1 órája
Undormány kolbászt vett az egri boltban, felbontás után nézett rá az igazi gusztustalanság – fotóval
Egy népszerű egri üzletláncban vásárolt penészes kolbász fotóját osztotta meg egy névtelen felhasználó vasárnap délután az Egerben láttam, hallottam Facebook-csoportban. A bejegyzés gyorsan nagy figyelmet kapott, sokan megkérdőjelezték a termék minőségét.
Vasárnap délután egy névtelen vásárló töltött fel fényképet az Egerben láttam, hallottam Facebook-csoportba, amelyen egy penészes kolbász látható. A poszt rövid idő alatt több tucat reakciót váltott ki, a kommentelők közül többen felháborodásuknak adtak hangot.
A hozzászólások között többen jelezték, hogy szerintük fontos lenne a vásárlói panaszt hivatalos formában is jelezni a gyártó felé.
– Írj a gyártónak, ez nem a bolt hibája, mivel a lejárat majdnem 1 év meg gyártónak írj emailt – írta az egyik kommentelő.
De volt, aki vitatkozott vele:
– Ha nem megfelelő a hűtés, akkor az üzletlánc hibája – kontrázott rá egy másik kommentelő.
És volt, aki szerint ez már mindennek a legalja:
– Ezek a termékek a szakma szégyene! – írta egy harmadik hozzászóló.
