Ezt jobb, ha ti is látjátok: ilyen árak vannak most az egri piacon – fotókkal

Piaci körképünket ezúttal az egri vásárcsarnokban kezdtük, ahol bőséges kínálat fogadott minket: őszibarack, nektarin, szőlő és szilva sorakozott a standokon, de a füge is egyre több helyen feltűnt. A paradicsomárusok sem maradtak el – nem véletlen, hiszen még mindig tart a befőzési szezon. Meg is kérdeztünk egy Erdélyben született, ma a Káli-medencében élő vásárlót, ő hogyan készíti a házi paradicsomszószt – néhány hasznos tippet is megosztott velünk.

Az egri piacon a paradicsom ára 6-800 forint körül alakul, a savmentes paradicsom ára eléri az 1000 forintot

Fotó: Gál Gábor

Meglepőek az árak a piacokon

Az egri Piaccsarnokban így alakulnak a a paradicsom és a gyümölcsök árai:

Szőlő: 700-1200 ft/kg

Helikon szépe szőlő: 1200-1500 ft/kg

Őszibarack: 2100 ft/kg

Szilva: 700 ft/kg

Füge: 100 ft/darab

Paradicsom: 600-800 forint, a savmentes paradicsom kiló ára pedig 100 forint körül alakul.

A Lajosvárosi Zöldségesnél a besztercei szilva kilója 450 forintba kerül, míg az őszibarackért 750 forintot kérnek, a kisebb szemű változat pedig körülbelül 1100 forintba kerül kilónként. A Káli Termelői Piacon ennél magasabb árakkal találkoztunk: az őszibarack itt 1800 forint, a szőlő 1600 forint, a szilva 600 és 800 forint között mozog. A paradicsom kilója 500 forint, a koktélparadicsomé pedig 1000–1200 forint között változik, míg a paprika ára 600 és 800 forint között alakul.