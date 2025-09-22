szeptember 22., hétfő

Móric névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Megromlott

1 órája

Undormány kolbászt vett az egri boltban, felbontás után nézett rá az igazi gusztustalanság – fotóval

Címkék#bolt#üzletlánc#üzletlánc termék#kolbász

Egy népszerű egri üzletláncban vásárolt penészes kolbász fotóját osztotta meg egy névtelen felhasználó vasárnap délután az Egerben láttam, hallottam Facebook-csoportban. A bejegyzés gyorsan nagy figyelmet kapott, sokan megkérdőjelezték a termék minőségét.

Heol.hu

Vasárnap délután egy névtelen vásárló töltött fel fényképet az Egerben láttam, hallottam Facebook-csoportba, amelyen egy penészes kolbász látható. A poszt rövid idő alatt több tucat reakciót váltott ki, a kommentelők közül többen felháborodásuknak adtak hangot.

Penészes kolbászt árultak az egri üzletben.
Penészes kolbászt árultak az egri üzletben.
Forrás:  Egerben láttam, hallottam. / Facebook

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A hozzászólások között többen jelezték, hogy szerintük fontos lenne a vásárlói panaszt hivatalos formában is jelezni a gyártó felé.

– Írj a gyártónak, ez nem a bolt hibája, mivel a lejárat majdnem 1 év meg gyártónak írj emailt – írta az egyik kommentelő. 

De volt, aki vitatkozott vele: 

– Ha nem megfelelő a hűtés, akkor az üzletlánc hibája – kontrázott rá egy másik kommentelő.

És volt, aki szerint ez már mindennek a legalja:

– Ezek a termékek a szakma szégyene! – írta egy harmadik hozzászóló.

Nemrég a hevesiek egyik kedvenc desszertjét vonták ki a forgalomból – allergiás rohamot okozhat:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu