Pilótaképzésre toborozzák a repülés szerelmeseit Makláron
Szinte bárkiből lehet hobbipilóta, és lesznek, akiknek hivatásuk is lesz a repülés. Makláron a most induló pilótaképzésre toboroznak jelölteket.
Pilótatoborzó napot tart szeptember 6-án a Roger Flight School a maklári repülőtéren. Azoknak a 18-60 éves korosztályba tartozó férfiak és nőknek jelentkezését várják, aki érdeklődnek a repülés iránt, és a pilótaképzést teljesítve szeretnének hobbipilótává válni, vagy akár magasabb céljaik is vannak. Fontos tudni, hogy ez az alkalom nem az élményrepülésről szól.
- Már 4-5 érdeklődő van a tájékoztató nap de még várunk jelentkezőket. Tíz órától délig egy tájékoztató előadást tartunk a képzésről és a feltételekről, majd a hangárban bemutatjuk a repülőgépeket is, kicsit szét is szedjük őket. Oktatóval lehetőség van próbarepülésre is elindulni, térítés ellenében – mondta Szakos Tibor képzésvezető.
Elárulta, szeptember 13-án indul majd a következő tanfolyamjuk, amelyhez lehet csatlakozni. Makláron három éve vannak jelen, ezalatt 15-20 pilótát képeztek, de a helyi klub is aktív, ők jelenleg 30-35 taggal rendelkeznek. Megjegyezte, az Egri Repülőklub részt vesz egy honvédségi programban is, 14-15 fiatal kaphat állami támogatású vitorlázó repülős képzést, a legjobbak pedig akár a honvédségnél is folytathatják tanulmányaikat.
Te is lehetsz pilóta: az Egri Repülőklub kapui nyitva állnak
Pilótaképzésre folyamatosan szükség van
Szakos Tibor elmondta, az általuk szervezett kisgépes alapképzést elvégzők közül is vannak, akik honvédségi, illetve civil pilóták lettek. A honvédség is szembesült a pilótahiánnyal, a kapott új eszközökhöz szükség van megfelelően képzett szakemberekre. A közforgalmú repülés is magához tért a Covid után és ott is egyre nagyobb szükség van pilótákra. A vadászgépek és az utasszállítók pilótái is itt kezdték.
Szakos Tibort megkérdeztük arról is, milyen egészségügyi követelményeknek kell megfelelniük a jelentkezőknek. Elárulta, ő is sokszor megkapja a kérdést és oszlat el tévhiteket például azzal kapcsolatban, hogy egy lyukas fog, vagy a szemüveg kizáró ok. Elmondta, vadászpilóta nem biztos, hogy lehet valaki rossz foggal, de a hobbipilótáknak lehet szemüvegük, sőt, akár színtévesztők is lehetnek, utóbbi esetben azonban csak nappal repülhetnek. A kizáró ok az epilepszia, vagy, ha valaki inzulinos cukorbeteg.
Ennyibe kerül egy engedély megszerzése
A fő kérdés még a pilótaképzésben a pénz. Egy kisgépes pilótajogosítvány megszerzése alsó hangon kétmillió forintba kerül a szakember szerint, egy közforgalmú engedély megszerzése az idő mellett 18-20 millió forintba is belekerül, ugyanakkor aki odáig eljut, az már jó kereseti lehetőségekre számíthat. A vitorlázó repülős tanfolyamok ára 3-500 ezer forint között van.
Aki élményrepülne velük, megteheti más napokon, illetve szeptember 13-14-én Makláron ismét megrendezik a Legendák a levegőben eseményt, amelynek a fő napja a szombat lesz, de vasárnap is érdemes lesz kilátogatni repülni. A rendezvényen kiállít a Roger is, meg lehet nézni a gépeket. Szakos Tibor hozzátette, egyébként is nyitott hely a repülőtér, bármikor szívesen látnak érdeklődőket az általában misztikummal övezett helyen.
Megyénkben egyébként foglalkozik pilótaképzéssel az Eger Fly, az Egri Repülőklub is, valamint Gyöngyösön is lehet tapasztalatot szerezni.
