36 perce
Pélynél pihenhetnek meg a fáradt kerékpárosok
Kilenc ember igényeit szolgálja ki a hely.
A napokban adták át Pélyen a kerékpáros pihenőhelyet. Bakondi Péter polgármester elmondta, a Tisza-tavi Térségi Fejlesztési Tanács pályázatán nyertek közel 50 millió forintot a beruházásra, s ehhez tettek még hozzá 14 millió forintot.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
– A korábbi években a település bekapcsolódott az EuroVelo 11 kerékpár útvonal vérkeringésébe. A kiépült nyomvonal az árvédelmi töltésen haladó üzemi úthoz csatlakozva, közvetett, ám könnyű elérést biztosít a nemzetközi turisztikai nyomvonalnak számító EuroVelo 11 kerékpáros útvonalhoz – mondta.
Ennek mentén alakítottak ki most egy pihenőt, ami a kerékpárosok minden igényét kielégíti. Kilenc ember ellátását biztosítja, kerékpáros szervízoszlop is van, két parkoló is, később nyársalóhely is lesz majd.
A Gárdonyi Géza Színház igazgatói posztjára négy pályázat érkezett
Elhunyt az egri borászat nagy öregje, mindent tudott a borvidékről!
Fényes nappal fosztották ki a nagymamát az egri utcán – szinte mindene odalett