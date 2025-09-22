Undormány kolbászt vett az egri boltban, felbontás után nézett rá az igazi gusztustalanság – fotóval

Vasárnap délután egy névtelen vásárló töltött fel fényképet az Egerben láttam, hallottam Facebook-csoportba, amelyen egy penészes kolbász látható. A poszt rövid idő alatt több tucat reakciót váltott ki, a kommentelők közül többen felháborodásuknak adtak hangot.

Penészes kolbászt árultak az egri üzletben.

Forrás: Egerben láttam, hallottam. / Facebook

A hozzászólások között többen jelezték, hogy szerintük fontos lenne a vásárlói panaszt hivatalos formában is jelezni a gyártó felé.

– Írj a gyártónak, ez nem a bolt hibája, mivel a lejárat majdnem 1 év meg gyártónak írj emailt – írta az egyik kommentelő.

De volt, aki vitatkozott vele:

– Ha nem megfelelő a hűtés, akkor az üzletlánc hibája – kontrázott rá egy másik kommentelő.

És volt, aki szerint ez már mindennek a legalja:

– Ezek a termékek a szakma szégyene! – írta egy harmadik hozzászóló.

