

A napokban adták át Pélyen a kerékpáros pihenőhelyet. Bakondi Péter polgármester elmondta, a Tisza-tavi Térségi Fejlesztési Tanács pályázatán nyertek közel 50 millió forintot a beruházásra, s ehhez tettek még hozzá 14 millió forintot.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

– A korábbi években a település bekapcsolódott az EuroVelo 11 kerékpár útvonal vérkeringésébe. A kiépült nyomvonal az árvédelmi töltésen haladó üzemi úthoz csatlakozva, közvetett, ám könnyű elérést biztosít a nemzetközi turisztikai nyomvonalnak számító EuroVelo 11 kerékpáros útvonalhoz – mondta.