1 órája

Ezt jobb, ha ti is látjátok: ilyen árak vannak most az egri piacon – fotókkal

Címkék#paradicsom ár#szilva#őszibarack#szőlő

Bár a nyárnak lassan vége, a befőzési szezon még javában tart: sok helyen rotyog a paradicsomszósz, és előkerültek a lekvárfőző edények is. Körbenéztünk a piacokon, mennyibe kerülnek most az őszi gyümölcsök – például a szőlő és a barack –, és utánajártunk a paradicsom aktuális árának is.

Csorba Kitti

Piaci körképünket ezúttal az egri vásárcsarnokban kezdtük, ahol bőséges kínálat fogadott minket: őszibarack, nektarin, szőlő és szilva sorakozott a standokon, de a füge is egyre több helyen feltűnt. A paradicsomárusok sem maradtak el – nem véletlen, hiszen még mindig tart a befőzési szezon. Meg is kérdeztünk egy Erdélyben született, ma a Káli-medencében élő vásárlót, ő hogyan készíti a házi paradicsomszószt – néhány hasznos tippet is megosztott velünk.

piackörkép, paradicsom
Az egri piacon a paradicsom ára 6-800 forint körül alakul, a savmentes paradicsom ára eléri az 1000 forintot
Fotó: Gál Gábor

Meglepőek az árak a piacokon

Az egri Piaccsarnokban így alakulnak a a paradicsom és a gyümölcsök árai:

  • Szőlő: 700-1200 ft/kg
  • Helikon szépe szőlő: 1200-1500 ft/kg
  • Őszibarack: 2100 ft/kg
  • Szilva:  700 ft/kg
  • Füge: 100 ft/darab
  • Paradicsom: 600-800 forint, a savmentes paradicsom kiló ára pedig 100 forint körül alakul.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A Lajosvárosi Zöldségesnél a besztercei szilva kilója 450 forintba kerül, míg az őszibarackért 750 forintot kérnek, a kisebb szemű változat pedig körülbelül 1100 forintba kerül kilónként. A Káli Termelői Piacon ennél magasabb árakkal találkoztunk: az őszibarack itt 1800 forint, a szőlő 1600 forint, a szilva 600 és 800 forint között mozog. A paradicsom kilója 500 forint, a koktélparadicsomé pedig 1000–1200 forint között változik, míg a paprika ára 600 és 800 forint között alakul.

Még tart a paradicsomfőzés szezonja

Egy erdélyi születésű káli lakos megosztotta lapunkkal, ő hogyan szokta főzni a paradicsomot.

Először alaposan megmosom a paradicsomokat, majd lecsepegtetem őket. Ezután eltávolítom a csumát, felaprítom a szemeket, majd paradicsompasszírozón ledarálom. Az így kapott pépet lábasba öntöm, felforralom, és ízesítem egy kevés sóval és egy kanál cukorral. Addig főzöm, amíg a habja teljesen eltűnik. Végül steril üvegekbe töltöm, gondosan lezárom, majd száraz dunsztba teszem, ahol lassan kihűl

-osztotta meg a receptet a káli lakos.

paradicsom, piac
A káli lakos megmutatta, hogyan főzik otthon a paradicsomot
Forrás:  Beküldött fotó

Korábban is jártunk az egri piacon, megnéztük mennyibe kerül az áfonya. 

 

