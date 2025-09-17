szeptember 17., szerda

Zsófia névnap

Mai évfordulók
Petőfi körtefája

1 órája

A jövő nemzedékének fáját új parkban ültették el a Mátraalján

Címkék#Ars Sacra Fesztivál#abasári népfőiskola#petőfi#körtefa

Az Ars Sacra Fesztivál eseményeként fát ültettek Abasár legújabb pihenőhelyén. Petőfi körtefája a még avatás előtt álló Hanák Kolos parkban ereszthet gyökereket.

Szabó István

Abasáron szerdán ültették el azt a Petőfi körtefája oltványt, amelyet négy másik csemetével az Abasári Népfőiskola Alapítvány (ANA) adományozott Abasár, Kisnána, Feldebrő, Gyöngyöspata és Gyöngyössolymos községeknek az Aba Sámuel örökségével kapcsolatos együttműködésük szimbólumaként még 2023-ban. Az szerdai eseményre a Hanák Kolos parkban került sor. Grócz Zsolt, az ANA kuratóriumi elnöke arról beszélt portálunknak, hogy az elnevezés tőle ered, de részt vett a park tervezésében is, a kivitelezést pedig ő irányította a kis épület kivételével. Ez utóbbi a Mátrapark Kft. munkáját dicséri. A park hivatalos önkormányzati avatóünnepsége a későbbiek során lesz majd, tette hozzá.

Petőfi körtefája biztosan nagyra nő majd, az abasári óvodások alaposan meglocsolták a tövét
Petőfi körtefája biztosan nagyra nő majd, az abasári óvodások alaposan meglocsolták a tövét
Forrás:  Czímer Tamás / Heol.hu

Portálunkon már beszámoltunk róla, hogy a Petőfi körtefája program során olyan facsemetékre lehetett pályázni, amelyek őse Székelykeresztúron állt a Gyárfás-kúrián. Itt töltötte Petőfi Sándor 1849. nyarán az utolsó estéjét a végzetes segesvári csata előtt. A vacsora után többen is látták, hogy híres költőnk a körtefa alatt ült, és vélhetően legutolsó versét írta. Annak a körtefának az utódját még a XIX. század második felében mentette meg egy Petőfi-kultuszt ápoló székely ember. Kovács Gyula erdész tovább oltotta a körtefa utódainak termőágát. Ebből kapott az Abasári Népfőiskola Alapítvány is. 

Petőfi körtefája az Ars Sacra Fesztivál eseményeként került a földbe

Grócz Zsolt elmondta portálunknak, hogy a jelenleg zajló országos Ars Sacra Fesztivál egyik helyi eseményeként ültetik el a fát

– Egy faültetés már a jövő generációjának szól. Éppen ezért eljöttek az óvodások, és általános iskolások is érkeztek. A parkot, ahol elültetjük a fát, egy önkormányzati határozat már elkeresztelte Hanák Kolosról – a mátrai turizmus atyjáról, a Magyar Turista Egyesület egyik megalapítójáról –, de még hivatalosan nincs felavatva. A célunk ma az, hogy az avatásra már itt álljon az elültetett Petőfi körtefa is – részletezte Grócz Zsolt. 

Az általános iskolások Petőfi Sándor Egy gondolat bánt engemet, illetve Kányádi Sándor Haldoklik az öreg tanú című verseit olvasták fel, s utána Grócz Zsolt az óvodások közreműködésével földbe helyezte az eddig cserépben élt facsemetét. A óvodások körtánccal, körjátékkal örvendeztették meg a faültetésre érkezett fiatalabbakat és idősebbeket. A kis körtefa támasztó karóján nemzeti színű szalagot helyezett el az ANA, a helyi katolikus plébánia, az óvoda, az általános iskola, az Abasári Honvéd Baráti Kör Egyesület és az idősek otthona. 

Hanák Kolos park felavatása Abasáron

Fotók: Czímer Tamás/heol.hu

A rendezvényen megjelent Kazsu Attila polgármester és a képviselő-testületből is voltak jelen tagok. Iváncsy Balázs abasári plébániai kormányzó más programja miatt nem tudott részt venni a faültetésen, de üzent a jelenlévőknek.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

– Mindenható Isten! Taníts meg, hogy felfedezzük minden dolog értékét, hogy ámulattal tekintsünk rájuk, hogy felismerjük, szoros egységben vagyunk minden teremtménnyel – üzente többek között Iváncsy Balázs.

 

